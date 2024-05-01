Ãæ°ÝÅ»¶ô! ÄÉºó µà¶õÆ® ÀÌÀ¯ÀÖ´Â '¾ðÇØÇÇ'. 'Áö±¸ 1¿É¼Ç'¿¡¼­ ÄÚ³Ê 3Á¡½´ÅÍ Àü¶ô

·ùµ¿Çõ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2024-05-01 06:07


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷, AI ÇÐ½À ¹× È°¿ë ±ÝÁö>

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ] ÄÉºó µà¶õÆ®(ÇÇ´Ð½º)´Â ¿Ö ¾ðÇØÇÇ(unhappy)¸¦ ¶ç¿üÀ»±î.

ÇÇ´Ð½º´Â Áö³­ 29ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ¼­ºÎ ÄÁÆÛ·±½º ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ 8°­¿¡¼­ ³Ê¹«³ª ½Ç¸Á½º·¯¿î °á°ú¹°À» ¹Þ¾Ò´Ù. ¹Ì³×¼ÒÅ¸ ÆÀ¹ö¿ïºê½º¿¡°Ô 4Àü ÀüÆÐ·Î Å»¶ôÇß´Ù.

´Ü 1½Âµµ °ÅµÎÁö ¸øÇß´Ù. ¹Ì³×¼ÒÅ¸´Â ¿¹»óº¸´Ù °­Çß°í, ÇÇ´Ð½º´Â ¿¹»óº¸´Ù ¾àÇß´Ù.

°æ±â°¡ ³¡³­ µÚ µà¶õÆ®´Â ºÒ¸¸À» Ç¥½ÃÇß´Ù. ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ¾ú´Ù.

±×ÀÇ °ø°Ý ·Ñ¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¸¸ÀÌ¾ú´Ù.

¹Ì±¹ ½ºÆ÷Ã÷Àü¹®¸ÅÃ¼ µð ¾Ö½½·¹Æ½Áö´Â 1ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°¢) 'ÄÉºó µà¶õÆ®°¡ ¿Ã ½ÃÁð ÀÚ½ÅÀÇ °ø°Ý ¿ªÇÒ¿¡¼­ Ç×»ó Æí¾ÈÇÔÀ» ´À³¢Áö ¸øÇß´Ù°í Åä·ÎÇß´Ù. °ø°Ý¿¡¼­ Áö¼ÓÀû ¹®Á¦¸¦ °Þ¾ú°í, ÀÚ½ÅÀÌ ³Ê¹« ÀÚÁÖ ÄÚ³Ê¿¡ ¹èÄ¡µÇ´Â ±¸Á¶°¡ µÆ´Ù°í ºÒ¸¸À» ÅÐ¾î³ù´Ù'°í º¸µµÇß´Ù.

¿©±â¿¡´Â ±¸Á¶Àû ÀÌÀ¯¿Í Á¶Á¤ÀÌ ½±Áö ¾ÊÀº ÆÀ ³»ºÎ »çÁ¤ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÏ´Ü, ÇÇ´Ð½º´Â 'ºò3'¸¦ ±¸ÃàÇß´Ù. µà¶õÆ®¿Í µ¥ºó ºÎÄ¿, ±×¸®°í ¿ö½ÌÅÏÀÇ Àý´ë ¿¡ÀÌ½º¿´´ø ºê·¡µé¸® ºôÀÌ ÇÕ·ùÇß´Ù.

´Ü, ºôÀº ¿Ã ½ÃÁð ºÎ»óÀ¸·Î ÀÎÇØ 29°æ±â¿¡¼­ °áÀåÇß´Ù. ¶Ù´Â µ¿¾È¿¡µµ 100% ÄÁµð¼ÇÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ±âº¹ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ´Ü±âÀüÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡¼­µµ ±×·¨´Ù.

±×·¡µµ 'ºò3'ÀÇ ¼ºÀûÀº ±¦Âú¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸, ºò3°¡ ÄÚÆ®¿¡ ³ª¼³ šœ »ó´ë¸¦ ¾ÐµµÇÏ´Â °æ±â´Â ¸¹ÀÌ ¾ø¾ú´Ù. ±×µéÀÇ ½Ã³ÊÁö È¿°ú°¡ ³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

°ÔÀÓ ¼¼ÆÃ¿¡ ´É¼÷ÇÑ È®½ÇÇÑ ¸ÞÀÎ º¼ ÇÚµé·¯°¡ ¾ø¾ú´Ù. ºÎÄ¿¿Í ºôÀº ¸ðµÎ °ø°ÝÇü °¡µå´Ù. µæÁ¡¿¡ Æ¯È­µÈ ¼±¼öµéÀÌÁö¸¸, °æ±â¸¦ ¼¼ÆÃÇÏ¸é¼­ ÆÐ½º¸¦ »Ñ¸®´Â ¿ªÇÒÀº ´É¼÷ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °Ô´Ù°¡ ÇÇ´Ð½º´Â ¸óÆ¼ Àª¸®¾ö½º ´ë½Å ÇÁ·©Å° º¸°Ö °¨µ¶À» µ¥·Á¿Ô´Ù. Áï, »õ·Î¿î »ç·ÉÅ¾°ú »õ·Î¿î ºò3ÀÇ Ã¹ ½ÃÁðÀÌ¾ú´Ù. °Ô´Ù°¡ ÇÇ´Ð½º´Â 2´ë2 °ø°ÝÀ» À§ÁÖ·Î °ø°Ý ¼¼ÆÃÀ» ±¸¼ºÇß´Ù. Áï, ºò3 Áß ÇÑ ¸íÀº ¹«Á¶°Ç ÄÚ³Ê¿¡ ¹èÄ¡µÇ¾î¾ß ÄÚÆ®¸¦ ³Ð°Ô ¾²¸é¼­ ÇÇ´Ð½ºÀÇ ÁÖ¿ä °ø°Ý·çÆ®ÀÎ 2´ë2 °ø°ÝÀÌ ¿øÈ°ÇÏ°Ô µ¹¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ´Ù.

Áï, ½Ã½ºÅÛ »ó 'ºò3'ÀÇ °øÁ¸ÀÌ ¿øÈ°ÇÏ°Ô µ¹¾Æ°¥ ¼ö ¾ø¾ú´Ù.

CBS½ºÆ÷Ã÷´Â 'µà¶õÆ®´Â ¿Ã ½ÃÁð ÀÚ½ÅÀÇ Ä¿¸®¾î¿¡¼­ °¡Àå ¸¹Àº ÄÚ³Ê 3Á¡½¸À» ¼º°ø½ÃÄ×´Ù. ÃÑ 68Â÷·Ê ÄÚ³Ê 3Á¡À» ½ÃµµÇß´Ù. ±×´Â Ä¿¸®¾î ½ÃÁð Æò±Õ 23.2°³ÀÇ ÄÚ³Ê 3Á¡À» ½ÃµµÇß´Ù. ÄÚ³Ê 3Á¡½¸ ¼º°ø·üÀº 46%¿¡ ´ÞÇßÁö¸¸, µà¶õÆ®ÀÇ Àç´ÉÀ» °¡Àå Àß È°¿ëÇÑ °ø°Ý¹ýÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù'°í ºÐ¼®Çß´Ù.

µà¶õÆ®¿¡°Ô´Â 'Áö±¸ 1¿É¼Ç'ÀÌ¶ó´Â º°ÄªÀÌ ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ´ëÇ¥ÆÀ¿¡ ÇÕ·ùÇÑ ÀÌÈÄ ÁÙ°ð °ø°Ý 1¿É¼Ç ¿ªÇÒÀ» Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀïÀïÇÑ ¼±¼öµé ¼Ó¿¡¼­µµ µà¶õÆ®ÀÇ °ø°ÝÀÌ °¡Àå ¹ÏÀ» ¸¸Çß´Ù´Â ÀÇ¹Ì¿´´Ù.

Áï, °ø°Ý·Â¸¸Å­Àº ¸®±× ÃÖ°í ¼öÁØÀÌ°í, ¾î¶² ÆÀ¿¡¼­µµ °ø°Ý 1¿É¼ÇÀ» ´ã´çÇÒ ´É·ÂÀÌ ÀÖ´Â ¼±¼ö¶ó´Â Á¡À» ÀÔÁõÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸, ÇÇ´Ð½º¿¡¼­´Â ¾îÁ¤ÂÄÇß´Ù. ¸ÞÀÎ º¼ ÇÚµé·¯¸¦ ¸ÃÀ¸¸é¼­µµ, ÄÚ³Ê·Î ¹èÄ¡µÇ´Â ºñÁßµµ ´Ã¾î³µ´Ù. Áï, ±×°¡ °¡Áø °ø°Ý Àç´ÉÀ» ÆÀ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¿ÂÀüÈ÷ ´ã¾Æ³»Áö ¸øÇß´Ù.

CBS½ºÆ÷Ã÷´Â 'µà¶õÆ®°¡ ºÒ¸¸ÀÌ ÀÖÁö¸¸, ÇÇ´Ð½ºÀÇ ±ØÀû º¯È­´Â ½±Áö ¾Ê´Ù. ÄÉºó µà¶õÆ®¸¦ ºñ·Ô, µ¥ºó ºÎÄ¿, ºê·¡µé¸® ºô, ±×¸®°í ÃÖ±Ù ¿¬Àå °è¾àÀ» ¸ÎÀº ±×·¹ÀÌ½¼ ¾Ù·±ÀÌ ¸ðµÎ Àå±â °è¾à¿¡ ¹­¿© ÀÖ´Ù'°í Çß´Ù.

ÇÇ´Ð½º´Â ¿Ã ½ÃÁð »ø·¯¸®Ä¸ 30°³ ÆÀ Áß 3À§´Ù. ºò3´Â ³ª¶õÈ÷ 2025~2026½ÃÁð±îÁö ÇÇ´Ð½º¿Í °è¾àµÅ ÀÖ´Ù. ·ùµ¿Çõ ±âÀÚ sfryu@sportschosun.com

 
 