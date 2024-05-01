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·ùµ¿Çõ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-05-01 06:07
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ] ÄÉºó µà¶õÆ®(ÇÇ´Ð½º)´Â ¿Ö ¾ðÇØÇÇ(unhappy)¸¦ ¶ç¿üÀ»±î.
ÇÇ´Ð½º´Â Áö³ 29ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ¼ºÎ ÄÁÆÛ·±½º ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ 8°¿¡¼ ³Ê¹«³ª ½Ç¸Á½º·¯¿î °á°ú¹°À» ¹Þ¾Ò´Ù. ¹Ì³×¼ÒÅ¸ ÆÀ¹ö¿ïºê½º¿¡°Ô 4Àü ÀüÆÐ·Î Å»¶ôÇß´Ù.
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¹Ì±¹ ½ºÆ÷Ã÷Àü¹®¸ÅÃ¼ µð ¾Ö½½·¹Æ½Áö´Â 1ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°¢) 'ÄÉºó µà¶õÆ®°¡ ¿Ã ½ÃÁð ÀÚ½ÅÀÇ °ø°Ý ¿ªÇÒ¿¡¼ Ç×»ó Æí¾ÈÇÔÀ» ´À³¢Áö ¸øÇß´Ù°í Åä·ÎÇß´Ù. °ø°Ý¿¡¼ Áö¼ÓÀû ¹®Á¦¸¦ °Þ¾ú°í, ÀÚ½ÅÀÌ ³Ê¹« ÀÚÁÖ ÄÚ³Ê¿¡ ¹èÄ¡µÇ´Â ±¸Á¶°¡ µÆ´Ù°í ºÒ¸¸À» ÅÐ¾î³ù´Ù'°í º¸µµÇß´Ù.
¿©±â¿¡´Â ±¸Á¶Àû ÀÌÀ¯¿Í Á¶Á¤ÀÌ ½±Áö ¾ÊÀº ÆÀ ³»ºÎ »çÁ¤ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÏ´Ü, ÇÇ´Ð½º´Â 'ºò3'¸¦ ±¸ÃàÇß´Ù. µà¶õÆ®¿Í µ¥ºó ºÎÄ¿, ±×¸®°í ¿ö½ÌÅÏÀÇ Àý´ë ¿¡ÀÌ½º¿´´ø ºê·¡µé¸® ºôÀÌ ÇÕ·ùÇß´Ù.
´Ü, ºôÀº ¿Ã ½ÃÁð ºÎ»óÀ¸·Î ÀÎÇØ 29°æ±â¿¡¼ °áÀåÇß´Ù. ¶Ù´Â µ¿¾È¿¡µµ 100% ÄÁµð¼ÇÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ±âº¹ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ´Ü±âÀüÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡¼µµ ±×·¨´Ù.
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µà¶õÆ®¿¡°Ô´Â 'Áö±¸ 1¿É¼Ç'ÀÌ¶ó´Â º°ÄªÀÌ ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ´ëÇ¥ÆÀ¿¡ ÇÕ·ùÇÑ ÀÌÈÄ ÁÙ°ð °ø°Ý 1¿É¼Ç ¿ªÇÒÀ» Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀïÀïÇÑ ¼±¼öµé ¼Ó¿¡¼µµ µà¶õÆ®ÀÇ °ø°ÝÀÌ °¡Àå ¹ÏÀ» ¸¸Çß´Ù´Â ÀÇ¹Ì¿´´Ù.
Áï, °ø°Ý·Â¸¸ÅÀº ¸®±× ÃÖ°í ¼öÁØÀÌ°í, ¾î¶² ÆÀ¿¡¼µµ °ø°Ý 1¿É¼ÇÀ» ´ã´çÇÒ ´É·ÂÀÌ ÀÖ´Â ¼±¼ö¶ó´Â Á¡À» ÀÔÁõÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸, ÇÇ´Ð½º¿¡¼´Â ¾îÁ¤ÂÄÇß´Ù. ¸ÞÀÎ º¼ ÇÚµé·¯¸¦ ¸ÃÀ¸¸é¼µµ, ÄÚ³Ê·Î ¹èÄ¡µÇ´Â ºñÁßµµ ´Ã¾î³µ´Ù. Áï, ±×°¡ °¡Áø °ø°Ý Àç´ÉÀ» ÆÀ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¿ÂÀüÈ÷ ´ã¾Æ³»Áö ¸øÇß´Ù.
CBS½ºÆ÷Ã÷´Â 'µà¶õÆ®°¡ ºÒ¸¸ÀÌ ÀÖÁö¸¸, ÇÇ´Ð½ºÀÇ ±ØÀû º¯È´Â ½±Áö ¾Ê´Ù. ÄÉºó µà¶õÆ®¸¦ ºñ·Ô, µ¥ºó ºÎÄ¿, ºê·¡µé¸® ºô, ±×¸®°í ÃÖ±Ù ¿¬Àå °è¾àÀ» ¸ÎÀº ±×·¹ÀÌ½¼ ¾Ù·±ÀÌ ¸ðµÎ Àå±â °è¾à¿¡ ¹¿© ÀÖ´Ù'°í Çß´Ù.
ÇÇ´Ð½º´Â ¿Ã ½ÃÁð »ø·¯¸®Ä¸ 30°³ ÆÀ Áß 3À§´Ù. ºò3´Â ³ª¶õÈ÷ 2025~2026½ÃÁð±îÁö ÇÇ´Ð½º¿Í °è¾àµÅ ÀÖ´Ù. ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ sfryu@sportschosun.com
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¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
¼öÁö, ÆÄ°Ý ³ëÃâ µå·¹½º¿¡ ÆÒµé ºñ»ó "¿Ê ¿©¸ç¿ä!"
2.
[SC¸®ºä] ±èÁØÈ£ "¢¾±èÁö¹Î°ú Å°½º, ½¯ Æ´ÀÌ ¾ø´Ù..³» ´õ·¯¿ò ¸¹ÀÌ ¹Ù²ãÁà"('µ¹½ÌÆ÷¸Ç')
3.
"¼¼»ó ¶°³ ¸ÅÇü¿¡°Ô"¡¤"¿µ¿øÈ÷ »ç¶ûÇØ" ÀÌÁ¤ÇÏ¡¤±è°íÀº, ÇÏ´Ã¿¡ ¹ÙÄ£ ¼ö»ó ('¹é»ó')[Á¾ÇÕ]
4.
"°íÅë½º·¯¿ü´ø ÇØX¢¾Áö¿¬¾Æ °í¸¿´Ù" 'ÆÄ¹¦', ±è°íÀº ÃÖ¿ì¼ö»ó Æ÷ÇÔ '4°ü¿Õ' [60È¸ ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó](Á¾ÇÕ)
5.
»ç°, ³²Æí ¶°³ª º¸³½ ÈÄ ¸ÂÀÌÇÑ ¾î¹öÀÌ³¯ "¾ö¸¶ ¾Æºü °¨»çÇØ¿ä »ç¶ûÇØ¿ä"
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
'µå¸®ºí ¸øÇØ, Å©·Î½º ³ªºü, ÆÐ½º ¾ÈµÅ' Àü¹®°¡°¡ ÁöÀûÇÑ ÅäÆ®³ÑÀÇ ¾ÏÀûÀÎ Á¸Àç, Æ÷½ºÅ×ÄÚ±Û·ç °¨µ¶¿¡°Ô ¸Å°¢ ÃË±¸
2.
°¥ ±æ ¹Ù»Û ÃÖÇÏÀ§, ¹Ý°¡¿î '5¼±¹ß Ä«µå »èÁ¦'¡¦"¾ðÁ¨°¡´Â ´øÁ®¾ßÇÏ´Ï" ¿©ÀüÈ÷ ³²Àº °úÁ¦
3.
"°ÀÎ¾Æ,±×µ¿¾È Áñ°Å¿ü´Ù" À½¹ÙÆä °á±¹ ºòÀÌ¾î¾øÀÌ ¾¹¾µÈ÷ PSG ¶°³´Ù¡¦'»õ°¡½¿' Á¶·Õµµ
4.
'´ëÃ¼¼±¹ßÀÌ ½Â¸®, ´ëÃ¼ 2·ç¼ö°¡ °á½ÂÅ¸. ÀÌ°Ô ¾ß±¸Áö' SSG 4´ë2 ½Â¸®, 2¿¬ÆÐ Å»Ãâ. µÞ½É ºÎÁ· LG´Â 3¿¬ÆÐ, µÎ»ê°ú °øµ¿ 5À§[Àá½Ç ¸®ºä]
5.
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