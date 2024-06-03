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±â»çÀÔ·Â 2024-06-03 23:19 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-06-03 23:24
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shyun@sportschosun.com
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
ÃÖÁö¿ì¿Í ÂïÀº °ú°Å »çÁø Ãæ°Ý..ÀÛÀº ¾Æ¹öÁö°¡ À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎ? (µ¹½ÌÆ÷¸Ç)
2.
¼È¿¸² Ý«, µþ È¥Àü ÀÓ½Å¿¡ 'Ãæ°Ý'¡¦"¼Õ³à ¾È¾Æº¸Áöµµ ¾Ê¾Ò´Ù"(¾ÆºüÇÏ°í)
3.
[SC¸®ºä] "Áø½ÉÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸" °áÈ¥Àº ÁÖÀúÇÏ´Â µ¹½ÌÑû¡¦¼ÀåÈÆ "°áÈ¥ÇÒ¸¸Å ÁÁ¾ÆÇÏ´Â°Ç ¾Æ´Ñ°¡º¸³×"('¿¬Âü')
4.
[SCÀÌ½´] KBS '°³ÈÇ¸¢', °Çü¿í ¾øÀÌ ÃÔ¿µ ÁøÇà¡¦5ÁÖ ¸¸¿¡ ¹æ¼Û Àç°³
5.
[°ø½Ä]¿µÅ¹, ¿¹Ãµ¾çÁ¶ »ó´ëÇ¥Áö »ç¿ë±ÝÁö ÃÖÁ¾ ½Â¼Ò¡¦"±Ç¸® ÁöÄ×´Ù"(Àü¹®)
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'Âü±³À°' ¼ÕÈï¹Î, 1°ñ¸¸ ´õ ÅÍÆ®·È´Ù¸é¡¦'¾îºÎÁö¸® »ýÁ¸' Áß±¹¡æ'Åé½Ãµå' ³²ºÏ´ë°á °¡´É, 3Â÷¿¹¼± ÁøÃâ 18°³ÆÀ È®Á¤
2.
"'Ãæ°Ý' 1100¾ïµµ ¸ðÀÚ¶ó ÇÕÀÇ±Ý 90¾ï ´õ Áà" ÅäÆ®³Ñ, Àºµ¼º§·¹¿Í °è¾àÇØÁö ÇÕÀÇ¡¦°ø½Ä¹ßÇ¥¸¸ ³²¾Æ
3.
SSG°¡ Á³´Ù¸é ¾îÂ¿»· Çß³ª, ´ç´çÇÑ ¿À½É? ½ÉÆÇ Àç·® ÆÇµ¶ ¿Ö ¾ø³ª [SCÇÖÀÌ½´]
4.
³²ºÏ´ë°á ¿¸±±î, 'ÀÏº»ÀÌ µµ¿Ô´Ù' ÝÁ ±ØÀûÀ¸·Î 3Â÷ ¿¹¼± ÁøÃâ¡¦ìí, 6Àü½Â ¿Ïº® ·¹ÀÌ½º(Á¾ÇÕ)
5.
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