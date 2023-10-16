¼ÛÁß±â "ÇØ¿Ü ¿Àµð¼Ç ÀüºÎ ³«¹æ, ºÙ¾úÀ¸¸é¡¦¾Æµé°ú ÀÔ¼ú ¸¹ÀÌ ´à¾Æ" ('´º½º·ë')[Á¾ÇÕ]

ÀÌ¿ìÁÖ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-10-16 08:38:13




[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±´åÄÄ ÀÌ¿ìÁÖ ±âÀÚ] '´º½º·ë' ¼ÛÁß±â°¡ ¾Æºü°¡ µÈ Çàº¹°¨ºÎÅÍ ¼ÖÁ÷ÇÑ ¿Àµð¼Ç ³«¹æ±â¸¦ ÅÐ¾î³ù´Ù.

15ÀÏ JTBC '´º½º·ë'¿¡¼­´Â ¹è¿ì ¼ÛÁß±â¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä°¡ °ø°³µÆ´Ù.

6¿ù¿¡ ¾Æºü°¡ µÈ ¼ÛÁß±â. ¼ÛÁß±â´Â "¸¹ÀÌ µè´Â ¾ê±â´Â ÀÔ¼úÀ» ´à¾Ò´Ù´Â ¾ê±â¸¦ °¡Àå ¸¹ÀÌ µè´Â´Ù. 10¸í Áß 8¸íÀº ±× ¸»¾¸À» ÇØÁÖ½Ã´Â °Å °°´Ù. ±×·¡¼­ Àúµµ ÀÔ¼úÀ» ¿¹ÀÇÁÖ½ÃÇÏ°í º¸±ä ÇÑ´Ù. ±×·± ¸» µéÀ¸¸é ±²ÀåÈ÷ ±âºÐ Á¶È£ ½Å±âÇÏ°í ¾ÆÁ÷µµ ¾ó¶³¶³ÇÏ°í ½Å±âÇÏ´Ù"°í ¾Æµé ¹Ùº¸ ¸é¸ð¸¦ º¸¿´´Ù.

Á÷Á¢ °Þ¾îº» À°¾Æ´Â ¾î¶³±î. ¼ÛÁß±â´Â "¾Æ³»ÇÏ°í ¾¿¾¿ÇÏ°Ô ¼­·Î Àß ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù. À¸›XÀ¸›X ÇÏ¸é¼­. ±²ÀåÈ÷ »ÑµíÇÑ ÀÏÀÎ °Å °°´Ù. ±×·¡¼­ ¿äÁò¿¡ ±²ÀåÈ÷ Çàº¹ÇÔÀÌ Ãæ¸¸ÇÏ´Ù"°í Çàº¹ÇØÇß´Ù.

¿µÈ­ 'È­¶õ'À¸·Î Ä­¿¡ ÀÔ¼ºÇÑ ¼ÛÁß±â. ¼ÛÁß±â´Â "È«»çºó ¹è¿ì, ±èÃ¢ÈÆ °¨µ¶´Ôµµ Ä­ÀÌ Ã³À½ÀÌ¼Ì´Ù. ÀÌ·± ºÐµé°ú ÇÔ²² ´Ù³à¿À´Ï ´õ ½Å¼±ÇÑ ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù. ³Ê¹«³ª µé¶¹°í ³Ê¹«³ª ¿µ±¤ÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºô·Á °ü°èÀÚ ºÐµé²² ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °¨»ç µå¸°´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

¾îµÓ°í ½º»êÇÑ ÀÛÇ°À» ¿øÇß´Ù´Â ¼ÛÁß±â´Â "Àú´Â °ü°´À¸·Î¼­ ±×·± Àå¸£¸¦ Áñ°Üº»´Ù. ÀúÇÑÅ×´Â ÀÚ¿¬½º·¯¿î ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Âµ¥ Àú¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ´Ù¸£°Ô °®°í ÀÖ´Â °ü°´ ºÐµé¿¡°Ô´Â ½Å¼±ÇÏ°Ô µé¸± ¼öµµ ÀÖÀ» °Å °°´Ù. Àú´Â Æò¼Ò¿¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´ø Àå¸£¶ó ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÇÏ°í ½Í¾ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.



»ó¾÷ÀûÀÎ ÈïÇà °ø½ÄÀÌ µé¾î°¡¸é ´ëº»ÀÇ ¸Å·ÂÀÌ ÁÙ¾îµé±î ºÁ ³ë°³·±Æ¼¸¦ °¨ÇàÇÑ ¼ÛÁß±â´Â "ÀÌ ¿µÈ­°¡ ÁøÇÑ ¸Å·ÂÀÌ ÀÖ´Âµ¥ È¤¿©³ª ÇÊ¿äÇÏÁö ¾ÊÀº ¾×¼Ç½Å, ÆÄÆ¼½Å °°Àº °Ô µé¾î°¡¸é ºÎ´ã½º·¯¿ï °Å °°¾Ò´Ù"°í ±× ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.

'È­¶õ'À» ÅëÇØ ÀüÇÏ°í ½ÍÀº ¸Þ½ÃÁö¿¡ ´ëÇØ¼­´Â "Ä¡°ÇÀÌ¶õ Ä£±¸¿¡°Ô ÁÁÀº ¾î¸¥ÀÌ ÇÑ ¸í ÀÖ¾úÀ¸¸é ÁÁÀº ÂÊÀ¸·Î Á¶±Ý¾¿ º¯ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ»±î. ±×·± »ý°¢À» ÇØº¸¸é ¾î¸¥ÀÌ ¾ÆÀÌµéÀ» ÁÁÀº ¼¼»óÀ» ÀÌ²ø¾îÁà¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸Þ½ÃÁö´Â ºÐ¸íÈ÷ ÀÖ´Â °Å °°´Ù"¸ç "Á¦°¡ ¾Æ¹öÁö¸¦ ±×·± ºÐÀ¸·Î ´À³¢°í ÀÚ¶ó¼­ ÀúÇÑÅ× ÀÚ¸®ÀâÀº ´Ü¾îÀÎ °Å °°´Ù. º»ÀÎÀÌ ÇÑ ¸»¿¡ Çàµ¿À¸·Î º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÎ °Å °°´Ù. ºñ°ÌÇÏÁö ¾ÊÀº ¾î¸¥ÀÌ¶ó´Â »ý°¢µµ µç´Ù. Àú ¿ª½Ã ±×·± »ç¶÷ÀÌ µÇ°í ½Í´Ù´Â Àú¸¸ÀÇ °³¶ËÃ¶ÇÐÀÌ¶ó ÇÏ³ª. ±×·± °Ô ÀÖ´Â °Å °°´Ù"°í ¾Æ¹öÁö¿¡ ´ëÇÑ Á¸°æ½ÉÀ» µå·¯³Â´Ù.

¼ÛÁß±â´Â ´Ù¾çÇÑ ³ª¶óÀÇ ÀÛÇ°À» ÇÏ°í ½Í´Ù´Â ¿å½É¿¡ ´Ù¾çÇÑ ³ª¶ó¿¡ ²÷ÀÓ¾øÀÌ ¿Àµð¼ÇÀ¸·Î ¹®À» µÎµå¸®°í ÀÖ´Ù. ¼ÛÁß±â´Â "ÀÌ¹ø È°µ¿ ÈÄ¿¡µµ ¿Àµð¼ÇÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø¿£ ºÙ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Âµ¥ Áö±Ý±îÁö Ç×»ó ´Ù ¶³¾îÁ³´Ù. ´Ù¸¥ ¹®È­±Ç¿¡¼­ ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷¿¡¼­ ÇØº¸°í ½ÍÀº ¿å½ÉÀÌ Á¡Á¡ ´õ Ä¿Áö´Â °Å °°´Ù"°í ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¹àÇû´Ù.

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