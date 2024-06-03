"´©³ª »ç¶ûÇØ!" ¹®ÁöÀÎ¢¾±è±â¸®, ¹ß´ÞÀå¾Ö ³²µ¿»ý '°¨µ¿ÀÇ È­µ¿'¿¡ ¿ïÄÀ "Ãµ»ç °°¾Ò´Ù" ('µ¿»óÀÌ¸ù')[Á¾ÇÕ]

±è¼öÇö ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-06-03 23:19 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-03 23:24




¸¼Àº ¹Ì¼Ò·Î µÎ »ç¶÷ÀÇ °áÈ¥À» ÃàÇÏÇÏ´Â È­µ¿À» ¹«»çÈ÷ ¸¶ÃÆ´Ù.

3ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ¿¹´É 'µ¿»óÀÌ¸ù ½ÃÁð2 - ³Ê´Â ³» ¿î¸í'¿¡¼­´Â ±è±â¸®, ¹®ÁöÀÎÀÇ °áÈ¥½Ä ÇöÀåÀÌ ÃÖÃÊ °ø°³µÆ´Ù.

È­Á¦ÀÇ °áÈ¥½Ä 2½Ã°£ Àü ¹®ÁöÀÎ°ú ±è±â¸®´Â °áÈ¥½ÄÀå¿¡ ¹Ì¸® µµÂøÇß´Ù. °áÈ¥½Ä ´çÀÏ¿¡ Âï´Â ½º³À ÃÔ¿µ, ÈÍÄ¥ÇÑ ±è±â¸®¿Í ¼ø¹éÀÇ Ãµ»ç °°Àº ¹®ÁöÀÎÀÌ ¾Æ¸§´Ù¿î ÀÚÅÂ·Î »çÁøÀ» Âï¾ú´Ù.

±è±â¸®´Â "±×³¯ ´çÀÏ¿¡ ÀÏ¾î³¯ ¶§ ÁöÀÎ ¾¾°¡ Àß ¸øÀÏ¾î³µ´Ù. ³Ê¹« ¾ÆÆÄ¼­ ¹è¸¦ Àâ°í ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£´õ¶ó. ÀÌ·¯´Ù°¡ ½ÄÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î ½ÍÀ» Á¤µµ¿´´Ù"¶ó °ÆÁ¤Çß°í ¹®ÁöÀÎÀº "¸Ó¸´¼Ó¿¡ 'ÀÌ·¯´Ù 119 ½Ç·Á°¡¸é ¾î¶±ÇÏÁö?' ½ÍÀ» Á¤µµ·Î ¾ÆÆÍ´Ù. Áö±Ý±îÁö ÀÏÀ» ÇÒ ¶§µµ ±×·¸°Ô ¶³·ÁÇÑ ÀûÀÌ ¾ø¾ú´Ù. ±Ùµ¥ °áÈ¥½Ä ´çÀÏ ¾ÆÄ§¿¡ ±×·¸°Ô ±äÀåÇÒ ÁÙ ¸ô¶ú´Ù"¶ó ²ô´ö¿´´Ù.

±è±â¸®´Â "±ØµµÀÇ ±äÀåÀ¸·Î ÀåÀÌ ²¿ÀÎ °Å °°´õ¶ó. ±ÞÇÑ´ë·Î ¾ÈÁ¤µÇ´Â ¾àÀ» ¸Ô¾ú´Ù"¶ó ¼³¸íÇß´Ù. ±×·¯´Ù ½ÅºÎ°¡ ±âÀýÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù°í. ¼ö½ÅÈ£ 0¹øÀº °øÈ² »óÅÂ¸¦ ¸»ÇÑ´Ù. ¹®ÁöÀÎÀº "Á¦°¡ ³Ê¹« µÎ·Æ°Å³ª ¶³¸®°Å³ª °øÈ² »óÅÂ°¡ ¿Ã ¼ö ÀÖ´Ù. ¿Àºü°¡ ±×°É º» ÀûÀÌ ÀÖ¾î¼­ ¸¹ÀÌ ½Å°æ ½áÁÖ°í ÄÉ¾îÇØÁá´Ù"¶ó Çß´Ù.


5¿ùÀÇ ½ÅºÎ¸¦ À§ÇÑ ½ÅºÎ ´ë±â½Ç°ú ¾ß¿Ü °áÈ¥½ÄÀå¿¡´Â »ýÈ­°¡ È­»çÇÏ°Ô ÇÇ¾îÀÖ¾ú´Ù. ¹®ÁöÀÎÀÇ µ¿»ý ¹®Á¤¿À°¡ È­µ¿À» À§ÇØ ½ÄÀå¿¡ µîÀåÇß´Ù. µ¿»ýÀº ¿¬½Å "´©³ª Á¤¿À ¿Ô¾î"¶ó¸ç ´©³ª¸¦ Ã£¾Ò´Ù.

¹®ÁöÀÎÀº "È­µ¿ÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ »ý°¢ÇØºÃ´Âµ¥ ÀüÇýºó ¾ð´Ï °áÈ¥½Ä ¶§ Á¦°¡ È­µ¿À» Çß´Ù. ÃàÇÏÇØÁØ´Ù´Â ÁÁÀº ÀÇ¹Ì·Î Çß´Ù"¶ó Çß°í ±è¼÷Àº "±×·³ ³»°¡ °áÈ¥ÇÒ ¶§´Â ¼ÛÀºÀÌ ÀÌ¿µÀÚ ÃÖÈ­Á¤ µî ¸¹ÀÌ ³²¾Ò´Ù"¸ç "¼­ÀåÈÆ °áÈ¥½Ä¿£ ³»°¡ È­µ¿ÇÒ °Å´Ù"¶ó ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù. ¼­ÀåÈÆÀº ÀÌÇöÀÌ ÀÌÁöÇý±îÁö ³ª¼­ÀÚ "³­ ¿©·¯ºÐµéÀÌ ¸ð¸£´Â µ¥¼­ °áÈ¥ÇÒ °Å´Ù"¶ó°í ³ó´ãÇß´Ù.

°Åµ¿ÀÌ ºÒÆíÇØ ÅÎ½Ãµµ¸¦ ÀÔÁö ¸øÇß´Ù´Â µ¿»ý ¹®Á¤¿ì´Â "´©³ª¾ß!"¶ó°í ÇØ¸¼°Ô ¿ôÀ¸¸ç ´©³ª ¹®ÁöÀÎÀ» ÇâÇØ ´Þ·Á°¬´Ù. µ¿»õÀº ´©³ªÀÇ ¾ó±¼À» ±×¸° ±×¸² ¼±¹°µµ ÇÔ²² °Ç³Þ´Ù. ±è±â¸®´Â Ã³³²À» °Ý·ÁÇÏ¸ç "»ç¶ûÇØ »ç¶ûÇØ"¶ó°í ²À ²ø¾î¾È¾Ò´Ù.


¹®ÁöÀÎÀº "±× ¸ðµç »óÈ² °¡¿îµ¥¼­ µ¿»ýÀÌ ¿Ã ¶§ ´õ ÀÓÆÑÆ®°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ´Þ·Á¿À´Â °É º¸°í ´«¹°ÀÌ ¶Ç ³µ´Ù. ÀúÇÑÅ× Âü ¼±¹°·Î ³²Àº ±â¾ïÀÌ´Ù"¶ó È¸»óÇß´Ù.

±è±â¸® ¿ª½Ã "ÁöÀÎÀÌ°¡ ÇÑÆò»ý ºÁ¿ÔÀ¸´Ï ¾ËÁö¸¸ ±× ¼ø°£ Á¤¿À°¡ »óÈ²À» ´Ù ÀÎÁöÇÏ°í ÀÖ´Â ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù. °è¼Ó '´©³ª, ¸ÅÇü' '³»°¡ Çß¾î'¶ó Çß´Ù´õ¶ó"¶ó¸ç °¨µ¿À» µÇ»õ°å´Ù.


µ¿»ýÀº °è¼ÓÇØ¼­ "´©³ª »ç¶ûÇØ" "´©³ª µµÂøÇß¾î"¶ó¸ç ¹Ì¼Ò Áö¾ú´Ù. ¹®ÁöÀÎÀº "µ¿»ýÀÌ °áÈ¥À» ÇÏ±â°¡ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ºÎ¸ð´Ô²²µµ À§·Î°¡ µÇ´Â °áÈ¥½ÄÀÌ µÈ °Å °°´Ù"¶ó ´ã´ãÈ÷ ¹àÇû´Ù.

ÇÏ°´µé·Î °¡µæÂù ·Îºñ¿¡´Â ±è±â¸®ÀÇ ½º½Â´ÔÀÎ ÀÓÇÏ·æ°ú ±èÁØÇö È²ÇöÈñ Á¤Á¾Ã¶ Á¤½ÂÈ¯ ¹ÚÈÖ¼ø ¼­ÅÂÈÆ Á¶Çý·Ã ±è¼ö¿ë µî °³±×¸ÇµéÀÌ ¼Ó¼Ó µµÂøÇß´Ù. Á¶¼ö¾Ö ¹Ú¼­¿ø ºÎºÎµµ °áÈ¥½ÄÀ» Ã£¾Æ¿Ô°í ½½¸®ÇÇ µòµò¿¡ °ÔÀÌÆ® Å°ÆÛÆÔ µîµµ Ãâ¼®Çß´Ù.

¹®ÁöÀÎ¿¡°Ô´Â SBS '°ñ ¶§¸®´Â ±×³àµé'ÀÇ ¾×¼Å´Ï½ºÅ¸ ¸â¹öµé°ú ±âÀº¼¼, ¿ÀÀ±¾Æ, ÀüÇýºó À±½ÃÀ± ±è¾ÆÁß µî ¹è¿ìµéÀÌ ¹Ý°©°Ô ÀÎ»çÇß´Ù.

¿¬¿¹°è ¸¶´ç¹ß ºÎºÎÀÌ´Ï¸¸Å­ ÇÏ°´µéÀÇ ¶óÀÎ¾÷µµ È­·ÁÇß´Ù. »õ½Å¶û ±è±â¸®´Â ¸ðµÎÀÇ È¯È£¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç ÈûÂ÷°Ô µîÀåÇß´Ù. ÀÌ¾î ¹®ÁöÀÎµµ ¶³¸®´Â ¹ß°ÉÀ½À¸·Î ¹öÁø·Îµå¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¸®Çã¼³¿¡´Â ÀÇ¿¬ÇÏ´ø ±è±â¸®ÀÇ ´«½Ã¿ïµµ ºÓ¾îÁ³´Ù.

±×¸®°í ¹®ÁöÀÎÀÇ µ¿»ýÀÇ È­µ¿ ¼ø¼­, Á¤¿À¸¦ ±â´Ù¸®¸ç ±è±â¸®¿Í ¹®ÁöÀÎÀÇ ¾ó±¼¿¡µµ È­»öÀÌ µ¹¾Ò´Ù. ¹®ÁöÀÎÀÇ ºÎ¸ð´ÔÀº ¹«»çÈ÷ È­µ¿À» ¸¶Ä¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âµµÇß´Ù. µ¿»ýÀº "´©³ª¾ß! ¸ÅÇü!"À» ºÎ¸£¸ç ÇØ¸¼°Ô ¹ÝÁö¸¦ °Ç³Þ´Ù. ¹®ÁöÀÎÀº "ºñÇö½ÇÀûÀÌ¾ú´Ù. ´Ù¸¥ ±æ·Î »õÁö ¾Ê°í È¯ÇÏ°Ô ¿ôÀ¸¸é¼­ ÀúÇÑÅ× ´Þ·Á¿ÍÁØ °Ô ³Ê¹« °¨»çÇÏ°í Çàº¹ÇÏ°í ¹÷Â÷°í ¼³Ž®´Ù¶ó Çß°í ±è±â¸®´Â "ÁøÂ¥ Ãµ»ç °°¾Ò´Ù"¶ó¸ç ¶Ç´Ù½Ã ¿ïÄÀÇß´Ù.


Ãà»ç¿¡´Â ÀÓ¿ìÀÏ°ú ÀÌ¼ºµ¿ÀÌ ¿Ã¶ú´Ù. 20³â ÀüºÎÅÍ °°ÀÌ ²ÞÀ» Å°¿î ÀýÄ£ Æ®¸®¿À. µÎ »ç¶÷¿¡ ÀÌ¾î °¡¼ö ¹éÁö¿µÀÌ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¾Õ³¯À» Ãàº¹Çß´Ù. ¹éÁö¿µÀº ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£´Ù ´«¹°À» Èê¸®±âµµ Çß´Ù. ¹ÚÁøÁÖµµ ¹®ÁöÀÎÀ» À§ÇØ ³ª¼¹´Ù. ¹ÚÁøÁÖ´Â "Àú´Â »çÈ¸¿¡ ³ª¿Í¼­ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °¡Àå Å« »ç¶ûÀ» ¾ð´ÏÇÑÅ× ¹Þ¾Æ¼­ ¸¶À½ÀÇ ºúÀÌ ÀÖ´Ù"¸ç ¶Ç ´«¹°À» º¸¿´´Ù.

¶Ç ºÎÄÉ´Â ¹®ÁöÀÎÀÌ ¾Æ´Ñ ±è±â¸®°¡ °ð °áÈ¥À» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â ¹ÚÀ§¿¡°Ô ´øÁ³´Ù. ¹ÚÀ§´Â "ºÎÄÉ ¹Þ±â¸¦ Ã³À½ Á¦¾È ¹Þ¾ÒÀ» ¶§´Â ³²ÀÚ°¡ ºÎÄÉ¸¦ ¹ÞÀº °É º» ÀûÀÌ ¾ø¾î¼­ 'Á¦°¡ ÇØµµ µÅ¿ä?' Çß´Âµ¥ ³Ê¹« ÁÁ°í Çàº¹Çß´Ù. Á¦°¡ 10³â Àü ´ÙÃÆÀ» ¶§ °áÈ¥ÇÏ°Ô µÇ¸é '±×¶© µÎ ¹ß·Î ÀÏ¾î¼­¼­ ½Å¶û ÀÔÀåÇÏ°í ½Í´Ù' Çß´Âµ¥ Áö±Ýµµ ´Ù¸®¸¦ ¾µ ¼ö ¾øÀ¸´Ï±î ±×·± ¾Æ½¬¿òÀÌ ÀÖ¾ú´Ù"¶ó °í¹éÇß´Ù.

ÀÌ¾î "ÃÖ±Ù¿¡ ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â ±â°è¸¦ »ò´Ù. Àá±ñÀÌÁö¸¸ ¼­¼­ ÁöÀºÀÌ¸¦ ¾È±âµµ Çß´Ù. ³Ê¹« ±× ¼ø°£ÀÌ ÀØÇôÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. ±æ °¡´Ù°¡ À¯ÀÏÇÏ°Ô ºÎ·¯¿î °Ô ¿¬ÀÎµéÀÌ ¼Õ Àâ°í °°ÀÌ °È´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ³ªµµ ÁöÀºÀÌ¸¦ À§ÇØ ²À ÀÏ¾î³ª¾ß°Ú´Ù ½Í´Ù"¶ó Çß´Ù.

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