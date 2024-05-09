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'»Ç»Ç³à' Á¤¼÷, 0Ç¥³à¡æ°íµ¶Á¤½Ä¿¡ °¢¼º..'´ëÈ¥µ·'ÀÇ 20±â µ¥ÀÌÆ®('³ª´Â¼Ö·Î')[SC¸®ºä]
¹®Áö¿¬ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-09 07:20
[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ¹®Áö¿¬ ±âÀÚ] '³ª´Â SOLO(³ª´Â ¼Ö·Î)' 20±â Ã¹ µ¥ÀÌÆ®, ½ÃÀÛºÎÅÍ ´ëÈ¥µ·ÀÌ´Ù.
8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ENA¡¤SBS Plus °øµ¿ Á¦ÀÛ ¿¹´É '³ª´Â SOLO'¿¡¼´Â Ã¹ µ¥ÀÌÆ® ¼±ÅÃÀ¸·Î ¼·ÎÀÇ ¼Ó¸¶À½À» È®ÀÎÇÑ 20±â ¼Ö·Î³²³àµéÀÌ ¼³·½°ú ¾Æ½¬¿òÀÌ ±³Â÷µÈ µ¥ÀÌÆ®·Î º»°Ý ·¯ºê¶óÀÎÀ» Çü¼ºÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ 20±â´Â ¼Ö·Î³²µéÀÇ ¼±ÅÃÀ¸·Î Ã¹ µ¥ÀÌÆ® ¸ÅÄª¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. °¡Àå Ã³À½À¸·Î ¿µ¼÷ÀÌ "³ª ¿µ¼÷ÀÎµ¥, ¿Ü·Î¿ö~"¶ó°í ¿ÜÃÆÁö¸¸ ¾Æ¹«µµ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Æ ¾¹¾µÈ÷ µÚµ¹¾Æ¼¹´Ù. ±×·±µ¥ ¿µ¼÷ÀÇ '¿øÇÈ'ÀÎ ¿µÃ¶ÀÌ µÚ´Ê°Ô ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â°í, ÀÌ¹Ì ¿µ¼÷ÀÌ »ç¶óÁö°í ¾ø´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÑ ¿µÃ¶Àº ±ÞÈ÷ ¿µ¼÷À» Ã£¾Æ³ª¼¹´Ù. Àá½Ã ÈÄ ¿µ¼÷À» ¹ß°ßÇÑ ¿µÃ¶Àº "Àú¶û µ¥ÀÌÆ® °¡¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌÈÄ, ¿µÃ¶Àº Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ "ÂªÀº ¼ø°£¿¡ º°»ý°¢ÀÌ ´Ù µé´õ¶ó"¸ç "¿µ¼÷´Ô°ú (´ëÈÇÒ) ±âÈ¸¸¦ ÇÑ ¹øµµ °¡Á®º¸Áö ¸øÇß´Âµ¥, ÀÚ±â¼Ò°³ ÈÄ (È£°¨µµÀÇ) ¼ø¼¸¦ ¹Ù²ã¼ »ý°¢Çß´Ù"¸ç, ÀÚ½Å°ú °°Àº ¹Ì±¹¿¡ »ç´Â ¿Á¼øÀ» ¼±ÅÃÇÏ·Á´Ù°¡ µÚ´Ê°Ô ÈÄÈ¸ÇØ ¿µ¼÷À¸·Î ±Þ¼±È¸ÇßÀ½À» °í¹éÇß´Ù.
Á¤¼÷Àº ¿µÈ£¸¦ ¿øÇßÀ¸³ª ¾Æ¹«µµ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Æ '°íµ¶Á¤½Ä'ÀÌ È®Á¤µÆ´Ù. Á¤¼÷ÀÌ ¿øÇß´ø ¿µÈ£´Â "ÀÌ»óÇü Áß ÇÏ³ª¿´´ø '¸ÂÃã'ÀÇ ´É·ÂÀ» °¡Áö°í °è½Å °Í °°´Ù"¸ç ¼øÀÚ¸¦ ÅÃÇß´Ù. ¼øÀÚ´Â ¿µÃ¶À» ¿øÇßÁö¸¸ "¿µÈ£´ÔÀÌ ÀÎ±â³²ÀÌ¾î¼, ÀÌ ÇÑ Ç¥ÀÇ ÀÇ¹Ì´Â 10Ç¥ÀÇ °¡Ä¡ °°´Ù"¸ç ¸¸Á·½º·¯¿ö Çß´Ù. µÚÀÌ¾î ¿µÀÚ´Â "»óÃ¶À» ¿øÇÑ´Ù"°í ¹àÈù µÚ "³ª ¿Ü·Î¿ö"¶ó°í ¿ÜÃÆ´Âµ¥, »óÃ¶Àº ¹°·Ð ±¤¼ö¿Í ¿µ¼ö±îÁö µû¶ó ³ª¿Í ¹«·Á '3:1 µ¥ÀÌÆ®'ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ µÆ´Ù. Çö¼÷Àº ¿¹»ó´ë·Î ¿µ½ÄÀÇ ¼±ÅÃÀ» ¹Þ¾Ò°í, ¿Á¼øÀº '0Ç¥'°¡ È®Á¤µÅ Á¤¼÷°ú ÇÔ²² '°íµ¶Á¤½Ä'À» ¸Ô°Ô µÆ´Ù.
µ¥ÀÌÆ® ÁØºñ·Î ½Ã²ø¹÷ÀûÇÑ ´Ù¸¥ ¼Ö·Î³²³à¿Í ´Þ¸®, Á¤¼÷°ú ¿Á¼øÀº 2Ãþ¿¡¼ "µé·¯¸® °°´Ù"¸ç °íµ¶À» »ïÄ×´Ù. Á¤¼÷Àº "ÀÚ±â¼Ò°³ ¿©ÆÄ°¡ ÀÌ·¸°Ô ¼¼±¸³ª. ³ªÇÑÅ× ½Ç¸ÁÇß´Ù"¶ó°í ÀÚÃ¥Çß°í, ¿Á¼ø ¿ª½Ã "³»°¡ ±×·¸°Ô ¸Å·ÂÀÌ ¾ø¾ú³ª"¶ó¸ç Ç® Á×Àº ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ³» Á¤¼÷Àº "³ª ¿À´Ã ¿µÈ£´ÔÀÌ¶û ´ëÈ ÇÑ¹ø ÇØ¾ß°Ú´Ù. ¾Æ´Ï¶ó°í ÇÏ¸é ¹ö·Á¾ßÁö"¶ó°í °¢¼ºÇß°í, ¿Á¼øµµ "¿µÈ£´Ô°ú ÀÌ¾ß±âÇØ°í ½Í´Ù"¶ó°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
µåµð¾î µ¥ÀÌÆ®¿¡ µ¹ÀÔÇÑ ¿µ½Ä°ú Çö¼÷Àº 'µ¥ÀÌÆ®ÀÇ Á¤¼®'À» º¸¿©Áá´Ù. ¿µ½ÄÀº Â÷¿¡ Å¸´Â Çö¼÷À» À§ÇØ µû¶æÇÑ ´ã¿ä¿¡ Á©¸®±îÁö ¼±¹°ÇØ ´Þ´ÞÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ µÎ »ç¶÷Àº ½Ä»ç Áß, ¿¬¾Ö ¹æ½Ä¿¡ °øÅëÁ¡ÀÌ ¸¹´Ù´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ°í¼´Â ÁÁ¾ÆÇß´Ù. ½Ä»ç¸¦ ¸¶Ä£ µÚ¿£ '³×ÄÆ »çÁø'±îÁö ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô Âï¾ú´Ù. µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¿µ½ÄÀº Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ "ÀÛ°í ±Í¿©¿ì½Ã´õ¶ó"¸ç ¾ó±¼À» ºÓÇû°í, ¿µ½Äº¸´Ù '2¼¼ ¿¬»ó'ÀÎ Çö¼÷Àº "Àü ¿¬ÇÏ°¡ ÁÁ´Ù. ±×·¡¼ µ¥ÀÌÆ®¿¡¼ '¸¶À½ÀÇ ÁØºñ¸¦ ÇÏ¼¼¿ä'ÇÏ´Â Â÷¿øÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Çß´Ù"¸ç ¿ô¾ú´Ù.
'ÀÎ±â³²' ¿µÈ£¿Í µ¥ÀÌÆ®¿¡ ³ª¼± ¼øÀÚ´Â ¿ÊÀ» ¾ã°Ô ÀÔÀº ¿µÈ£¿¡°Ô "Á¦ ¿Ê ¹þ¾îÁÙ±î¿ä?"¶ó¸ç 'ÇÃ·¯ÆÃ'À» Çß´Ù. ¶ÇÇÑ "Â÷°¡ ÇÊ¿ä ¾ø¾î¼ Ã³ºÐÇß´Ù"´Â ¿µÈ£ÀÇ ¸»¿¡ "Á¦°¡ Â÷ °¡Áö°í ¿Ô´Ù"°í '¿µÈ£ ¸ÂÃãÇü ¸àÆ®'¸¦ ³¯·È´Ù. ¿µÈ£´Â Ã¹ µ¥ÀÌÆ® ¼±ÅÃ¿¡¼ ¼øÀÚ¸¦ ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ Àü³¯ ¹ã ¼³°ÅÁö¸¦ µµ¿ÍÁØ ¹è·Á½ÉÀ» ²Å¾Ò°í, ½Ä»ç Áß "90¼¼±îÁö '1ÀÏ 1»Ç»Ç'´Â ¾î¶°³Ä?"°í ½½Â½ ¹°¾îºÃ´Ù. ±×·¯ÀÚ ¼øÀÚ´Â "'1ÀÏ 2»Ç»Ç' ÇØµµ µÇÁö ¾Ê³Ä?"¶ó°í Âû¶± È£ÀÀÇß´Ù. µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¼øÀÚ´Â "°¡Ä¡°üÀÌ Àß ¸Â¾Ò´Ù"°í ¸»Çß°í, ¿µÈ£ ¿ª½Ã "Æ¼Å°Å¸Ä«°¡ Àß À¯ÁöµÆ´ø °Í °°´Ù"°í È£°¨À» Ç¥ÇöÇß´Ù.
'°íµ¶Á¤½Ä'À» ¸Ô°Ô µÈ Á¤¼÷Àº "¿ì¸® ¾ö¸¶°¡ ³Ê Â¥Àå¸é ¸ÔÀ» °Å¶ó°í ¿¹¾ðÇß¾î"¶ó°í Ç«Ç« ÇÑ¼ûÀ» ½® µÚ "¿À´Ã ¿µÈ£´ÔÇÑÅ× Á¦´ë·Î ¾îÇÊÇÒ °Å¾ß. ¾È ³Ñ¾î¿À¸é ³²ÀÚ ¾Æ´Ï´Ù"¶ó°í °¢¿À¸¦ ´ÙÁ³´Ù. ¿Á¼øµµ "³ªµµ ¿µÈ£´ÔÀÌ¶û ´ëÈ¸¦ ÇØºÁ¾ß ÇÒ °Í °°±ä ÇÏ´Ù"¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
¿µÀÚ¿Í ¿µ¼ö-»óÃ¶-±¤¼ö´Â ¼³·½°ú ±äÀåÀÌ ¿À°¡´Â '3:1 µ¥ÀÌÆ®'¸¦ Áñ°å´Ù. ±¤¼ö´Â '¿îµ¿'ÀÌ¶ó´Â °øÅë Ãë¹Ì¸¦ °¡Áø ¿µÀÚ¿¡°Ô ½Ä´ÜÀ» ¹¯´Â°¡ ÇÏ¸é, ¿¹½Ä ¾ø´Â °áÈ¥½Ä¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¹°¾ú´Ù. ¿µÀÚ´Â "¾È ÇØµµ ±¦Âú´Ù"°í ´äÇß´Ù. ¿µÀÚÀÇ ¿¸° »ý°¢¿¡ °¨ÅºÇÑ ±¤¼ö´Â "Àý ³ë¿¹·Î ¾²¼¼¿ä"¶ó¸ç ¿µÀÚ ¾Õ Á¢½Ã ²®µ¥±â±îÁö Ä¡¿öÁÖ¸ç È£°¨À» Ç¥ÇöÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸, ¾ó¸¶ ÈÄ ¿µÀÚ´Â ±¤¼ö¸¦ »óÃ¶ÀÌ¶ó°í Àß¸ø ºÎ¸£´Â ½Ç¼ö¸¦ ÀúÁú·¶´Ù. ½ÉÁö¾î ¿µÀÚ´Â '1:1 ´ëÈ Å¸ÀÓ'¿¡¼µµ ±¤¼ö¸¦ »óÃ¶·Î Àß¸ø ºÒ·¯ '¾²¸®¾Æ¿ô!'ÀÌ¶ó´Â °æ°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ±×·³¿¡µµ ±¤¼ö´Â µ¥ÀÌÆ® ÈÄ "(È£°¨ÀÌ) ¿Ã¶ú´Ù. ±»ÀÌ ¼öÄ¡È½ÃÅ°ÀÚ¸é 70%"¶ó°í ¿µÀÚ¿¡°Ô °ü½ÉÀÌ Ä¿Á³À½À» ¾Ë·È´Ù. µÚÀÌ¾î »óÃ¶°ú ´ÜµÑÀÌ ¸¶ÁÖÇÑ ¿µÀÚ´Â "'1:1'·Î ÀÌ¾ß±âÇÏ°Ô µÅ¼ ÁÁ´Ù"¸ç ¼öÁÝ°Ô ¿ô¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ Ã¹ÀÎ»ó ¼±ÅÃ¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÌ »óÃ¶À» ¼±ÅÃÇß´Ù´Â »ç½Çµµ ¹àÇû´Ù. ½ÉÁö¾î ¿µÀÚ´Â "Á×¾îÀÖ´ø ¿¬¾Ö ¼¼Æ÷°¡ »ì¾Æ³ª´Â ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù"°í ¼ÖÁ÷È÷ ¸»Çß°í, »óÃ¶ ¿ª½Ã "Àúµµ ±×·¨´Ù"°í È´äÇß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ¿µ¼ö´Â ¿µÀÚ¿¡°Ô "Ä¿¸®¾îÀûÀ¸·Î Á¶±Ý ´õ ³ª¾Æ°¡±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ´Â °Ô ÀÖ³Ä"°í ¹°¾ú´Âµ¥, ¿µÀÚ´Â "Àú´Â ¼º°úÁÖÀÇÀû ¸¶ÀÎµå´Â ¾ø´Ù. ¹«Å»ÇÑ »îÀÌ Å« º¹ÀÌ¶ó°í »ý°¢Çß´Ù"°í ¿µ¼ö¿Í Á¤¹Ý´ëÀÇ ÀÎ»ý°üÀ» ¹àÇû´Ù. '3:1 µ¥ÀÌÆ®'¸¦ ¸¶Ä¡°í µ¹¾Æ°¡´Â ±æ, »óÃ¶°ú ¿µÀÚ´Â Æ÷½ºÆ® ¸»·Ð, Ä¶ºó ÇØ¸®½º µî ÆË½ºÅ¸ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©¸ç '±×µé¸¸ÀÇ ¼¼»ó'À» ¸¸µé¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ±¤¼ö´Â "³¥ ¼ö°¡ ¾ø´Ù"¸ç ÇÑ¼ûÀ» ½¬¾ú´Ù. '3:1 µ¥ÀÌÆ®'¸¦ ¸¶¹«¸®ÇÑ '¿ÃÅ³³à' ¿µÀÚ´Â "»óÃ¶´ÔÀÌ ÁÁ¾Ò´Ù±âº¸´Ù´Â ¼³Ž®´Ù ±¤¼ö´ÔÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¸¶À½À» Ç¥ÇöÇØÁÖ¼Å¼ ÀÇ¿Ü¿´´Ù. ±¤¼ö´Ô, ¿µÈ£´Ô°ú Á» ´õ ´ëÈÇØº¸°í ½Í´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Á÷ÈÄ ÀÌ¾îÁø ¿¹°íÆí¿¡¼´Â '°¢¼º'ÇÑ Á¤¼÷ÀÌ ¿µÈ£¸¦ ÇâÇØ, "ÀÌ Çâ¼ö ¹¹¾ß?"¶ó¸ç ¼Õ¸ñ ÇâÀ» ¸ÃÀ¸¸ç º»´ÉÀû ´«ºûÀ» ¹ß»çÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å°í, ±¤¼ö°¡ Çö¼÷°ú ´ÜµÑÀÌ ¾É¾Æ È£°¨À» Ç¥ÇöÇØ ¶Ç ÇÑ ¹øÀÇ ·Î¸Ç½º ÆÄ¶õÀ» ¿¹°¨ÄÉ Çß´Ù. '¼Ö·Î³ª¶ó 20¹øÁö' ´ë°Ýº¯ ·¯ºê¶óÀÎÀº 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã 30ºÐ ENA¿Í SBS Plus¿¡¼ ¹æ¼ÛÇÏ´Â '³ª´Â SOLO'¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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¹ÌÀÎ´ëÈ¸ Ãâ½Å ¹è¿ì, ½ÇÁ¾¡æ½Ã½ÅÀ¸·Î..¡°ÀÎ½Å¸Å¸Å °¡´É¼º¡±
½Åµ¿¿± ¡°Å¹ÀçÈÆ, Áß¼ºÈ ½ÃÅ°´Â °Ô ³ªÀ» »·..Çüµµ ´Ù¸¥ »ç¶÷µµ ÆíÇÒÅÙµ¥¡±
¼±¿ìÀº¼÷, ¼öÂ÷·Ê ½Ç½Å¡æ¡°À¯¿µÀç, ÀÏ¹ÝÀÎ¿¡°Ôµµ ½ºÅ²½Ê¡±
³ë¼÷ÀÚ 1³â°£ ¸¶Æ® ÁöºØ ¾Æ·¡ °ÅÁÖ..ÄÄÇ»ÅÍ±îÁö °®Ãç
°íÇöÁ¤, ÀÚ³àµé°ú ¿¬¶ô? ¡°Àß ºÃ´Ù¸é¼ ÀÚÁÖ ³ª¿À¼ÌÀ½ ÇÑ´Ù°í¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"¢¾³²ÈñµÎ, ¼¼±Ý ´õ³»¶ó"¡¦ÀÌ³ª¿¬, ÀÇ¿ÜÀÇ º¼·ý ¸ö¸Å¿¡ ÆÒµé Æø¹ß
2.
³ª¿µÈñ, ±«ÇÑ 4¸í¿¡ ³³Ä¡ ´çÇØ..."10³â°£ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ+ÅÃ½Ã ¸øÅ¸"(Áö±Ý¹éÁö¿¬)
3.
[SC¸®ºä] "¾î¸Ó´Ï´Â È°¡"¡¦À¯¿¬¼®, °ø´ë±³¼öÝ«¡¤¼öÇÐ°»çúü ÀÌ¾î '±ôÂ¦' °ø°³ ('Æ´¸¸ ³ª¸é.')
4.
Á¶¼¼È£ "°áÈ¥ÇØµµ ¼öÀÔ °ü¸®´Â Á÷Á¢¡¦¢¾¿¹ºñ½ÅºÎ¿¡ Ãâ¿¬·áµµ ÇÔ±¸"(´«¶°º¸´Ï)
5.
¼À¯¸® "³ ¿£Áø °íÀå³ ¹è¡¦ÀÌÈ¥ÇÏ°í ¾î¶»°Ô »ì¾Æ¾ßÇÒ Áö ¸ð¸£°Ú´Ù"('±ÝÂÊ»ó´ã¼Ò')
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
±â´Ù·È´ø 80¾ï FA, 215ÀÏ¸¸¿¡ ÅÍÁ³´Âµ¥¡¦'4¿¬ÆÐ' ÇÊ½ÂÁ¶ ¿¬¼â ºØ±« '¾Ç¼øÈ¯' [SCÆ÷Ä¿½º]
2.
ÀÌÁ¤ÈÄ '±¸Á¶Àû ¼Õ»ó' Áø´Ü, ¾î±ú ±ÇÀ§ÀÚÀÇ 2Â÷ ÀÇ°ßµµ µè´Â´Ù...¹«¸®ÇÑ µ¹Áø¡æ±ÔÁ¤Å¸¼® ¹Ì´Þ ºÒ°¡ÇÇ
3.
¿¬ºÀ 140¸¸´Þ·¯ ¹Þ´Â ¼±¼öÀÇ 3ÁÖ ÈÞ½Ä ¿äÃ»...Á¤´çÇÑ ±Ç¸®ÀÎ°¡, µµ ³ÑÀº ÀÚ±â °ü¸®ÀÎ°¡
4.
"ÀÌ°É ¸·¾Æ³»´Ù´Ï" ¼ÕÈï¹ÎÀÌ¶ó µÚ·Î ¾²·¯Áø ¸Ç½ÃÆ¼ °¨µ¶, ½´ÆÛ Ãæ°ÝÀº '2°ñ' È¦¶õ ¾Æ´Ñ µ¿°©³»±â '¹é¾÷' ¼ö¹®Àå
5.
"Ã¥ÀÓÀº ³»°¡ Á®¾ß" °á±¹ µ¿·áµé¿¡°Ô »ç°úÇÑ 'Ä¸Æ¾' ¼ÕÈï¹Î, ±×¸¦ ¹Ì¼ÒÁþ°Ô ÇÑ °ú¸£µð¿Ã¶ó