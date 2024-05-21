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Á¶À±¼± ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-21 08:51



[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± Á¶À±¼± ±âÀÚ] ±èÁö¹ÎÀÌ ±èÁØÈ£¿Í ½ÅÈ¥ÁýÀ» º¸·¯ ´Ù´Ñ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

20ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ TV CHOSUN 'Á¶¼±ÀÇ »ç¶û²Û'¿¡¼­´Â °­È­µµ¸¦ Ã£Àº ±è±¹Áø, °­¼öÁö ºÎºÎÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.

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ÀÌ¸¦ µéÀº ±è±¹ÁøÀº "¿©±â Áý »ç·¯ ¿Â °Å³Ä"°í ¹°¾ú°í, °­¼öÁö´Â "¾Æºü°¡ ¹Ù´å°¡ ¾Õ¿¡ ÁýÀ» Áþ°í ½Í¾î ÇßÀ» °Å °°´Ù"¸ç µ¹¾Æ°¡½Å ¾Æ¹öÁö¿¡ ´ëÇÑ ±×¸®¿òÀ» µå·¯³Â´Ù.

±è±¹ÁøÀº "¹ä ¸Ô°í´Â ¹¹ ÇÒ °Å³Ä"°í Áú¹®Çß°í, °­¼öÁö´Â "ºÎµ¿»ê¿¡ ÇÑ ¹ø °¡º¼±î ÇÑ´Ù"°í ´äÇß´Ù. ÅäÁö ¸Å¸Å¿¡ Áø½ÉÀ» º¸ÀÌ´Â °­¼öÁöÀÇ ¸ð½À¿¡ ±è±¹ÁøÀº "Áý¿¡¼­ Ä«µå¸¦ ´õ °¡Á®¿Í¾ß ÇÑ´Ù. Ä«µå ÇÑµµ°¡ 100¸¸ ¿ø"ÀÌ¶ó¸ç ´çÈ²Çß´Ù.


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°­¼öÁö´Â »ýÀü ¾Æ¹öÁö°¡ Æò»ý ÀØÁö ¸øÇß´ø °íÇâ ¶¥¿¡ ÁýÀ» Áö¾îµå¸®Áö ¸øÇÑ °Í¿¡ ¸¶À½ ¾ÆÆÄÇß°í, ÀÌ¸¦ ÁöÄÑº¸´ø ±èÁö¹ÎÀº "¸ø ÇØ µå¸° °Å¿¡ ´ëÇØ¼­ ÇÑ½º·¯¿ï °Å °°´Ù"¸ç °ø°¨Çß´Ù.

ÀÌÈÄ ±è±¹Áø°ú °­¼öÁö´Â ½ÇÁ¦·Î ºÎµ¿»êÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. Áß°³ÀÎÀº °­¼öÁö°¡ ¿øÇÏ´Â °÷ÀÌ 200Æò¿¡ 1¾ï ¿ø´ë Á¤µµ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¿¡ °­¼öÁö´Â "±×ÂÊÀÌ¸é ¹Ù´Ùµµ º¸ÀÌ°í ¾öÃ» ÁÁÀ» °Å °°´Ù"¸ç ¼³Ž®´Ù

µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½À¿¡ ±èÁö¹ÎÀº "ºÎµ¿»ê °¡¸é ¼³·»´Ù"°í ¸»Çß°í, °­¼öÁö´Â "Áö¹ÎÀÌµµ ¿äÁò ¶¥ º¸·¯ ´Ù´Ï³Ä"¸ç ±Ã±ÝÇØÇß´Ù. ±×·¯ÀÚ ±èÁö¹ÎÀº "(±èÁØÈ£¿Í) ÁýÀ» ¾îµð¼­ »ìÁö ³íÀÇ¸¦ ÇØºÃ´Ù. °­¾ÆÁö¸¦ Å°¿ì±â ¶§¹®¿¡ ºô¶ó¸é ¸¶´çÀÌ ÀÖ´Â 1ÃþÀ» »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÆÄÆ®´Â ¹èÁ¦ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î "±¸¿ÁÀ» »ê´Ù¸é ¸®¸ðµ¨¸µÇØ¼­ »ì ¹æ¹ý¹Û¿¡ ¾ø´Â °Å °°¾Æ¼­ ÀÌÁ¦ ½½½½ ¾Ë¾Æº¸·Á°í ÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ÁÖ¿¡ (±èÁØÈ£¿Í) ºÎµ¿»ê¿¡ °¡±â·Î Çß´Ù"¸ç "Áý º¸·¯ µ¹¾Æ´Ù´Ï¸é Àç¹Õ´Ù. ºÎµ¿»ê Åõ¾î°¡ ³Ê¹« Àç¹Õ´Ù. °è¼Ó ¿òÁ÷¿©¾ß ÇÏ´Ï±î ºÎµ¿»ê¿¡ ¹Ì¾ÈÇÒ »Ó"ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

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