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±è¼öÇö ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-06-26 08:00
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ±è¼öÇö±âÀÚ] ¹è¿ì ±ÇÇõ¼ö°¡ 45kg ´ÙÀÌ¾îÆ®¸¦ °í¹éÇß´Ù.
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¹«·Á 45kg¸¦ »°´Ù´Â ±ÇÇõ¼ö´Â "Àü Á¶±Ý¸¸ ¹æ½ÉÇÏ¸é10kg´Â ±×³É Âð´Ù. ÇÑ¶§ 45kg¸¦ °¨·®ÇØ¼ 60kg°¡ ¾ÈµÆ¾ú´Ù. ±×¶§ '³ ±ÜÁö ¾ÊÀº º¹±ÇÀÌ´Ù'¶ó »ý°¢Çß´Ù. ±Ùµ¥ ²Î ºñ½ÁÇÏ°Ô ³ª¿À´õ¶ó"¶ó°í ½Ã¹«·èÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
shyun@sportschosun.com
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2.
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3.
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4.
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5.
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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