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Á¤ºû ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-27 08:32
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¤ºû ±âÀÚ] Ã³À½À¸·Î ÇØ¿Ü¿©ÇàÀ» ¶°³ ±èµ¿¿Ï, ¼À±¾Æ Ä¿ÇÃÀÌ 'Ãµ»ý¿¬ºÐ'±Þ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇß´Ù.
Áö³ 26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA '¿äÁò ³²ÀÚ ¶óÀÌÇÁ-½Å¶û¼ö¾÷(ÀÌÇÏ '½Å¶û¼ö¾÷')' 120È¸¿¡¼´Â ±èµ¿¿ÏÀÌ ¼À±¾Æ¿Í º£Æ®³² ³ÄÂ¯(³ªÆ®¶û)¿¡¼ Ä¿ÇÃ ¿ä°¡¸¦ ÇÔ²²ÇÏ¸ç Âû¶± È£ÈíÀ» °ú½ÃÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, À½½Ä ÃëÇâ±îÁö Á×ÀÌ Ã´Ã´ ¸Â´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©Áà ¿Â ±¹¹ÎÀÇ ¿¬¾Ö¼¼Æ÷¸¦ ±ú¿ü´Ù. ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÀº ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ Áý°è °á°ú, 2.5%(À¯·á¹æ¼Û°¡±¸ Àü±¹)ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇØ, ¸ÅÁÖ ¶ß°Å¿î '½Å¶û¼ö¾÷'À» ÇâÇÑ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Ý¿µÇß´Ù.
ÀÌ³¯ º£Æ®³² ³ÄÂ¯À¸·Î Ã¹ ÇØ¿Ü¿©ÇàÀ» ¶°³µ´ø 'µ¿¾Æ Ä¿ÇÃ'ÀÇ Ã¹³¯¹ãÀÌ °ø°³µÆ´Ù. µÎ »ç¶÷Àº ÇÁ¶óÀÌºø Ç®ºô¶ó ¼÷¼Ò¿¡¼ ÀáÀß ÁØºñ¸¦ ÇÏ´Ù°¡ ±Í¿±°Ô Æ¼°ÝÅÂ°ÝÇß´Ù. ±×·±µ¥ ¾ó¸¶ ÈÄ, ¼À±¾Æ°¡ °³ÀÎ ¼ö¿µÀå¿¡ ¿ÍÀÎ ¹× ¼ÕÆíÁö¸¦ ¼¼ÆÃÇØ³õÀº ±ôÂ¦ ÀÌº¥Æ®¸¦ ¼±»çÇØ ±èµ¿¿ÏÀ» °¨µ¿ÄÉ Çß´Ù.
ÆíÁö¿¡´Â "¿Àºü¿Í ÇÔ²²ÇÑ ¸ðµç ¼ø°£µéÀÌ »õ·Î¿î ¼¼»ó¿¡ ¹ßÀ» ³»µó´Â ±âºÐÀÌ¾ú´Ù. ¼³·½°ú µÎ·Á¿òÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÑ ¹ß°ÉÀ½µéÀÌ Ç×»ó ÁÁÀº ±â¾ïÀ¸·Î ³¡¸ÎÀ½ µÆ´ø °ÍÀº ´Ù ¿Àºü ´öºÐÀÌ°ÚÁö. Çàº¹ÇÏÀÚ"¶ó´Â ¼À±¾ÆÀÇ Áø½ÉÀÌ ´ã°Ü ÀÖ¾ú´Ù.
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Á÷ÈÄ ¼À±¾Æ´Â "³ª ±Ã±ÝÇÑ °Ô ÀÖ´Âµ¥, '°¡»ó 2¼¼' »çÁøÀ» º¸°í ¿Ö ¿ï¾ú´ÂÁö?"¶ó°í ¹°¾ú´Ù. ±èµ¿¿ÏÀº "Á¤¸»·Î Àú·± ¾ÆÀÌ°¡ ¾ðÁ¨°¡ ³»°Ô·Î ¿ÍÁÙ±î ½Í¾î¼"¶ó°í ´ç½ÃÀÇ °¨Á¤À» ¶°¿Ã·È´Ù. ±èµ¿¿ÏÀÇ ¸»À» ¹¬¹¬È÷ µé¾îÁÖ´ø ¼À±¾Æ´Â "º£Æ®³² ÁÁÁö?"¶ó¸ç ¹°¾ú´Âµ¥, ±èµ¿¿ÏÀº "º£Æ®³²ÀÌ ÁÁÀº °Ô ¾Æ´Ï¶ó, À±¾Æ¶û ÇÔ²²ÇÏ´Â º£Æ®³²ÀÌ ÁÁÀº °ÅÁö"¶ó°í ½ºÀÇÏ°Ô È´äÇØ ÇöÀåÀ» ÇÎÅ©ºûÀ¸·Î ¹°µé¿´´Ù.
´ÙÀ½ ³¯ ¾ÆÄ§, 'µ¿¾Æ Ä¿ÇÃ'Àº Ä¿ÇÃ ¿ä°¡·Î »óÄèÇÑ ÇÏ·ç¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÚ¿¬½º·± µÎ »ç¶÷ÀÇ ½ºÅ²½Ê°ú, ÆÄ°Ý Æ÷Áî¿¡ '½ºÆ©µð¿À ¸àÅä±º´Ü'Àº ´ëÈïºÐÇß°í, ±Þ±â¾ß µ¥´Ï¾ÈÀº "¿µÈ '½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç' Å°½º ÀÌÈÄ·Î Á¦ÀÏ ¼³Ž®´Ù¸ç °ú¸ôÀÔÇß´Ù.
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ÀÌÈÄ ±èµ¿¿ÏÀº ¼À±¾Æ¿Í ÇÃ·ÎÆÃ Á¶½ÄÀ» Áñ°å°í, Ä¿ÇÃ ¸¶»çÁöµµ ÇÔ²² Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¼À±¾ÆÀÇ ÃëÇâÀ» Àú°ÝÇÑ ÇâÃ¤ °¡µæÇÑ ½Ò±¹¼öµµ ¸Ô¾ú´Ù. ½Ä´ç¿¡¼ ¼À±¾Æ´Â "¿ì¸®°¡ À½½Ä ±ÃÇÕÀÌ Àß ¸Â´Â °Í °°´Ù. ³ª ¾ÕÀ¸·Î ¿Àºü¶û ¿©Çà ¸¹ÀÌ ´Ù´Ò·¡"¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±èµ¿¿ÏÀº "¼¼»ó ¸ÀÁý ´Ù Ã£¾ÆÁÙ°Ô"¶ó¸ç Âû¶± È£ÀÀÇß´Ù. Àú³áÀÌ µÇÀÚ, µÎ »ç¶÷Àº ³¶¸¸ÀûÀÎ ¹ã ÇØº¯À» »êÃ¥Çß´Ù.
±×·¯´Ù ÀÎ±Ù ¶óÀÌºê Ä«Æä¿¡ µé¾î¼¹´Ù. ¿©±â¼ ±èµ¿¿ÏÀº "À±¾Æ¸¦ »ý°¢ÇÏ¸ç ½ÅÃ»ÇÑ ³ë·¡°¡ ÀÖ´Ù"¸ç 'Can't take my eyes off you'¸¦ µé·ÁÁá´Ù. ¼ÕÀ» Àâ°í ¹ÚÀÚ¸¦ ¸ÂÃß¸ç ³ë·¡¿¡ ºüÁø µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½À¿¡ ÀÌ´ÙÇØ´Â "³»°¡ ´õ ¼³·»´Ù"¸ç »ÑµíÇØÇß°í ½ÃÃ»ÀÚµéµµ "'µ¿¾Æ Ä¿ÇÃ'ÀÇ ´ÙÀ½ ¿©Çàµµ ³Ê¹« ±â´Ù·ÁÁø´Ù"¸ç ¿ª´ë±Þ ¹ÝÀÀÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ ¿ö³Êºñ ½Å¶û°¨µéÀÌ ½Å¶û ¼ö¾÷À» ÅëÇØ ¸ÚÁø ³²ÀÚ, ÁÁÀº ¾î¸¥À¸·Î ¼ºÀåÇØ ³ª°¡´Â Ã¤³ÎA '½Å¶û¼ö¾÷'Àº ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.
Á¤ºû ±âÀÚ rightlight@sportschosun.com
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1.
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2.
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3.
[¹éÁöÀºÀÇ¹é¸¶µð] "Á¦´Ï »ìÂÈ´Ù"¡¦ºí·¢ÇÎÅ© Á¦´Ï, '¿ùÅ¬' ¸ö¸Å¿¡µµ ÁöÀûÁúÀ»?
4.
[SCÀÌ½´] 'ÇØº´´ë ÀÔ´ë' ±×¸® "ÀÔ´ë ´çÀÏ Ý«±è±¸¶ó ¾È ºÎ¸¦ °Í"¡¦¹«½¼ ÀÏ? ('±×¸®±¸¶ó')
5.
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1.
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2.
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3.
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4.
'¹®Ã¼ºÎ ±¹Á¤³ó´ÜXºí·¢¸®½ºÆ® ¼¼·Â ÀçµîÀå'¸ñ¼Ò¸® ³ôÀÎ ÀÌ±âÈï È¸Àå "´ëÇÑÃ¼À°È¸Àå »©°í ¿¬ÀÓ±ÔÁ¤ ÆóÁö ½ÂÀÎÇØ´Þ¶ó"[´ëÀÇ¿øÃÑÈ¸ ÇöÀå]
5.
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