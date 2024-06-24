'짠내 진동' 토트넘. 중앙 공격수 'PL특급' 대신 '캐나다 특급' 영입 0순위 충격 이유

류동혁 기자

기사입력 2024-06-25 05:49


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Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Brentford - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - May 11, 2024 Brentford's Ivan Toney in action Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 류동혁 기자] 또, 토트넘 특유의 '짠내'가 진동한다.

토트넘은 중앙 스트라이커가 필요하다. 거론되는 선수들은 많다. 최근 이 선수가 거론된다. 물론 이 선수 역시 잠재력이 높고, 충분히 토트넘 시스템에서 제 역할을 할 수 있는 선수다. 하지만, 핵심 이유가 저렴한 이적료라면 얘기는 달라진다.

영국 축구전문매체 TBR은 '토트넘 홋스퍼는 이번 여름 새로운 스트라이커를 영입할 것으로 보인다. 한 명의 타깃을 헐값에 영입할 수 있다. 브렌트퍼드 이반 토니, 페예노르트 산티아고 히메네스, 스포르팅 CP 빅토르 교케레스 등과 연결되고 있다. 하지만, 세 선수는 상당한 이적료를 요구할 것으로 보인다'며 '리그1 릴의 공격수 조나단 데이비스는 3000만 파운드의 헐값 이적료에 영입할 수 있다. 토트넘이 관심을 가지고 있는 핵심 이유'라고 했다.

조나단 데이비스는 캐나다 특급이다. 코파 아메리카에 캐나다 대표팀 일원으로 참가해 있다.

그는 잠재력이 충만한 좋은 공격수다. 24세의 젊은 나이, 1m80의 키에 강력한 파워를 지니고 있다. 스피드가 강력하고 운동능력도 좋다. 몸싸움, 2선 침투에 모두 능한 최전방 공격수다. 오프 더 볼 움직임이 좋고, 양발을 모두 쓴다. 때문에 토트넘 엔제 포스테코글루 감독의 공격 시스템에 잘 어울릴 것이라는 평가를 받고 있다. 프랑스 전설 티에리 앙리도 극찬하는 신예 스트라이커다.

하지만, 데이비스는 EPL 무대에 적응할 필요가 있다. 게다가 아직까지는 검증이 제대로 되지 않은 선수다.


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때문에 현지 매체에서는 '브렌트퍼드 에이스 이반 토니가 토트넘에 가장 적합한 카드다. 토트넘은 이번 여름 전력 강화를 위해 중앙 스트라이커를 영입하려 한다. 토니를 영입한다면 빅4 진입이 가능하다'고 주장한다.

단, 이적료가 문제다. 브렌트퍼드는 헐값에 그들의 에이스를 넘기지 않을 공산이 높다. 6500만 파운드를 원하고 있다. 토트넘은 토니의 이적료로 4500만 파운드를 책정했지만, 브렌트퍼드는 거절했다.


최근 현지 매체에서는 '협상을 통해 5500만 파운드 안팎으로 책정될 것'이라고 전망하고 있다.

TBR은 '토트넘은 히샬리송을 이적시키려 한다. 손흥민이 대표적 공격수지만, 확실한 중앙 공격수가 없다. 릴과의 계약 마지막 해에 접어든 데이비스 역시 프리미어리그에 대한 관심이 적지 않다. 지난 시즌 리그1 소속으로 모든 대회를 통틀어 26골을 넣었는데, 손흥민이 토트넘에서 기록한 골보다 9골이 더 많은 골'이라고 했다.

물론, 기량이 좋고 가성비까지 갖춘 선수라면 영입을 마다할 일이 없다. 하지만, 데이비스가 현 시점에서 토니, 히메네스, 기라시 등 토트넘 타깃에 있는 선수들보다 낫다는 보장이 없다. 확률적으로 EPL에서 특급 스트라이커로 검증된 토니가 토트넘의 전력을 끌어올릴 수 있는 가장 확실한 카드다. 데이비스는 '하이 리스크, 하이 리턴'이다.

게다가 토트넘 포스테코글루 감독 역시 토니를 1순위로 노리고 있다. 물론, 프로에서 재정 상태는 중요하다. 하지만, 토트넘은 해리 케인의 바이에른 뮌헨 이적으로 많은 이적료를 쓸 여력이 있다. 하지만, 그동안 항상 전력을 단숨에 올릴 수 있는 특급 선수를 영입하는데 2% 부족했던 토트넘이다. 다니엘 레비 회장 특유의 '짠내' 협상 때문이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

 
 