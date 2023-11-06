"ÄÉÀÎ ´ëÃ¼ ºÒ°¡´É. SONÀÌ ÃÖÀû ´ë¾È" ´Ù½Ã ÇÑ¹ø È®ÀÎ! Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶ÀÇ '¼ÕÅé ½Ã½ºÅÛ'

·ùµ¿Çõ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-11-06 14:47:39


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ] "ÇØ¸® ÄÉÀÎÀº ´ëÃ¼ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. SONÀÌ ÃÖÀûÀÇ ´ë¾ÈÀÌ¾ú´Ù"

ÅäÆ®³Ñ ¿£Áö Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶Àº ÀÌ·¸°Ô ¸»Çß´Ù.

Ãà±¸Àü¹®¸ÅÃ¼ ÅäÅ©½ºÆ÷Ã÷´Â 6ÀÏ 'Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶Àº ÇØ¸® ÄÉÀÎÀÇ °ø¹éÀ» ¸Þ¿ì´Â °ÍÀº ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù°í Çß´Ù. Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¼ÕÈï¹ÎÀÌ À¯ÀÏÇÑ ´ë¾ÈÀÌ¾ú´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù'°í º¸µµÇß´Ù.

2015³â ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡¼­ Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶Àº ¼ÕÈï¹ÎÀÇ Áß¾Ó ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿·Î¼­ °¡´É¼ºÀ» Ä³Ä¡Çß´Ù.

±×´Â 'Çö½ÇÀûÀ¸·Î 25°ñ ¾ÈÆÆÀ» ³ÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Áß¾Ó ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿¸¦ µ¥·Á¿À´Â °ÍÀº ºÒ°¡´É¿¡ °¡±î¿ü´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº °­·ÂÇÑ Àü¹æ ¾Ð¹Ú ´É·Â°ú °ñ °áÁ¤·ÂÀ» Áö´Ï°í ÀÖ´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀÇ Áß¾Ó ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿ Æ÷Áö¼Ç ÀÌµ¿ÀÌ °¡´ÉÇß´ø ¹è°æ'ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.

ÄÉÀÎÀÇ ÀÌÀû ÀÌÈÄ ÅäÆ®³ÑÀº ÀÇ¹ÌÀÖ´Â Àü·Â º¸°­ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. Áß¿ø¿¡ Á¦ÀÓ½º ¸Åµð½¼À» µ¥·Á¿Ô´Ù. ¼ÕÈï¹Î°ú Àý¹¦ÇÑ Á¶È­¸¦ ÀÌ·ç°í ÀÖ´Ù. ºê·¹³Í Á¸½¼µµ µ¥·Á¿Ô´Ù. ¿þÀÏ½º Æ¯±ÞÀ¸·Î °­·ÂÇÑ ½ºÇÇµå¸¦ Áö´Ñ À®¾î ÀÚ¿øÀÌ´Ù.

±³Ã¼·Î ÃâÀüÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ¹Ì·¡ÀÇ ÁÖÀü À®¾î´Ù.

°Ô´Ù°¡ ¹ÌÅ° ÆÇ µ¥ ÆÇ, °ñÅ°ÆÛ ºñÄ«¸®¿À¸¦ µ¥·Á¿À¸é¼­ ÈÄ¹æÀ» °­È­Çß´Ù.

ÅäÆ®³ÑÀÇ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ¹Ù²î¾ú´Ù. ÇØ¸® ÄÉÀÎÀÇ °ø¹éÀ» ¸Þ¿ì±â´Â ½±Áö ¾Ê¾ÒÁö¸¸, Àü¹æÀ§Àû Àü·Â º¸°­°ú ¼ÕÈï¹ÎÀÇ Æ÷Áö¼Ç º¯°æÀ¸·Î ÅäÆ®³ÑÀº 8½Â2¹«, EPL 1À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù.

¹°·Ð ¿©ÀüÈ÷ Áß¾Ó °ø°Ý¼ö ¿µÀÔÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

³×´ú¶õµå ¿¡·¹µðºñÁö¿¡ Æä¿¹³ë¸£Æ® ¿¡ÀÌ½º ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿ »êÆ¼¾Æ°í È÷¸Þ³×½º¸¦ ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù.

16¼¼ÀÇ ³ªÀÌ¿¡ Å©·ç½º ¾Æ¼ú¿¡¼­ ÇÁ·Î µ¥ºßÇÑ ±×´Â Áö³­ ½ÃÁð Æä¿¹³ë¸£Æ®¿¡ ÀÔ´ÜÇß´Ù. °ð¹Ù·Î ¼±¹ßÀ» ²çÂù ±×´Â 31°æ±â¿¡¼­ 15°ñ, 2µµ¿òÀ» ±â·ÏÇß°í, À¯·ÎÆÄ ¸®±×¿¡¼­µµ 9°æ±â 5°ñ·Î ¸ÞÀÌÀú ¹«´ë¿¡¼­µµ ÅëÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿´´Ù.

ºü¸£°í, ÁÁÀº ÆÄ¿ö¸¦ Áö´Ï°í ÀÖ´Ù. °Ô´Ù°¡ ¿ÀÇÁ ´õ º¼ ¿òÁ÷ÀÓÀÌ »ó´çÈ÷ ÁÁ´Ù. Áß¾Ó ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿·Î ´ë¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼±¼ö´Ù.

´Ü, ¼ÕÈï¹ÎÀÌ Áß¾Ó¿¡ ¼­´Â '¼ÕÅé ½Ã½ºÅÛ'À» Æó±âÇÒ °èÈ¹Àº ¾ø´Ù. ¿ÀÈ÷·Á ÇÃ·£ A´Ù. ½ÃÁðÀº ±æ´Ù. ÅäÆ®³ÑÀº ½ÃÁð Áß¹ÝºÎÅÍ ¾ãÀº ½ºÄõµå ¶§¹®¿¡ °íÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °Ô´Ù°¡ ³»³â 1¿ù ¼ÕÈï¹ÎÀº ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡ ÃâÀüÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

ÅäÆ®³Ñ¿¡¼­ ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ¾ø¾îÁø´Ù. ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇÑ ÇÃ·£ B´Ù.

¸¹Àº Àü¹®°¡µéÀÌ ºÎÁ¤Àû °ßÇØ¸¦ º¸¿´´Ù. ½ÉÁö¾î, ¼¼°èÀû ¸íÀå ¾ÈÅä´Ï¿À ÄáÅ×, Á¶Á¦ ¹«¸®´º °¨µ¶µµ ¼ÕÈï¹ÎÀÇ Áß¾Ó ÀÌµ¿¿¡´Â ºÎÁ¤Àû ÀÇ°ßÀ» ³²°å´Ù.

¹«¸®´º °¨µ¶Àº Áö³­ 2021³â '¼ÕÈï¹ÎÀº ¹«¾ùº¸´Ùµµ ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ±×´Â À®¾î'¶ó°í Çß°í, ÄáÅ× °¨µ¶ ¿ª½Ã '¼ÖÁ÷È÷ ¼ÕÈï¹ÎÀÌ Áö±Ý ¶Ù°í ÀÖ´Â Æ÷Áö¼Ç(À®¾î)¿¡¼­ ÇÃ·¹ÀÌÇÏ±â¸¦ ¿øÇÑ´Ù'°í Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸, ¼ÕÈï¹ÎÀº ½ÇÀü¿¡¼­ ÀÔÁõÇß´Ù. ÃµºÎÀû °ñ °¨°¢°ú Áß¾Ó ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿·Î¼­ ÀÚ½ÅÀÇ Æ¯º°ÇÔÀ» º¸¿©Áá´Ù.

Áß¾Ó ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿·Î ÃâÀüÇÑ ½ÃÁð Ã¹ °æ±â ¹ø¸®Àü¿¡¼­ ÇØÆ®Æ®¸¯. ·çÀÌ »çÇÏ´Â '¾àÆÀÀº ¸ð¸£°ÚÁö¸¸, °­ÆÀ¿¡°Ô´Â ÅëÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ÕÅé ½Ã½ºÅÛ'ÀÌ¶ó°í È¤ÆòÇß´Ù. ¼ÕÈï¹Î¿¡ ´ëÇØ 'Áß¾Ó °ø°Ý¼ö°¡ °¡Á®¾ß ÇÒ ÃµºÎÀû °ñ °¨°¢ÀÌ ¾ø´Ù'°í ÇÏ±âµµ Çß´Ù.

¾Æ½º³ÎÀü¿¡¼­ ¸ÖÆ¼ °ñÀ» ±â·ÏÇß´Ù. šœ·Î´Â °­·ÂÇÑ ½ºÇÇµå·Î »ó´ë ¼öºñ¸¦ ÈÖÀú¾ú°í, °ñ Àå¸é¿¡¼­´Â °£°áÇÑ ÅÍÄ¡¿Í Á¤È®ÇÑ ¿ÀÇÁ ´õ º¼ ¿òÁ÷ÀÓÀ¸·Î °áÁ¤Àû °ñÀ» ÅÍ¶ß·È´Ù. ¸®¹öÇ® Àü¿¡¼­µµ °ñÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

°­ÆÀ¿¡´Â °íÀüÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ßÀ» ¾²·¹±âÅë¿¡ ³Ö¾î¹ö·È´Ù.

¼ÕÈï¹ÎÀº ÄÉÀÎÀÇ °ø¹éÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ¸Þ¿ìÁø ¸øÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸, ÄÉÀÎ ¾ø´Â »óÈ²¿¡¼­ ÅäÆ®³ÑÀº ´õ¿í °­·ÂÇØÁ³´Ù. ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ sfryu@sportschosun.com

 
 