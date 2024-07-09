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±è¿µ·Ï ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-09 21:38 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-07-09 23:17
9ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° SSG¿Í ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â. 8È¸ ¼Û±¸ ½ÇÃ¥À¸·Î ½ÇÁ¡À» ³»ÁØ ·Ôµ¥ ±è»ó¼ö. ÀÎÃµ=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.07.09/
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9ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° SSG¿Í ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â. 1È¸ SSG ±è¹Î½Ä¿¡°Ô 1Å¸Á¡ Àû½ÃÅ¸¸¦ Çã¿ëÇÑ ·Ôµ¥ ÇÑÇöÈñ. ÀÎÃµ=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.07.09/
[ÀÎÃµ=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±è¿µ·Ï ±âÀÚ] 8È¸ÃÊ ºñ·Î¼Ò ÀÌ·é 4-4ÀÇ ±ÕÇü. ´Ü ÇÑÀÌ´×Á¶Â÷ ¹öÆ¼Áö ¸øÇß´Ù. Æò¹üÇÑ ¹øÆ® ¼öºñ °úÁ¤¿¡¼ ³ª¿Â Ä¡¸íÀû ½Ç¼ö°¡ ÆÐ¹èÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÆ´Ù.
·Ôµ¥ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷´Â 9ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° SSG ·£´õ½º¿ÍÀÇ ÈÄ¹Ý±â °³¸·½Ã¸®Áî Ã¹ °æ±â¿¡¼ 8È¸¸» ³ª¿Â ±è»ó¼öÀÇ ¼Û±¸ ½ÇÃ¥À¸·Î °á½ÂÁ¡À» ³»ÁÖ¸ç 4´ë7·Î ÆÐÇß´Ù.
ÈÄ¹Ý±â °³¸·ÀüºÎÅÍ À¯Åë ¶óÀÌ¹ú°£ÀÇ Ç÷Åõ°¡ ÆîÃÄÁ³´Ù. ÇÏÁö¸¸ ·Ôµ¥´Â Àü¹Ý±â ¸·ÆÇ 2¿¬ÆÐÀÇ ±×´ÃÀ» Áö¿ìÁö ¸øÇÏ°í 3¿¬ÆÐÀÇ ´Ë¿¡ ºüÁ³´Ù. 35½Â43ÆÐ3¹«¸¦ ±â·ÏÇÑ ·Ôµ¥´Â °°Àº³¯ 9À§ ÇÑÈ ÀÌ±Û½ºµµ ÆÐÇÔ¿¡ µû¶ó °¡±î½º·Î 8À§¸¦ ÁöÄ×´Ù.
¹Ý¸é SSG ·£´õ½º´Â 42½Â(42ÆÐ1¹«)Â°¸¦ ±â·Ï, 5ÇÒ ½Â·üÀ» ¸ÂÃß¸ç 5À§·Î ¶Ù¾î¿Ã¶ú´Ù.
·Ôµ¥´Â È²¼ººó(Áß°ß¼ö) À±µ¿Èñ(¿ìÀÍ¼ö) ÀüÁØ¿ì(Áö¸íÅ¸ÀÚ) ·¹ÀÌ¿¹½º(ÁÂÀÍ¼ö) ³ª½Â¿±(1·ç) Á¤ÈÆ(3·ç) °í½Â¹Î(2·ç) ¼Õ¼ººó(Æ÷¼ö) ¹Ú½Â¿í(À¯°Ý¼ö) ¶óÀÎ¾÷À¸·Î °æ±â¿¡ ÀÓÇß´Ù. ¼±¹ßÀº ÇÑÇöÈñ.
SSG´Â ÃÖÁöÈÆ(Áß°ß¼ö) Ãß½Å¼ö(Áö¸íÅ¸ÀÚ) ÃÖÁ¤(3·ç) ÇÑÀ¯¼¶(¿ìÀÍ¼ö) ¹Ú¼ºÇÑ(À¯°Ý¼ö) ±è¹Î½Ä(Æ÷¼ö) ÀüÀÇ»ê(1·ç) Á¤Çö½Â(ÁÂÀÍ¼ö) ¹ÚÁöÈ¯(2·ç)·Î ¸Â¼¹´Ù. ¼±¹ßÀº ¿¤¸®¾Æ½º¿´´Ù.
ºÒÆæ ÇÇÄª ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´ÂÀÎ SSG ´ëÃ¼ ¿Ü±¹ÀÎ Åõ¼ö ½Ã¶óÄ«¿Í ÄÉÀÌ¼î.
°æ±âÀü ¸¸³ ±èÅÂÇü ·Ôµ¥ °¨µ¶Àº ¿Ã½ÃÁð ¼±¹ß°ú ºÒÆæÀ» ¿À°¡°í ÀÖ´Â ÇÑÇöÈñ¸¦ ÇâÇØ ³»½É ¹Ì¾ÈÇÔÀ» ÀüÇß´Ù. ÇâÈÄ È°¿ë ¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ¼´Â "¿ø·¡ ÀÌ¹Î¼®°ú ÇÔ²² ºÒÆæ¿¡ ÈûÀ» ´õÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´Âµ¥, ¾Æ¹«·¡µµ ¼±¹ß·Î ½á¾ßÇÒ °Í °°´Ù. ¼±¹ßÁøµµ »óÈ²ÀÌ ÁÁÁö ¾Ê´Ù"°í Çß´Ù.
ÀÌ¼þ¿ë SSG °¨µ¶Àº ¾Õ¼ Àü¹Ý±â ¸¶Áö¸· °æ±â Ã¢¿ø NC ´ÙÀÌ³ë½ºÀüÀÇ º¥Ä¡ Å¬¸®¾î¸µ¿¡ ´ëÇØ "¼·Î ¿å¼³ÀÌ ¿À°¡°í ¿ÀÇØ°¡ ½×ÀÌ´Ùº¸´Ï ¹ú¾îÁø ÀÏ"ÀÌ¶ó¸ç "°ÀÎ±Ç (NC)°¨µ¶°ú, ¶Ç ¾çÃø ¼±¼ö´Ü³¢¸® ¼·Î ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù´Â ¶æÀ» ÀüÇß´Ù. ÀÌÁ¦ Áö³ª°£ ÀÏ"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
9ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° SSG¿Í ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â. 1È¸ ·Ôµ¥ ÇÑÇöÈñ »ó´ë ¼±Ãë ¼Ö·ÎÈ¨·±À» ³¯¸° SSG ÃÖÁöÈÆ. ÀÎÃµ=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.07.09/
µÎ»ê º£¾î½ºÀÇ ¿µÀÔ Á¦¾ÈÀ» ¹ÞÀº ½Ã¶óÄ«¿Í ÄÉÀÌ¼î¿¡ ´ëÇØ¼´Â "µÎ»ê °¡¼ ÀßÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. Áø½ÉÀÌ´Ù. ¿Ã½ºÅ¸Àü ¶§ ÀÌ½Â¿± µÎ»ê °¨µ¶ÀÌ ÀÌ°ÍÀú°Í ¹¯±æ·¡ »ç½Ç´ë·Î Àü´ÞÇß´Ù"¸é¼ "¿ì¸® »ó´ë·Î´Â ¾È ³ª¿ÔÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. Æ¯È÷ ¿¤¸®¾Æ½º¿Í ¸Â´ë°áÀº ¾ø¾úÀ¸¸é ½Í´Ù"¸ç ¿ô¾ú´Ù.
·Ôµ¥´Â 1È¸ÃÊ SSG ÃÖÁöÈÆ¿¡°Ô ¼±µÎÅ¸ÀÚ ¼Ö·ÎÆ÷¸¦ Çã¿ëÇß´Ù. ¿ÃÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ 6È£, Åë»ê 362È£, °³ÀÎ Åë»ê 2¹øÂ°´Ù. ÇÑÇöÈñÀÇ ÇÑº¹ÆÇ 147§° Á÷±¸¸¦ ³õÄ¡Áö ¾Ê°í ¿À¸¥ÂÊ ´ãÀå ³Ê¸Ó·Î ³¯·Áº¸³Â´Ù.
·Ôµ¥´Â ÀÌÈÄ¿¡µµ ÃÖÁ¤°ú ¹Ú¼ºÇÑÀÇ 2·çÅ¸, ±è¹Î½ÄÀÇ Àû½ÃÅ¸¸¦ ÀÕµû¶ó Çã¿ëÇÏ¸ç 1È¸¿¡¸¸ 3Á¡À» ³»Áá´Ù. ±×·¡µµ ÇÑÇöÈñ´Â 2È¸ºÎÅÍ °ü·ÏÀ» »Ë³»¸ç ¾ÈÁ¤°¨À» Ã£¾Ò´Ù.
9ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° SSG¿Í ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â. 1È¸ 1Å¸Á¡ 2·çÅ¸¸¦ ³¯¸° SSG ¹Ú¼ºÇÑ. ÀÎÃµ=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.07.09/
¿ÀÈ÷·Á ·Ôµ¥°¡ ¹Ý°Ý¿¡ ³ª¼¹´Ù. 1È¸ÃÊ 2»ç 1,2·ç Âù½º¸¦ ³õÃÆ°í, 2È¸ÃÊ ¼Õ¼ººóÀÇ °½À Å¸±¸°¡ ´õºí ÇÃ·¹ÀÌ Ã³¸®µÅ ¾Æ½¬¿òÀ» »ïÄ×´ø ·Ôµ¥´Ù.
3È¸ÃÊ Ã¹ µÎÅ¸ÀÚ°¡ »ïÁøÀ¸·Î ¹°·¯³µÁö¸¸, À±µ¿Èñ°¡ º¼³ÝÀ¸·Î °É¾î³ª°¬´Ù. ±×¸®°í Ä¸Æ¾ ÀüÁØ¿ì°¡ ¿¤¸®¾Æ½ºÀÇ 2±¸Â° 149§° ¸öÂÊ Á÷±¸¸¦ ÅëÅ¸, ±×´ë·Î ÁÂÃø ´ãÀåÀ» ³Ñ±â´Â Åõ·±Æ÷·Î ¿¬°áÇß´Ù. ½ÃÁð 9È£.
ÀÌ È¨·± ÇÑ¹æÀ¸·Î ÀüÁØ¿ì´Â °³ÀÎ Åë»ê 2900·çÅ¸±îÁö ´Þ¼ºÇß´Ù. KBO Åë»ê 23¹øÂ°´Ù.
9ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° SSG¿Í ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â. 3È¸ SSG ¿¤¸®¾Æ½º¸¦ »ó´ë·Î 2Á¡ È¨·±À» ³¯¸° ·Ôµ¥ ÀüÁØ¿ì. ÀÎÃµ=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.07.09/
SSG´Â 5È¸¸¦ ¸¶Ä¡°í ¿¤¸®¾Æ½º ´ë½Å 40¼¼ ÇÊ½ÂÁ¶ ³ë°æÀºÀ» ºü¸£°Ô ÅõÀÔÇß´Ù. ³ë°æÀºÀº 2ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ÄèÅõÇÏ¸ç ºÐÀ§±â¸¦ ¹Ù²å´Ù.
·Ôµ¥´Â 6È¸¿¡µµ ÇÑÇöÈñ°¡ ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã¶úÁö¸¸, Ã¹ Å¸ÀÚ ÃÖÁ¤¿¡°Ô 2·çÅ¸¸¦ Çã¿ëÇÑ µÚ ÁøÇØ¼ö·Î ±³Ã¼µÆ´Ù. ÁøÇØ¼ö´Â ¹Ú¼ºÇÑ¿¡°Ô 1Å¸Á¡ Àû½ÃÅ¸¸¦ Çã¿ë, ·Ôµ¥´Â 2-4·Î µÚÁö°Ô µÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ·Ôµ¥´Â ±¸½Â¹ÎÀÇ ¿ªÅõ·Î 7È¸¸» 2»ç ¸¸·ç À§±â¸¦ ³Ñ°å°í, 8È¸ÃÊ ¹Ý°Ý¿¡¼ ¶Ç´Ù½Ã 2»ç ÈÄ 2µæÁ¡À» Áã¾îÂ®´Ù. SSG Á¶º´ÇöÀ» »ó´ë·Î ÀüÁØ¿ìÀÇ ¾ÈÅ¸, ·¹ÀÌ¿¹½ºÀÇ º¼³Ý¿¡ ÀÌ¾î ³ª½Â¿±ÀÇ 1Å¸Á¡ Àû½ÃÅ¸°¡ ÅÍÁ³´Ù. SSG ¿ìÀÍ¼öÀÇ ¼Û±¸°¡ ºø³ª°£ »çÀÌ ÁÖÀÚµéÀÌ ÇÑ º£ÀÌ½º¾¿ Ãß°¡ Áø·ç, 2»ç 2,3·ç°¡ µÆ´Ù.
¿©±â¼ SSG ¹®½Â¿øÀÇ ÆøÅõ°¡ ³ª¿À¸é¼ 4-4 µ¿Á¡. ¿¤¸®¾Æ½ºÀÇ ½Â¸®´Â ³¯¾Æ°¬´Ù.
9ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° SSG¿Í ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â. 8È¸ SSG ¹®½Â¿øÀÇ ÆøÅõ šœ µ¿Á¡ µæÁ¡¿¡ ¼º°øÇÏ°í ÀÖ´Â ·Ôµ¥ ·¹ÀÌ¿¹½º. ÀÎÃµ=¼ÛÁ¤Çå ±âÀÚsongs@sportschosun.com/2024.07.09/
·Ôµ¥´Â 8È¸¸» ½ÇÃ¥À¸·Î ¹«³ÊÁ³´Ù. ·Ôµ¥´Â 37¼¼ ³ëÀå ÇÊ½ÂÁ¶ ±è»ó¼ö¸¦ ÅõÀÔÇß´Ù.
¼±µÎÅ¸ÀÚ ¹Ú¼ºÇÑÀÌ º¼³Ý, ÀÌ¾î ±è¹Î½ÄÀÇ Èñ»ý¹øÆ® ¶§ ±è»ó¼ö°¡ 1·ç¿¡ ¾îÀÌ¾ø´Â ¾Ç¼Û±¸¸¦ Çß´Ù. °øÀÌ ¿ìÀÍ¼ö ÂÊÀ¸·Î Èå¸¥ »çÀÌ ¹Ú¼ºÇÑÀÌ ±×´ë·Î È¨ÀÎÇÏ¸ç °á½ÂÁ¡À» »Ì¾Ò°í, ±è¹Î½Äµµ 3·ç±îÁö ³»´Þ·È´Ù.
°í¸íÁØÀÇ ºø¸ÂÀº Àû½ÃÅ¸, ÃÖÁöÈÆÀÇ Èñ»ýÇÃ¶óÀÌ°¡ ÀÌ¾îÁö¸ç ¼ø½Ä°£¿¡ 4-7±îÁö ¹ú¾îÁ³´Ù.
·Ôµ¥´Â 9È¸ÃÊ ¹®½Â¿øÀ» »ó´ë·Î µæÁ¡¿¡ ½ÇÆÐ, ±×´ë·Î ÆÐÇß´Ù. 2»ç ÈÄ ¹Ú½Â¿íÀÌ ¾ÈÅ¸·Î Ãâ·çÇßÁö¸¸, Á¡¼ö¿Í ¿¬°áÁþÁö ¸øÇß´Ù.
°æ±â ÈÄ ÀÌ¼þ¿ë SSG °¨µ¶Àº "¼±¼öµéÀÌ ¸¶Áö¸·±îÁö ÁýÁßÇØ ÈÄ¹Ý±â ÁÁÀº Ãâ¹ß·Î ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÇ´Â °Å °°´Ù"¸ç ±â»µÇß´Ù.
ÀÌ¾î "¿¤¸®¾Æ½ºÀÇ ÀÏ¿äÀÏ µîÆÇÀ» °¨¾ÈÇØ ÀÏÂï ³»·È´Ù. º»ÀÎ ¿ªÇÒÀº Àß Çß´Ù. °æÀºÀÌ°¡ ¾î·Á¿î »óÈ²¿¡¼µµ 2ÀÌ´×À» ³Ê¹« Àß ¸·¾ÆÁá´Ù"°í µ¹¾ÆºÃ´Ù.
¶Ç "Å¸¼±¿¡¼´Â ÁöÈÆÀÌ¿Í ¼ºÇÑÀÌ ±×¸®°í Á¤ÀÌ°¡ ¸ÖÆ¼ ¾ÈÅ¸¸¦ ±â·ÏÇÏ¸é¼ ÆÀ ½Â¸®¿¡ °øÇåÇß´Ù"¸é¼ "¸¹Àº ºñ¿¹º¸¿¡µµ ³¡±îÁö ÀÀ¿øÇØÁÖ½Å ÆÒºÐµé²²µµ °¨»çµå¸°´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÎÃµ=±è¿µ·Ï ±âÀÚ lunarfly@sportschosun.com
Á¤Á¤¾Æ, ¾Æµé ÀÚÆó °í¹é ¡°3¼¼ ¾Æ±â¿¡ Á¤½Å°ú ¾à ¸ÔÀÌ´Âµ¥..¡± ´«¹°
±è±¸¶óí ±×¸® ¡°Àü¿ªÇÏ¸é ´©³ª, '¾ö¸¶'¶ó ºÎ¸¦ °Í¡±
Àü³ë¹Î ¡°2009³â Çü »ç¸Á..ÀÚ²Ù µ· ´Þ¶ó°í ÇØ Àý¿¬Çß´Âµ¥..¡±
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1.
[Æ÷Åä] Íº ÇöÃ¶ ºó¼Ò, ¿µÁ¤ ¼Ó ¾ÈÅ¸±î¿î ¹Ì¼Ò
2.
[SCÀÌ½´] ½½¸®ÇÇ, µÚ´Ê°Ô °í¹éÇÑ 'ÇÐÆø' ÇÇÇØ¡¦"¿Á»ó¿¡¼ ´çÇß´Ù" ('¶óµð¿À¼î')
3.
[SCÇöÀå] "ÈÄÈ¸¸·½É? Àç¹Ìµµ µ¹¾Æ¿À±æ"..½ÃÁð2 È¤Æò ÀÇ½ÄÇÑ '½ºÀ§Æ®È¨3'ÀÇ °£ÀýÇÔ (Á¾ÇÕ)
4.
[SCÀÌ½´] ¼Ò¼Ó»çµµ ¸ô¶ú´ø ±èÁ¾¹Î ¿¾Ö, ÁøÂ¥ 9¿ù °áÈ¥ÇÒ±î
5.
±è¼Ò¿¬¢¾ÀÌ»ó¿ì, ÃÔ¿µ Áß¿¡µµ ´Þ´Þ ½ºÅ²½Ê..ºñÁÖ¾ó ºÎºÎÀÇ Á¤¼®
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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