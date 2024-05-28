1B→4M 이적료 급락+SON 연봉 1/10. 가성비 끝판왕 천재공격수. 현지매체 "SON보다 나은 중앙 공격수, 토트넘 무조건 영입해야"

류동혁 기자

기사입력 2024-05-28 10:47


Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Brentford - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - May 11, 2024 Brentford's Ivan Toney in action Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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Tottenham Hotspurs' Son Heung-min attends a training session at AAMI Park in Melbourne on May 21, 2024, ahead of a friendly football match against Newcastle United. (Photo by Martin KEEP / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

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[스포츠조선 류동혁 기자] SON보다 10배 적은 연봉받는 천재공격수.

영국 현지매체들이 손흥민과 비교했다. 브렌트포드의 에이스 공격수 이반 토니에 관한 얘기다. 손흥민보다 10배 적은 연봉을 받는 천재공격수라고 했다.

영국 축구전문매체 풋볼팬캐스트는 28일(한국시각) '토트넘은 손흥민보다 10배나 적은 연봉을 받는 천재공격수가 토트넘에 합류하고 싶은 것으로 알려졌다'며 '토트넘은 올 여름 중앙 스트라이커 영입이 최우선 목표다. 이반 토니를 꼭 잡아야 한다'고 했다.

이 매체는 '이반 토니는 주급 2만 파운드에 불과하다. 손흥민은 19만 파운드의 주급을 받는다. 거의 10배 차이'라고 했다.

또 '한때 1억 파운드에 육박했던 그의 이적료는 점점 낮아졌다. 현 시점 4000만 파운드 안팎의 이적료를 형성 중'이라고 덧붙였다.


Tottenham Hotspur's James Maddison (R) celebrates with teammates Son Heung-min (L) and Dejan Kulusevski after he scored his team's first goal during the friendly football match between Newcastle United and Tottenham Hotspur at the Melbourne Cricket Ground (MCG) in Melbourne on May 22, 2024. (Photo by Martin KEEP / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

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토니와 토트넘의 연결은 수개월째 지속되고 있다. 아스널, 웨스트햄, 그리고 토트넘이 경쟁을 벌이고 있는 것으로 알려졌지만, 토트넘이 가장 유력하다.

아스널은 토니 영입 전략을 수정했고, 웨스트햄은 중위권 전력이다. 토니는 챔피언스리그 진출의 가능한 팀을 선호한다. 때문에 현 시점에서 토니는 토트넘 이적을 가장 선호하는 것으로 알려졌다.

그는 타깃형 스트라이커다. 강력한 파워와 골 결정력을 가지고 있다. 지난 시즌 리그 33경기에서 20골을 넣었다.


토니는 지난해 1월 FA 베팅 규정 위반으로 8개월 출장정지의 중징계를 받았다. 불법도박을 한 전력이 있지만, 그의 가치는 여전히 강력하다.

토트넘은 지난 여름 에이스 해리 케인을 바이에른 뮌헨으로 이적시켰고 센터 포워드 보강은 없었다. 히샬리송은 올 여름 사우디행이 유력하다.

풋볼팬캐스트는 '지난 시즌 리그 득점 3위에 올랐던 토니다. 토트넘이 절대 놓칠 수 없는 거래가 될 것이다. 그는 2022~2023시즌 35경기에서 21골, 5어시스트를 기록했다. 히샬리송의 7골, 데얀 쿨루셉스키의 10골, 심지어 손흥민이 47경기에서 기록한 20골보다 훨씬 낫다'며 '이 괴물은 토트넘 공격에 강력한 위협이 될 수 있지만, 상대적으로 적당한 급여를 받을 것으로 예상된다'고 했다.


Soccer Football - Premier League - Everton v Brentford - Goodison Park, Liverpool, Britain - April 27, 2024 Everton's James Tarkowski in action with Brentford's Ivan Toney Action Images via Reuters/Jason Cairnduff NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

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토트넘은 올 여름 중앙 스트라이커 영입 대상이 폭넓다. 토니를 비롯해 세리후 기라시, 그리고 라이프치히의 신성 벤자민 세스코를 영입 대상으로 삼고 있다.

영국 팀토크는 '토트넘 엔제 포스테코글루 감독은 세스코를 염두에 두고 있다. 방출옵션을 확인했다. 약 5000만 파운드다. 그는 제2의 홀란으로 불릴 만큼 잠재력이 뛰어난 선수'라고 했다.

단, 토니는 이미 입증된 공격수다. 강력한 공중전과 골 결정력을 가지고 있다. 토트넘이 원하고 있는 유형의 중앙 스트라이커다. 게다가 모든 조건이 토트넘 입성에 적합하다. 손흥민과의 시너지 효과도 기대된다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

 
 