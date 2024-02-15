'ÇÑ±¹ Ãà±¸¿¡ ¹«·ÊÇß´Ù!' Å¬¸°½º¸¸ °æÁú. ÇØ¿Ü ¸ÅÃ¼ÀÇ ´ë´ëÀû ºÐ¼® "ÀÌ»óÇÑ ¹Ì¼Ò¿Í ºñ»ó½ÄÀû ÀçÅÃ±Ù¹«. ÇÑ¸¶µð·Î ¹«·ÊÇß´Ù"

·ùµ¿Çõ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-02-16 06:47


15ÀÏ ¼­¿ï ½Å¹®·Î Ãà±¸È¸°ü¿¡¼­ ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ Àü·Â°­È­À§¿øÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. È­»óÀ¸·Î È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÑ Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶°ú Àü·Â°­È­À§¿øµé. ½Å¹®·Î=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.02.15/

Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÌ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ±Í±¹Çß´Ù. Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÌ ¼ÕÀ» Èçµé¸ç ¿ô°í ÀÖ´Ù. ÀÎÃµ°øÇ×=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2024.2.8/

2ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) Ä«Å¸¸£ ¾Ë¿ÍÅ©¶ó ¾ËÀÚ´©ºê ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í(AFC) Ä«Å¸¸£ ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ 8°­Àü ´ëÇÑ¹Î±¹°ú È£ÁÖÀÇ °æ±â. Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÌ ÀÛÀü Áö½Ã¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Ë¿ÍÅ©¶ó(Ä«Å¸¸£)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.02.02/

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ] ÇØ¿Ü ¸ÅÃ¼µéÀÌ ÀÏÁ¦È÷ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀ ÁöÈÖºÀÀ» Àâ°í ÀÖ´Â À§¸£°Õ Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÇ °æÁúÀ» ´ë´ëÀûÀ¸·Î º¸µµÇß´Ù.

¹Ì±¹ USA Åõµ¥ÀÌ´Â 15ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°¢) '´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸´Â Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶À» °æÁúÇÒ °èÈ¹À» ¸íÈ®ÇÏ°Ô ÇÏ°í ÀÖ´Ù'¸ç '¼ÕÈï¹Î°ú ÀÌ°­ÀÎÀÇ Ãæµ¹¿¡¼­ ºÃµíÀÌ, Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÇ Áöµµ·Â ºÎÀç »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àü¼úÀû ´É·Âµµ Ã£À» ¼ö ¾ø¾ú´Ù. °Ô´Ù°¡ ÇÑ±¹ °ÅÁÖ¸¦ ¸íÈ®È÷ °ÅºÎÇÏ°í ¹Ì±¹¿¡¼­ È­»óÈ¸ÀÇ¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â µî, ÇÑ±¹ Ãà±¸ÆÒÀÇ ½Å·Úµµ ÀÒ¾î¹ö·È´Ù'°í º¸µµÇß´Ù.

ÀÌ ¸ÅÃ¼´Â '8¸íÀÇ ´ëÇ¥ÆÀ°­È­À§¿øµéÀÌ Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÇ ÅðÁø¿¡ ÇÕÀÇÇß´Ù. Á¤¸ù±Ô ÇùÈ¸ÀåÀÇ ¸¶Áö¸· °áÁ¤¸¸ ³²Àº »óÈ²'ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

AFP Åë½Å ¿ª½Ã 'Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÇ °æÁúÀ» À§ÇØ ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸°¡ ±ä±Þ ¹ÌÆÃÀ» °¡Á³´Ù. ÅðÁøÀÌ »ç½Ç»ó °áÁ¤µÆ´Ù'°í º¸µµÇß°í, ¿µ±¹ °¡µð¾ðÁö ¿ª½Ã È²º¸ °ü ÇùÈ¸ ±â¼úÀÌ»çÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ÀÎ¿ëÇØ '¿©·¯°¡Áö ÀÌÀ¯·Î Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÌ ´õ ÀÌ»ó ´ëÇ¥ÆÀ »ç·ÉÅ¾À¸·Î ¸®´õ½ÊÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ¾ø¾î ±³Ã¼°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â °á·ÐÀÌ ³ª¿Ô´Ù'°í º¸µµÇß´Ù.

Æ¯È÷, °¡µð¾ðÁö´Â Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÇ °æÁú¿¡ °áÁ¤Àû ¿ä¼Ò°¡ ÇÑ±¹ Ãà±¸¿¡ ´ëÇÑ '¹«·ÊÇÑ' ÅÂµµ¶ó°í ºÃ´Ù. ÀÌ ¸ÅÃ¼´Â '¾Æ½Ã¾ÈÄÅ ¿ä¸£´Ü°úÀÇ ÁØ°á½Â Á÷ÈÄ ÇÑ±¹ÀÇ Ãà±¸ ÆÒ°ú ÀÏºÎ Á¤Ä¡ÀÎµé±îÁö °¨µ¶À» ÇØ°íÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³Â´Ù'¸ç '°æ±â°¡ Àß Ç®¸®Áö ¾ÊÀ» šœµµ ÀÌ»óÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í, ÇÑ±¹¿¡¼­ ¸¹Àº ½Ã°£À» º¸³»°Ú´Ù°í °ø¾ðÇßÀ½¿¡µµ ¹Ì±¹ LA¿¡¼­ ÀÚÁÖ ÀÏÇÑ´Ù´Â ºñÆÇ¿¡ Á÷¸éÇßÁö¸¸, È­»ó È¸ÀÇ¸¦ °íÁýÇß´Ù. ÀÌ·± ÅÂµµ°¡ ¸Å¿ì ¹«·ÊÇÏ´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù'°í Çß´Ù.

AFP Åë½Å, ·ÎÀÌÅÍ Åë½ÅÀ» ºñ·ÔÇØ ¹Ì±¹ ½ºÆ÷Ã÷ Àü¹®¸ÅÃ¼ ESPN µîÀÌ ¸ðµÎ Å¬¸°½º¸¸ °¨µ¶ÀÇ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀ »ç·ÉÅ¾ °æÁúÀ» ´ë´ëÀûÀ¸·Î º¸µµÇß´Ù. ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ sfryu@sportschosun.com

 
 