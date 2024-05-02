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¿¬ÀÏ ÈïÇà´ë¹Ú. ÇÁ·Î³ó±¸ 'ºÎ»êÀÇ º½'. ÃÖÃÊ °üÁß¼öÀÍ 1¾ï¿øµ¹ÆÄ, 2¿¬¼Ó 1¸¸ °üÁß ´«¾Õ. 4Â÷Àü ¿¹¸Å 8Ãµ¸í
·ùµ¿Çõ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-02 13:48 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-05-02 13:56
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[ºÎ»ê=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ] ºÎ»ê¿¡ 'ÇÁ·Î³ó±¸ º½'ÀÌ ¿Ô´Ù. ¿¬ÀÏ °üÁß µ¿¿ø ±â·ÏÀ» °¥¾ÆÄ¡°í ÀÖ´Ù. ¿ª´ë±Þ ÈïÇà·ÂÀÌ´Ù. 2¿¬¼Ó 1¸¸¸í °üÁßµ¹ÆÄ°¡ ´« ¾ÕÀÌ´Ù.
KCC¿Í ¼ö¿ø KTÀÇ 2023~2024 Á¤°üÀå ÇÁ·Î³ó±¸ Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤(7Àü4¼±½ÂÁ¦) 3Â÷Àü.
KCC È¨ ºÎ»ê »çÁ÷½Ç³»Ã¼À°°üÀº 1¸¸496¸íÀÇ °üÁßÀÌ ¸ô·È´Ù. KBL 12³â ¸¸ÀÇ °üÁß 1¸¸¸í ÀÌ»óÀÇ °æ±â°¡ ³ª¿Ô´Ù.
ÀÌÀü ±â·ÏÀº 2012³â 3¿ù24ÀÏ 4° ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ºÎ»ê KT¿Í ¾È¾ç KGCÀÇ °æ±â¿´´Ù. ´ç½Ã 1¸¸2815¸íÀÌ¾ú´Ù. ´ç½Ã¿¡µµ ºÎ»ê »çÁ÷½Ç³»Ã¼À°°üÀÌ¾ú´Ù.
¸íÈ®ÇÑ ÈïÇà Ä«µå°¡ ÀÖ´Ù. ÀÏ´Ü, Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤ÀüÀÌ´Ù. ÇÁ·Î³ó±¸ ÃÖ°ÀÇ ´ë°áÀÌ´Ù.
¾çÆÀÀÇ ¿¡ÀÌ½º Çã ¿õ(KCC)°ú Çã ÈÆ(KT)ÀÇ ¸Â´ë°áÀÌ¶ó´Â Á¡µµ ´«±æÀ» ²ö´Ù. µÎ ¼±¼ö´Â KBL¿¡¼ °¡Àå ÀÎ±âÀÖ´Â ¼±¼öµéÀÌ´Ù. ½´ÆÛ½ºÅ¸µéÀÇ ÇüÁ¦ ´ë°áÀÌ Ã¨ÇÇ¾ð °áÁ¤Àü¿¡ ÆîÃÄÁö°í ÀÖ´Ù.
°Ô´Ù°¡ ¾çÆÀÀÇ ¹¦ÇÑ ÀÎ¿¬µµ ÀÖ´Ù. ÄÚ¸®¾ÆÅÙ´õ¸¦ ÀÎ¼öÇÑ KT´Â ºÎ»êÀ» È¨À¸·Î »ç¿ëÇßÁö¸¸, °á±¹ ¼ö¿øÀ¸·Î È¨ ¿¬°íÁö¸¦ ÀÌµ¿Çß´Ù.
´ç½Ã ºÎ»ê ÆÒÀÇ ¾Æ½¬¿òÀÌ ÄÇ´Ù. ±×·±µ¥, Àü±¹±¸ ÀÎ±â±¸´Ü KCC°¡ ÀüÁÖ½ÃÀÇ È¨±¸Àå ½ÅÃà ¾à¼Ó ÀÌÇàÀÌ ºÒ¹ßµÇ¸é¼ °¥µîÀÌ Æø¹ßÇß´Ù. °á±¹, ¹ÚÇüÁØ ºÎ»ê½ÃÀåÀÇ Àû±ØÀû ÇÁ·Î³ó±¸´Ü À¯Ä¡Á¤Ã¥°ú KCCÀÇ ÀÌÇØ°ü°è°¡ ¸Â¹°¸®¸é¼ ºÎ»êÀ¸·Î È¨À» Àü°ÝÀûÀ¸·Î ¿Å°å´Ù.
3Â÷Àü¿¡¼ KCC´Â ¶Ç ´Ù¸¥ ±â·ÏÀ» ³²°å´Ù. KBL ÃÖÃÊ·Î 1°æ±â ÀÔÀå¼öÀÍ 1¾ï¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù. Á¤È®È÷ 1¾ï1302¸¸¿øÀÌ´Ù. ÀÌÀü ±â·ÏÀº 2023³â 5¿ù7ÀÏ ¾È¾ç Á¤°üÀåÀÌ ±â·ÏÇÑ 9507¸¸¿øÀÌ¾ú´Ù.
3Â÷ÀüÀº KCC°¡ Àâ¾Æ³Â´Ù. ¸í½ÂºÎ¿´´Ù. KTÀÇ ¿¡ÀÌ½º Çã ÈÆÀº 37Á¡À» Æø¹ß½ÃÅ°¸é¼ 40ºÐ Ç®Å¸ÀÓÀÇ ÅõÈ¥À» ¹ßÈÖÇß°í, Çã ¿õÀº ³ÃÁ¤ÇÑ °æ±â ¿î¿µÀ¸·Î 26Á¡À» ¿Ã¸®¸é¼ ÆÀÀÇ ½Â¸®¸¦ ÀÌ²ø¾ú´Ù. ¼û¸·È÷´Â Ç÷Åõ ³¡¿¡ KCC°¡ 92´ë89·Î ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.
4Â÷Àü ¿ª½Ã Ç÷Åõ°¡ ¿¹»óµÈ´Ù. 2¿¬¼Ó 1¸¸¸í °üÁß µ¹ÆÄ°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.
KCC ±¸´Üµµ ¿¬ÀÌÀº ÈïÇà´ë¹ÚÀÌ °í¹«µÈ ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ÀüÃ¢Áø °¨µ¶Àº "ºÎ»ê ÆÒ ºÐµéÀº ¼ºÀûÀÌ È®½ÇÇÏ¸é È®½ÇÈ÷ º¸´äÀ» ÇÏ½Å´Ù. °æ±â·ÂÀÌ ÁÁ¾Æ¸é¼, ºÎ»ê ÆÒµéÀº Ç×»ó ¸¹ÀÌ ¿À½Å´Ù"°í Çß´Ù. 2012³â 3¿ù KT°¡ 1¸¸2815¸íÀÇ °üÁßÀ» µ¿¿øÇÒ šœ »ç·ÉÅ¾ÀÌ °ø±³·Ó°Ôµµ Àü °¨µ¶ÀÌ´Ù. ±×´Â 2009³âºÎÅÍ 2015³â±îÁö KT »ç·ÉÅ¾À» ¿ªÀÓÇß´Ù. Çã ¿õ ¿ª½Ã "ÁýÁßÀ» ÇÏÁö ¾Ê°Å³ª, ÇØÀÌÇØÁ® ÀÖÀ» ¶§, ¸¹Àº °üÁßÀÇ ÇÔ¼ºÀº Ç×»ó Å« ÈûÀÌ µÈ´Ù. Á¤½Å·ÂÀ» ÀÏ±ú¿î´Ù. 4Â÷Àü¿¡µµ ¸¹ÀÌ Ã£¾Æ¿À¼Å¼ ÀÀ¿øÀ» ºÎÅ¹µå¸°´Ù"°í Çß´Ù.
KCC ±¸´Ü ¿ª½Ã °üÁßµ¿¿ø¿¡ ¸ðµç ¿ª·®À» ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºÎ»ê»çÁ÷½Ç³»Ã¼À°°ü 3, 4ÃþÀ» Àü¸é °³¹æÇß´Ù. È¤¿© »ý±æ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÈÀü»ç°í¿¡ ´ëºñ, °æ±âÁøÇà¿ä¿øÀ» 40¸í¿¡¼ 80¸íÀ¸·Î ´Ã·È´Ù. ´Ã¸° 40¸í ¸ðµÎ 3, 4Ãþ ³«»ó»ç°í¸¦ ´ëºñÇØ Àü¸é ¹èÄ¡Çß´Ù.
KCC´Â "3Â÷Àü ¿¹¸Å°¡ 8626¸íÀÌ¾ú´Ù. 4Â÷Àü ¿¹¸Å´Â 2ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ÇöÀç 8081¸íÀÌ´Ù. 4Â÷Àü ¿ª½Ã 1¸¸¸íÀÌ ³Ñ´Â °üÁßÀÌ Ã£¾ÆÁÖ½ÃÁö ¾ÊÀ»±î Á¶½É½º·´°Ô ¿¹»óÇÑ´Ù"°í Çß´Ù. 1997³â ÇÁ·Î³ó±¸ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ 2°æ±â ¿¬¼Ó 1¸¸¸í ÀÌ»ó °üÁßµ¿¿ø ±â·ÏÀº ÃÑ 5Â÷·Ê°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ÃÖ±Ù ±â·ÏÀº 2010~2011½ÃÁð µ¿ºÎ¿Í KCCÀÇ Ã¨ÇÁÀü 5, 6Â÷Àü Àá½Ç Áß¸³°æ±â¿´´Ù. ºÎ»ê=·ùµ¿Çõ ±âÀÚ sfryu@sportschosun.com
ÀÌÁ¤ÇÏ, ½½ÇÂ ¼ö»ó ¼Ò»ó ¡°¼¼»ó ¶°³ ¸ÅÇü¿¡°Ô ÀÌ »óÀ»¡±
'ÀÌÈ¥' ¼À¯¸® ±ÙÈ², ÇÛ¾¦ÇÑ ¾ó±¼ ¡°¸¶À½°í»ýÇÏ´Ï »ì ºüÁ®¡±
µ¹¾Æ°¡½Å ÇÒ¸Ó´Ï ³ªºñ·Î È¯»ý?¡¦°áÈ¥½ÄÀå ½Å¶û '¿À¿'
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¡®¸¶¾à Àü°ú¡¯ ·Î¹öÆ® ÇÒ¸® ¡°ÀÌºÒ µ¤°í Á×À¸·Á Çß´Ù..°¡Á· µµ¿òÀ¸·Î ±Øº¹¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¼öÁö, ÆÄ°Ý ³ëÃâ µå·¹½º¿¡ ÆÒµé ºñ»ó "¿Ê ¿©¸ç¿ä!"
2.
[SC¸®ºä] ±èÁØÈ£ "¢¾±èÁö¹Î°ú Å°½º, ½¯ Æ´ÀÌ ¾ø´Ù..³» ´õ·¯¿ò ¸¹ÀÌ ¹Ù²ãÁà"('µ¹½ÌÆ÷¸Ç')
3.
"¼¼»ó ¶°³ ¸ÅÇü¿¡°Ô"¡¤"¿µ¿øÈ÷ »ç¶ûÇØ" ÀÌÁ¤ÇÏ¡¤±è°íÀº, ÇÏ´Ã¿¡ ¹ÙÄ£ ¼ö»ó ('¹é»ó')[Á¾ÇÕ]
4.
"°íÅë½º·¯¿ü´ø ÇØX¢¾Áö¿¬¾Æ °í¸¿´Ù" 'ÆÄ¹¦', ±è°íÀº ÃÖ¿ì¼ö»ó Æ÷ÇÔ '4°ü¿Õ' [60È¸ ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó](Á¾ÇÕ)
5.
»ç°, ³²Æí ¶°³ª º¸³½ ÈÄ ¸ÂÀÌÇÑ ¾î¹öÀÌ³¯ "¾ö¸¶ ¾Æºü °¨»çÇØ¿ä »ç¶ûÇØ¿ä"
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'µå¸®ºí ¸øÇØ, Å©·Î½º ³ªºü, ÆÐ½º ¾ÈµÅ' Àü¹®°¡°¡ ÁöÀûÇÑ ÅäÆ®³ÑÀÇ ¾ÏÀûÀÎ Á¸Àç, Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶¿¡°Ô ¸Å°¢ ÃË±¸
2.
°¥ ±æ ¹Ù»Û ÃÖÇÏÀ§, ¹Ý°¡¿î '5¼±¹ß Ä«µå »èÁ¦'¡¦"¾ðÁ¨°¡´Â ´øÁ®¾ßÇÏ´Ï" ¿©ÀüÈ÷ ³²Àº °úÁ¦
3.
"°ÀÎ¾Æ,±×µ¿¾È Áñ°Å¿ü´Ù" À½¹ÙÆä °á±¹ ºòÀÌ¾î¾øÀÌ ¾¹¾µÈ÷ PSG ¶°³´Ù¡¦'»õ°¡½¿' Á¶·Õµµ
4.
'´ëÃ¼¼±¹ßÀÌ ½Â¸®, ´ëÃ¼ 2·ç¼ö°¡ °á½ÂÅ¸. ÀÌ°Ô ¾ß±¸Áö' SSG 4´ë2 ½Â¸®, 2¿¬ÆÐ Å»Ãâ. µÞ½É ºÎÁ· LG´Â 3¿¬ÆÐ, µÎ»ê°ú °øµ¿ 5À§[Àá½Ç ¸®ºä]
5.
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