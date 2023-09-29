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[Ç×Àú¿ìON ÇöÀåºÐ¼®] ¹ÚÁö¼ö 18P-13R. 26P Æø¹ßÇÑ 2m5 ºÏÇÑ ¹ÚÁø¾Æ¿¡ ÆÇÁ¤½Â. ÇÑ±¹¿©ÀÚ³ó±¸ ºÏÇÑ 81´ë62·Î ¿ÏÆÄ. ·ÎÅ×ÀÌ¼ÇÀÇ ÈûÀÌ ½ÂºÎ¸¦ °¥¶ú´Ù.
±è°¡À» ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2023-09-29 20:18:28
¹ÚÁö¼ö. <ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
¹ÚÁö¼ö¿Í ÀÌÇØ¶õÀÌ ºÏÇÑ ¹ÚÁø¾Æ ´õºíÆÀÀ» °¡ÇÏ´Â Àå¸é. <ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
[Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±è°¡À» ±âÀÚ] ÇÑ±¹¿©ÀÚ³ó±¸°¡ ³²ºÏ´ë°á¿¡¼ ½Â¸®Çß´Ù.
ÇÑ±¹Àº 29ÀÏ Áß±¹ Ç×Àú¿ì ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ©Ã¼À°°ü¿¡¼ ¿¸° 2022 Ç×Àú¿ì ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ¿©ÀÚ³ó±¸ CÁ¶ ¿¹¼± 2Â÷Àü¿¡¼ ºÏÇÑÀ» 81´ë62·Î ¿ÏÆÄÇß´Ù.
¹ÚÁö¼ö´Â 36ºÐ19ÃÊ¸¦ ¶Ù¸é¼ 18µæÁ¡, 13¸®¹Ù¿îµå, 6¾î½Ã½ºÆ®, 4½ºÆ¿, 3ºí·Ï½¸À¸·Î ¸ÍÈ°¾à. ±è´Üºñ°¡ 16µæÁ¡, °ÀÌ½½ÀÌ 16µæÁ¡(3Á¡½¸ 4°³)·Î È°¾àÇß´Ù. ºÏÇÑÀº ¹ÚÁø¾Æ°¡ 29µæÁ¡, 17¸®¹Ù¿îµå·Î °í±ººÐÅõ.
2¿¬½ÂÀ» ´Þ¸° ÇÑ±¹Àº 8° ÁøÃâÀ» È®Á¤Áö¾ú´Ù. ÇÑ±¹Àº ´ë¸¸°ú ¿¹¼± ¸¶Áö¸· 3Â÷ÀüÀ» ÆîÄ£´Ù.
¹ÚÁö¼ö¿Í ¹ÚÁø¾Æ <ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
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¹ÚÁö¼ö¿Í °ÀÌ½½ÀÇ ±×¸²°°Àº ÇÃ·¹ÀÌ°¡ ³ª¿Ô´Ù. °ÀÌ½½ÀÇ ÄÆ ÀÎÀ» ¹ÚÁö¼ö°¡ Àý¹¦ÇÑ ¾î½Ã½ºÆ®·Î µµ¿Ô´Ù.
ºÏÇÑÀº ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê¾Ò´Ù. °·ÂÇÑ ¸ö½Î¿ò°ú ¾Ð¹ÚÀ¸·Î ½Å°æÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù.
ºÏÇÑÀº 2m5 ¹ÚÁø¾Æ°¡ °ñ¹ØÀ» Á¡·É. ¹ÚÁö¼ö¸¦ 1ÄõÅÍ ÃÊ¹Ý ÀûÀýÇÏ°Ô °ßÁ¦Çß´Ù. ¿ÀÈ÷·Á ¹ÚÁø¾Æ°¡ ¹Ìµå ·¹ÀÎÁö¿¡¼ ¹ÚÁö¼ö¸¦ Á¦Ä¡°í °ñ¹Ø½¸. ÀÌÈÄ ½ºÆ¿¿¡ ÀÇÇÑ °ñ¹Ø µæÁ¡±îÁö ¼º°ø½ÃÄ×´Ù.
¹ÚÁö¼ö°¡ µ¹ÆÄ·Î ÀÚÀ¯Åõ¸¦ ¾ò¾úÁö¸¸, 2±¸ ¸ðµÎ ½ÇÆÐ.
·Î¼÷¿µÀÌ Àý¹¦ÇÑ ½ºÇÉ ¹«ºê ÀÌÈÄ °ñ¹Ø µ¹ÆÄ. ºÏÇÑÀº °ÅÄ¥°Ô ¹Ð¾îºÎÄ¡¸é¼ ¶Ç ´Ù½Ã ½ºÆ¿, °ñ¹Ø½¸À» ¼º°ø½ÃÄ×´Ù. 8-2. ºÏÇÑ¿¡°Ô ÀüÃ¼Àû È°µ¿·Â°ú ¸ö½Î¿ò¿¡¼ ¹Ð¸®´Â Çü±¹. 1ÄõÅÍ 5ºÐÀÌ ³Ñ°Ô Áö³µÁö¸¸, ÇÑ±¹Àº ´Ü 2µæÁ¡.
ÀÛÀü Å¸ÀÓ ÀÌÈÄ, ±è´ÜºñÀÇ ¹Ìµå Á¡ÆÛ.
±×·¯³ª, ¹ÚÁø¾ÆÀÇ À§·ÂÀÌ µ¸º¸¿´´Ù. ¹ÚÁö¼ö¸¦ »ó´ë·Î °ñ¹Ø µ¹ÆÄ, ¹ÚÁöÇöÀÇ °ñ¹Ø µ¹ÆÄ¸¦ ºí·Ï½¸À¸·Î ¸·¾Æ³Â´Ù. °ñ¹ØÀ» ¶Õ±â ½±Áö ¾Ê¾Ò´ø ¹ÚÁö¼öÀÇ ¹Ìµå Á¡ÆÛ´Â ¿¡¾îº¼.
ÇÏÁö¸¸, ÀÌÈÄ µÎ¹øÂ° ¹Ìµå Á¡ÆÛ´Â ¼º°ø. ¹ÚÁø¾Æ´Â ÃÖÀå½ÅÀÌÁö¸¸, °¡·Î ¼öºñ°¡ ÁÁÁö ¾ÊÀº ¾àÁ¡À» ³ë¸° µæÁ¡. ÀÌÈÄ ¹ÚÁö¼ö´Â ¼Ó°ø µæÁ¡À» ¿Ã·È´Ù. ¿ª½Ã Æ®·£Áö¼Ç¿¡ ¾àÁ¡ÀÌ ÀÖ´Â ¹ÚÁø¾ÆÀÇ ¾àÁ¡À» ³ë·È´Ù.
10-8, °æ±â´Â ±ÕÇüÀ» ¸ÂÃè´Ù. ÀÌ¶§, ºÏÇÑ ÀÌÀºÁ¤ÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ ÅÍÁ³´Ù. ÇÑ±¹Àº ±è´ÜºñÀÇ °ñ¹Ø ·¹ÀÌ¾÷ ½¸¿¡ ÀÇÇÑ ¹Ù½ºÄÏ Ä«¿îÆ® ÀÚÀ¯Åõ±îÁö ¼º°ø. °á±¹ 13-11, 1ÄõÅÍ´Â ºÏÇÑÀÇ 2Á¡ Â÷ ¸®µå.
2ÄõÅÍ, Áø ¾ÈÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù. ´õºí Æ÷½ºÆ®. ºÏÇÑÀÇ µå¶óÀÌºê ÀÎ¿¡ ÀÇÇÑ ¾Æ¿ô·¿ ÆÐ½º. °Çâ¹ÌÀÇ ÄÚ³Ê 3Á¡Æ÷°¡ ÅÍÁ³´Ù. ¹Ý¸é, ÇÑ±¹ÀÇ °ø°ÝÀº ´ä´äÇß´Ù. ±è´Üºñ¿Í ¹ÚÁö¼öÀÇ 2´ë2 °ø°ÝÀº ½ÇÃ¥.
¹ÚÁø¾Æ°¡ 1´ë1 Æ÷½ºÆ®¾÷À¸·Î ¹Ð°í µé¾î°¬´Ù. ¹ÝÄ¢±îÁö ¾ò¾î³Â´Ù. 18-11, °ÀÌ½½ÀÇ ¿ÀÇÂ 3Á¡Æ÷°¡ ºÒ¹ß.
¹Ý¸é, ºÏÇÑÀº ¸®ÀºÁ¤ÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ ¶Ç ´Ù½Ã ÅÍÁ³´Ù. 10Á¡ Â÷±îÁö ½ºÄÚ¾î°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÀÌšœ, ÅõÀÔµÈ ÀÌÇØ¶õÀÌ ±ÍÁßÇÑ ¹Ìµå Á¡ÆÛ¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚÀ¯Åõ 1°³¸¦ ¼º°ø. ´Ù½Ã Èå¸§À» µ¹¸° ÇÑ±¹Àº ¹ÚÁö¼öÀÇ ¹Ìµå Á¡ÆÛ°¡ ±ò²ûÇÏ°Ô ¸²À» Åë°ú,
¹ÚÁö¼ö´Â °ø°Ý ¸®¹Ù¿îµå ÀÌÈÄ »ó´ë ¹ÝÄ¢À» À¯µµÇÏ¸ç °ñ¹Ø½¸À» ¼º°ø. 21-18, 3Á¡ Â÷±îÁö µû¶óºÙ¾ú´Ù.
Èå¸§À» ¿ÏÀüÈ÷ µÇÃ£Àº ÇÑ±¹Àº ÀÌ¼ÒÈñÀÇ ºü¸¥ ÆÐ½º¿¡ ÀÇÇÑ ÀÌÇØ¶õÀÇ ¼Ó°ø µæÁ¡. ºÏÇÑÀÇ ¾àÁ¡À» Á¦´ë·Î Âî¸¥ ½Ã¿øÇÑ ¼Ó°øÀÌ¾ú´Ù. ÀÌÈÄ, ¹ÚÁø¾Æ¿¡°Ô °øÀÌ ÅõÀÔµÇÀÚ, ´õºíÆÀÀ¸·Î ½ÇÃ¥À» À¯µµÇß´Ù.
¹ÚÁö¼öÀÇ °ñ¹Ø µ¹ÆÄ°¡ ¼º°ø. ±è´Üºñ¿Í È£ÈíÀÌ ÁÁ¾Ò´Ù. ±è´ÜºñÀÇ ÇÚµå ¿ÀÇÁ ÆÐ½º ÀÌÈÄ ¹ÚÁø¾Æ ´ë½Å, ·Î¼÷°æÀ» »ó´ë·Î °ñ¹Ø µ¹ÆÄ. ºÏÇÑÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ ¾àÁ¡À» Âî¸¥ ÇÃ·¹ÀÌ. ¿ªÀü. ´Ü, ¹ÚÁø¾Æ°¡ ¶Ç ´Ù½Ã °ñ¹Ø½¸À» ¼º°ø½ÃÅ°¸é¼ Àç¿ªÀü.
ÇÑ±¹ÀÇ ½´ÆÃ °¨°¢ÀÌ »ì¾Æ³ª±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ±è´ÜºñÀÇ ¹Ìµå Á¡ÆÛ. ´Ü, ¹ÚÁø¾Æ°¡ ¹ÝÄ¢À¸·¯ ¾òÀº ÀÚÀ¯Åõ 2µæÁ¡.
ÀÌ¶§ ÀÌ¼ÒÈñÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ ÅÍÁ³´Ù. ºÏÇÑÀÇ °ø°ÝÀÌ ½ÇÆÐµÇÀÚ, ÀÌ¼ÒÈñ°¡ ¼Ó°øÀ¸·Î ¶Ç ´Ù½Ã ¼º°ø. ºÏÇÑÀÇ 3Á¡½¸ÀÌ ºø³ª°¡ÀÚ, ÀÌ¹ø¿¡´Â ±è´Üºñ°¡ ¼Ó°ø. ¹ÚÁöÇöÀÇ ½ºÆ¿·Î ¶Ç ´Ù½Ã ¼Ó°ø ¼º°ø.
ÆøÇ³°°Àº ¼Ó°øÀÌ ¿¬ÀÌ¾î µé¾î°¡¸é¼ ÇÑ±¹Àº 2ÄõÅÍ 33-25, 6Á¡ Â÷·Î ¸®µå¸¦ ¹ú¸° Ã¤ Àü¹ÝÀ» Á¾·áÇß´Ù.
ºÏÇÑ ¹ÚÁø¾Æ´Â 2m5ÀÇ Å« Å°¸¸ ÀÖ´Â ¼±¼ö°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. Á¤Åë ºò¸Ç¿¡ °É¸ÂÀº Æ÷½ºÆ® ¾÷Àº À§·ÂÀûÀÌ¾ú°í, ±â½ÀÀû ´õºíÆÀÀ» ¹þ¾î³ª´Â ¿ä·Éµµ ÁÁ¾Ò´Ù. Áï, ³ó±¸ ¼¾½º¿Í ÇÇÁöÄÃÀ» °®Ãá ¼±¼ö¿´´Ù. »©ÁÖ´Â ÆÐ½ºµµ ¼öÁØ±ÞÀÌ¾ú´Ù.
ÇÑ±¹Àº ÃÊ¹Ý, ºÏÇÑÀÇ °·ÂÇÑ ¸ö½Î¿ò¿¡ ¹Ð¸®¸é¼ °ø°ÝÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸, ·ÎÅ×ÀÌ¼ÇÀ» °ÇÏ°Ô ÇÏ¸é¼ À§±â¸¦ Å»ÃâÇß´Ù. ÀÌÇØ¶õ°ú ÀÌ¼ÒÈñÀÇ ±³Ã¼´Â ÀûÀýÇß´Ù. Áö³ ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ°ú ¿Ã¸²ÇÈ ¿¹¼±°ú´Â ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌÇØ¶õÀº 10Á¡ Â÷ µÚÁø »óÈ²¿¡¼ °áÁ¤Àû µæÁ¡À» ¿Ã·È°í, ¹ÚÁö¼ö¿Í ´õºíÆÀÀ¸·Î ¼öºñ¿¡ °øÇå. ÀÌ¼ÒÈñ´Â ºÏÇÑÀÇ ¾àÁ¡Àº Æ®·£Áö¼Ç ¼öºñ¸¦ °ø·«ÇÏ¸é¼ Èå¸§À» ¿Ïº®ÇÏ°Ô °¡Á®¿Ô´Ù.
ÀÌÇØ¶õÀÌ ·Î¼÷¿µÀ» ÀÏÀ¸ÄÑÁÖ´Â Àå¸é.
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3ÄõÅÍ °ÀÌ½½ÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ ÅÍÁ³´Ù. 41-27, 14Á¡ Â÷±îÁö ¸®µå¸¦ Àâ¾Ò´Ù. È®½ÇÈ÷ Àü¹Ýº¸´Ù ÇÑ±¹ÀÇ °æ±â ÁýÁß·ÂÀÌ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù. ºÏÇÑÀÇ ¼öºñ ¾Ð¹Ú °µµ´Â Àü¹Ýº¸´Ù ¶³¾îÁ³´Ù.
°ÀÌ½½ÀÇ ¼Ó°ø±îÁö ÅÍÁ³´Ù. ¿Ïº®ÇÏ°Ô Èå¸§À» Àå¾ÇÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù. ºÏÇÑÀº ·Î¼÷¿µÀÇ µ¹ÆÄ°¡ ¼º°øÇßÁö¸¸, ÇÑ±¹¿¡°Ô µ¥¹ÌÁö´Â Å©Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
±è´ÜºñÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ ÅÍÁ³´Ù. ¿Ü°ûÀº È®½ÇÈ÷ ÇÑ±¹ ¼±¼öµéÀÇ Å¬·¡½º°¡ ´õ ³ô¾Ò´Ù. ¹ÚÁö¼ö¿¡°Ô 3Á¡Æ÷ Âù½º°¡ ³ª¿Ô´Ù. ÀûÁßÇß´Ù. ÈÄ¹Ý ½´ÆÃ °¨°¢ÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ »ì¾Æ³µ´Ù.
¹ÚÁø¾Æ°¡ ´Ù½Ã ±«·ÂÀ» ¹ßÈÖÇß´Ù. °ø°Ý ¸®¹Ù¿îµå¿¡¼ ÀÇÇÑ Ç²¹é µæÁ¡, ±×¸®°í ¹ÝÄ¢ ÀÚÀ¯Åõ µæÁ¡±îÁö ¾ò¾î³Â´Ù. ±×·¯ÀÚ, ¹ÚÁö¼ö°¡ ¾ó¸® ¿ÀÆæ½º¿¡ ÀÇÇÑ ¼Ó°ø µæÁ¡.
°á±¹ ÇÑ±¹Àº 57-47, 20Á¡ Â÷±îÁö ¸®µå¸¦ ¹ú·È´Ù.
°á±¹ 62-42, 20Á¡ Â÷·Î 3ÄõÅÍ Á¾·á.
2ÄõÅÍ ¸·ÆÇ Èå¸§À» 3ÄõÅÍ ±×´ë·Î ÀÌ¾î¿Â ÇÑ±¹ÀÌ¾ú´Ù. ºÏÇÑÀº Àü¹Ý ¿À¹ö ÆäÀÌ½º °°¾Ò´Ù. ÇÑ±¹Àº °æ±â ¼Óµµ¸¦ ±×´ë·Î ²ø¾î¿Ã¸®¸é¼ Æ®·£Áö¼ÇÀ¸·Î ºÏÇÑÀÇ ¼öºñ¸¦ ±ú¶ß·È´Ù.
¼Ó°ø°ú ¾ó¸®¿ÀÆæ½º·Î ½¬¿î Âù½º¸¦ ¸¸µé¾î³Â´Ù. °Ô´Ù°¡ Àü¹Ý ´Ù¼Ò ºÎÁøÇß´ø ¿Ü°ûÆ÷°¡ ÅÍÁ³´Ù. ¹Ý¸é, ºÏÇÑÀº ¹ÚÁø¾Æ¿Í ·Î¼÷°æÀÇ 1´ë1 °ø°Ý ¿Ü¿¡´Â À§ÇùÀû °ø°Ý ·çÆ®°¡ ¾ø¾ú´Ù. ºÏÇÑÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ 3ÄõÅÍ ¿ÏÀüÈ÷ Ä§¹¬Çß´Ù.
4ÄõÅÍ ÃÊ¹Ý, ºÏÇÑÀº 3Á¡Æ÷¿Í ¹ÚÁø¾ÆÀÇ °ñ¹Ø µæÁ¡À¸·Î Ãß°ÝÇßÁö¸¸, ÇÑ±¹ÀÇ ÆäÀÌ½º´Â ¶³¾îÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °á±¹ 15~20Á¡ Â÷·Î ¸®µå¸¦ ÀâÀº ÇÑ±¹Àº ±×´ë·Î °æ±â¸¦ ³¡³Â´Ù.
ÇÑ±¹Àº ¹ÚÁö¼ö ±è´Üºñ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î °·ÂÇÑ ÄÚ¾î¸¦ Çü¼ºÇß´Ù. °Ô´Ù°¡ ¹ÚÁöÇöÀÌ ¸ÞÀÎ º¼ ÇÚµé·¯·Î¼ ¼Óµµ¸¦ ³ô¿´´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÌ¼ÒÈñ°¡ ±³Ã¼·Î µé¾î°¡¸é¼ °·ÂÇÑ ¼Ó°ø, ÀÌÇØ¶õÀº ÀûÀýÇÑ ´õºíÆÀÀ¸·Î ¹ÚÁø¾Æ¸¦ °ßÁ¦Çß´Ù.
¼¼Æ® ¿ÀÆæ½º°¡ Àß Ç®¸®Áö ¾ÊÀÚ, ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÌ¸é¼ »ó´ë ¼öºñ¸¦ Âõ¾î¹ö¸° Á¡µµ ÀÎ»óÀûÀÌ´Ù.
´Ü, ¹ÚÁö¼ö´Â °æ±â ¸·ÆÇ ´Ù¸®ÀÇ ºÒÆíÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç ±³Ã¼µÆ´Ù. ¶Ç, 2´ë2 °ø°ÝÀÇ ºóµµ°¡ ¸¹Áö ¾Ê¾Ò°í, ¼ø°£ ¼ø°£ °æ±â ÁýÁß·ÂÀÌ ¶³¾îÁö´Â Á¡Àº ¼÷Á¦·Î ³²¾Ò´Ù. Ç×Àú¿ì(Áß±¹)=±è°¡À» ±âÀÚ epi17@sportschosun.com
±èÇý¿µ ¡°ÀÇ»ç ³²Æí, °©ÀÚ±â ÀÌÈ¥ ¿ä±¸¡± ¼¼ ¹øÀÇ ¾ÆÇÄ °í¹é¡æ¿µÈ °°Àº Å»ºÏ ½ºÅä¸®
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ÀÌ»ó¾Æ ¡°'Á¤Ä¡°è ÀÎ»ç' Ä£ÇÒ¾Æ¹öÁö ´ë´ÜÇØ..Àå³²ÀÎ ¾Æºü ¹Ì¿üÀ» °Í¡±
ÀÌÁ¤½Å ¡°¾Æ.. ´©µå »çÁø ÀÌ¹Ì À¯ÃâµÆ³×¡± Çã¸Á
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
ºÎ»óÀ¸·Î ¾²·¯Áö¸é¼µµ ÅõÈ¥ÀÇ ¼Û±¸¡¦°á±¹ ½ÊÀÚÀÎ´ë ÆÄ¿, ÀçÈ° ÃÖ¼Ò 9°³¿ù ³¯º¶ô[ÀÎÃµ ºê¸®ÇÎ]