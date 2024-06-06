"³²Æí ÀÎ¼º ¿Ö±×·¡?"¡¦Æ¼¾Æ¶ó Áö¿¬, ¢¾È²Àç±Õ º¥Ä¡Å¬¸®¾î¸µ¿¡ ¾ÇÇÃ Æø¹ß [SCÀÌ½´]

ÀÌÁöÇö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-06 11:05



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ÀÌ¿¡ Áö¿¬ ÆÒµéÀº "¼±¼ö °¡Á· ÀÎ½ºÅ¸±îÁö ¿Í¼­ ³­¸® Ä¡´Â°Ç ¼öÁØ ³·´Ù", "°¡Á·Àº °ÇµéÁö ¸»ÀÚ", "¼± ³ÑÁö ¸¿½Ã´Ù °¡Á·À» ¿Ö °Çµì´Ï±î", "¿©±â¼­ ÀÌ·¯Áö¸¿½Ã´Ù", "´Ùµé ¿Ö ¿©±â±îÁö ¿À¼Å¼­ È­Ç®ÀÌ ÇÏ½Ã´Â °ÇÁö ¸ð¸£°Ú¾î¿ä"¶ó°í ¹Ý¹ÚÇÏ¸ç ¸Â¼­°í ÀÖ´Ù.


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ÀÌ´Â ¾Õ¼­ 5ÀÏ ¼ö¿ø ÄÉÀÌÆ¼À§ÁîÆÄÅ©¿¡¼­ ¿­¸° 2024 ½ÅÇÑ SOL¹ðÅ© KBO¸®±× KT À§Áî¿Í ÇÑÈ­ ÀÌ±Û½ºÀÇ °æ±â¿¡¼­ È²Àç±ÕÀÌ ¼Ò¼ÓµÈ KT À§Áî°¡ 12-2·Î ¿ÏÆÐÇß´Ù.

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ÇÑÆí Áö¿¬°ú È²Àç±ÕÀº Áö³­ 2022³â 12¿ù °áÈ¥Çß´Ù.

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