Á³Áö¸¸ Àß ½Î¿ü´Ù! ÇÑ±¹, APBC 2È¸ ¿¬¼Ó ÁØ¿ì½Â¡¦¿¬Àå ½ÂºÎÄ¡±â ìí¿¡ 3´ë4 ¼®ÆÐ [µµÄì ÇöÀå]

ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-11-20 08:24:31


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 2È¸¸» 2»ç ¸¸·ç À§±â¸¦ ³Ñ±ä °ûºóÀ» ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 10È¸ÃÊ 2»ç 3·ç À±µ¿Èñ°¡ Àû½ÃÅ¸¸¦ ³¯¸° µÚ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 8È¸¸» 1»ç 1,2·ç ¿ªÀü À§±âÀÇ ¼ø°£ ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã¶ó ½ÇÁ¡ ¾øÀÌ ÀÌ´×À» ¸¶Ä£ ÃÖÁö¹ÎÀÌ Æ÷È¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/

[µµÄì(ÀÏº»)=½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ]¾Æ½¬¿î ¿ªÀüÆÐ¿´Áö¸¸, ÈÄÈ¸ ¾øÀÌ ½Î¿ü´Ù. ¹Ì·¡ÀÇ Èñ¸ÁÀ» ¹àÈù ¸í½ÂºÎ¿´´Ù.

ÇÑ±¹Àº 19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾ÆÇÁ·Î¾ß±¸Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÀÏº»°ú °á½ÂÀü¿¡¼­ 3´ë4·Î ÆÐ¹èÇß´Ù.

¿¹¼± 1Â÷Àü È£ÁÖÀü¿¡¼­ ½ÂºÎÄ¡±â ³¡¿¡ ³ë½ÃÈ¯ÀÇ ³¡³»±â·Î Ã¹ ½ÂÀ» ¼öÈ®ÇÑ ÇÑ±¹Àº 2Â÷Àü ÀÏº»À» »ó´ë·Î´Â 1´ë2·Î ¾Æ½±°Ô ÆÐÇß´Ù. ±×·¯³ª 3Â÷Àü ´ë¸¸Àü¿¡¼­ 6´ë1 ¿Ï½ÂÀ» °ÅµÎ¸é¼­ °á½ÂÀü Æ¼ÄÏÀ» µû³Â´Ù. °á½ÂÀü¿¡¼­ ÀÏº»À» ´Ù½Ã ¸¸³µ´Ù. ½ÂºÎÄ¡±â±îÁö °¡´Â ½ÂºÎ. ÇÑ±¹Àº ¹«»ç 1,2·ç¿¡¼­ 10È¸ÃÊ À±µ¿ÈñÀÇ Àû½ÃÅ¸·Î 3-2¸¦ ¸¸µé¸é¼­ ´Ù½Ã ¾Õ¼­°¬´Ù. ÇÏÁö¸¸ 10È¸¸» 1»ç 2,3·ç¿¡¼­ ¸¶¹«¸®Åõ¼ö Á¤ÇØ¿µÀÌ Èñ»ýÇÃ¶óÀÌ¿Í ³¡³»±â ¾ÈÅ¸·Î 2Á¡À» ³»ÁÖ¸ç ¿ªÀüÆÐ Çß´Ù.


17ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °æ±â. 9È¸ÃÊ 2»ç ´ëÅ¸ ±èÈÖÁýÀÌ ¼Ö·ÎÆ÷¸¦ ³¯¸° µÚ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.17/

17ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °æ±â. 9È¸ÃÊ 2»ç ´ëÅ¸ ±èÈÖÁýÀÌ ¼Ö·ÎÆ÷¸¦ ³¯¸° µÚ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.17/
¡ã "AGÃ³·³ ¿¹¼± ÆÐ¹è¡æ°á½Â ½Â¸® ÀÌ²ø°Ú´Ù."

¿¹¼±Àü¿¡¼­ 2½Â1ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç °á½Â ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇÑ ÇÑ±¹Àº °á½ÂÀü¿¡¼­ À¯ÀÏÇÑ 1ÆÐ¸¦ ¾È±ä ÀÏº»À» ¸¸³µ´Ù. ÀÏº»Àº ¿¹¼±Àü¿¡¼­ 3Àü½ÂÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

¿¹¼±Àü¿¡¼­ ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ ¸Â´ë°áÀº Á¢ÀüÀ¸·Î Àü°³µÆ´Ù. ÇÑ±¹ ¼±¹ß Åõ¼ö ÀÌÀÇ¸®(KIA)´Â 1È¸ 1»ç ¸¸·ç À§±â¿¡ ¸ô·ÈÁö¸¸, ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ¸·¾Ò´Ù. 3È¸ ¹«»ç ¸¸·ç¿¡¼­ »ó´ë 4¹øÅ¸ÀÚ¸¦ ¸¸³µÁö¸¸, ¶¥º¼·Î º´»ìÀ» À¯µµÇÏ¸ç ¾Æ¿ôÄ«¿îÆ® µÎ °³¿Í ÇÑ Á¡À» ¹Ù²å´Ù. 4È¸¸» ¼±µÎÅ¸ÀÚ¿¡°Ô ´øÁø °øÀÌ ½ÇÅõ°¡ µÇ¸é¼­ È¨·±ÀÌ µÇ¸é¼­ 2Á¡À» ³»Áá´Ù. ±×·¯³ª 6È¸±îÁö Ãß°¡ ½ÇÁ¡À» ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é¼­ 'ÁÂ¿Ï ¿¡ÀÌ½º'ÀÇ ÀÚÁ¸½ÉÀ» ÁöÄ×´Ù. ÀÌÀÇ¸®¿¡ ÀÌ¾î ¿À¿ø¼®°ú ÃÖÁØ¿ëÀÌ ¿Ã¶ó¿Í °¢°¢ 1ÀÌ´×À» ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ¸·¾Ò´Ù.


17ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °æ±â. ¼±¹ß ÀÌÀÇ¸®°¡ Æ÷¼ö ±èÇüÁØ°ú ´ëÈ­¸¦ ³ª´©°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.17/
ÀÌÀÇ¸®ÀÇ È£Åõ¿¡´Â Æ÷¼ö ±èÇüÁØÀÇ µµ¿òµµ ÀÖ¾ú´Ù. À§±â ¶§¸¶´Ù °­ÇÑ ¾î±ú·Î »ó´ë µµ·ç ÀúÁö¸¦ ÇÏ¸é¼­ µÎ °³ÀÇ ¾Æ¿ôÄ«¿îÆ®¸¦ ¿Ã·È´Ù. °æ±â¸¦ ¸¶Ä£ µÚ ÀÌ¹ÙÅ¸ È÷·ÎÄ«Áî ÀÏº» ´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶Àº "µµ·ç µî ÀÛÀüÀ» ÁØºñÇßÁö¸¸, ÇÑ±¹ Æ÷¼öÀÇ ÇÚµé¸µ°ú ½º·ÎÀ×ÀÌ ÈÇ¸¢Çß´Ù"°í °¨ÅºÇÏ¸ç "Åõ¼öµµ ¿µ»óº¸´Ù ¾î·Á¿ü´Ù. (Äü¸ð¼ÇÀÌ) »¡¶ó´ø ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ·± ºÎºÐÀº ³» ½Ç¼ö´Ù. ±×·¡µµ ¼±¼öµéÀÌ ¸¶À½²¯ µµÀüÇß´Ù. ¾Æ¿ôÀÌ µÈ´Ù°í ÇØµµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸¸Å­ °è¼Ó ÇØÁáÀ¸¸é ÇÑ´Ù"°í ±èÇüÁØÀÇ ´É·Â¿¡ °¨ÅºÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÇÑ±¹Àº 0-2·Î ²ø·Á°¡¸ç ÆÐ»öÀÌ Â£´ø 9È¸ÃÊ 2»ç ÁÖÀÚ ¾ø´Â »óÈ²¿¡¼­ ±èÈÖÁýÀÌ ¿ÃÇØ 33¼¼ÀÌºê¸¦ ±â·ÏÇÑ ´Ù±¸Ä¡ °¡ÁîÅä¸¦ »ó´ë·Î Ãß°ÝÀÇ ¼Ö·Î È¨·±À» ½î¾Æ¿Ã·È´Ù. 3B 1S¿¡¼­ 141km Á÷±¸°¡ ´Ù¼Ò ³ô°Ô µé¾î¿ÀÀÚ ±×´ë·Î ¹æ¸ÁÀÌ¸¦ µ¹·È°í, ÁÂÁß°£ ´ãÀåÀ» ³Ñ¾î°¬´Ù.

ÇÑ Á¡ Â÷ Ãß°ÝÀ¸·Î ºÐÀ§±â¸¦ ¿Ã·ÈÁö¸¸, ÈÄ¼Ó Á¡¼ö°¡ ÀÌ¾îÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é¼­ °æ±â¸¦ ³»Áá´Ù. ÀÏº»Àº ÀÌ ½Â¸®·Î °á½Â ÁøÃâÀ» ÀÏÂî°¨Ä¡ È®Á¤Áö¾ú´Ù.

°æ±â´Â ÆÐÇßÁö¸¸, ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº ¿ÀÈ÷·Á ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÚ½Å°¨°ú °á½ÂÀü¿¡¼­ ¸¸³ª ¼³¿åÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇ¿åÀ¸·Î °¡µæ Ã¡´Ù.

¹Ý¸é ÀÏº»Àº 2017³â 1È¸ ´ëÈ¸ ¿ì½Â ±â¼¼¸¦ ÀÕ°Ú´Ù´Â »ý°¢ÀÌ¾ú´Ù. 1È¸ ´ëÈ¸¿¡¼­´Â ÇÑ±¹¿Í ÀÏº» ´ë¸¸ 3°³±¹ ¸¸ÀÌ Âü¿©Çß°í, °á½ÂÀü¿¡¼­ ÀÏº»ÀÌ ÇÑ±¹À» ´©¸£°í ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. 'À¯¸ÁÁÖ'ÀÇ ¸Â´ë°áÀÌÁö¸¸, ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀ¸·Î '¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ°­±¹'ÀÓÀ» ÀÔÁõÇÏ°í ½Í¾îÇß´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ·ùÁßÀÏ °¨µ¶°ú ÀÌ¹ÙÅ¸ È÷·ÎÄ«Áî °¨µ¶ÀÌ °æ±â¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã "°æÇè Çâ»ó¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ °æ±â."

°æ±â¸¦ ¾ÕµÎ°í ·ùÁßÀÏ ´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶Àº "¿À´Ã Åõ¼öÁø ¿î¿µÀº »óÈ²À» º¸°í °áÁ¤ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "Ã¹ °æ±â¿¡ ³ª¿Â ¹®µ¿ÁÖ´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀþÀº ¼±¼öÀÇ ±â·® Çâ»óÀÌ ¸ñÀûÀÎµ¥ ¼ºÀû¿¡ ´ëÇÑ ¿å½ÉÀº ´ú¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. ¿ì½ÂÇÏ¸é ÁÁ°ÚÁö¸¸, ¿©·¯ ¼±¼ö¸¦ ±â¿ëÇØºÁ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÏ´Ü °ûºóÀÌ ´øÁö°í »óÈ²¿¡ µû¶ó¼­ ÁÂ¿ìÅõ¼ö ±¸ºÐ¾øÀÌ ¾²·Á°í ÇÑ´Ù"°í Àü·«À» ¹àÇû´Ù.

¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ°ú ºñ½ÁÇÑ ºÐÀ§±â·Î °¡´Â °Í °°´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¿¡µµ ·ù °¨µ¶Àº "APBC´Â ¼±¼öµéÀÇ ±â·® Çâ»óÀ» À§ÇÑ ´ëÈ¸¿´À¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. šœÀº ¼±¼öµéÀÌ ±â·®ÀÌ Çâ»óµÇ°í ÇÑ±¹ ¾ß±¸ ¼öÁØÀÌ ¿Ã¶ó°¡´Â °è±â°¡ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í Çß´Ù.


16ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú È£ÁÖÀÇ °æ±â. 2È¸¸» ¹®ÇöºóÀÌ ³»¾ß ¾ÈÅ¸¸¦ Ä£ µÚ ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.16/

18ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ´ë¸¸ÀÇ °æ±â. 2È¸¸» 2»ç ¸¸·ç ±èÈÖÁýÀÌ Àû½ÃÅ¸¸¦ ³¯¸° µÚ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.18/
# ÇÑ±¹ ¶óÀÎ¾÷

±èÇý¼º(2·ç¼ö)-±èµµ¿µ(3·ç¼ö)-À±µ¿Èñ(¿ìÀÍ¼ö)-³ë½ÃÈ¯(1·ç¼ö)-±èÈÖÁý(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-±èÁÖ¿ø(À¯°Ý¼ö)-±èÇüÁØ(Æ÷¼ö)-¹®Çöºó(ÁÂÀÍ¼ö)-ÃÖÁöÈÆ(Áß°ß¼ö) ¼±¹ßÅõ¼ö °ûºó.

# ÀÏº» ¶óÀÎ¾÷

ÈÄÁö¿Í¶ó ±³Å¸(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-°íÁ¶³ë Ä«ÀÌÅä(À¯°Ý¼ö)-¸ð¸®½ÃÅ¸ ¼îÅ¸(ÁÂÀÍ¼ö)-¸¶Å° ½´°í(1·ç¼ö)-»çÄ«Äí¶ó ¼î°í(Æ÷¼ö)-¸¸³ª¹Ì Ãò¼¼ÀÌ(¿ìÀÍ¼ö)-°¡µµ¿ÍÅ° ¸¶ÄÚÅä(2·ç¼ö)-»çÅä Å×·ç¾ÆÅ°(3·ç¼ö)-¿ÀÄ«¹Ù¾ß½Ã À¯Å°(Áß°ß¼ö) ¼±¹ßÅõ¼ö ÀÌ¸¶ÀÌ Å¸Ã÷¾ß.

ÇÑ±¹Àº 1Â÷Àü È£ÁÖÀüºÎÅÍ Á¶±Ý¾¿ ¼±¼ö°¡ ¹Ù²î¾ú´Ù. ÁÂ¿ì Å¸ÀÚ¸¦ À¯¿¬ÇÏ°Ô È°¿ëÇÏ±â À§ÇÔÀÌ¾ú´Ù. 1Â÷Àü È£ÁÖÀü¿¡¼­´Â ¿ì¿ÏÅõ¼ö ºê·Îµð ÄíÆÛ ¹Ù»ì¶óÅ°½º¸¦ ¸Â¾Æ ±èÇý¼º(2·ç¼ö)-ÃÖÁöÈÆ(Áß°ß¼ö)-À±µ¿Èñ(¿ìÀÍ¼ö)-³ë½ÃÈ¯(1·ç¼ö)-¹®Çöºó(ÁÂÀÍ¼ö)-±èµµ¿µ(3·ç¼ö)-³ª½Â¿±(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-±èÇüÁØ(Æ÷¼ö)-±èÁÖ¿ø(À¯°Ý¼ö) ¼øÀ¸·Î ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷À» ±¸¼ºÇß´Ù. 2Â÷Àü ÀÏº» ÁÂ¿Ï ½º¹Ì´Ù ÁöÈ÷·Î¸¦ »ó´ëÇÏ±â À§ÇØ ±èÇý¼º(ÁÂÀÍ¼ö)-±èµµ¿µ(3·ç¼ö)-À±µ¿Èñ(¿ìÀÍ¼ö)-³ë½ÃÈ¯(1·ç¼ö)-¹®Çöºó(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-±èÇüÁØ(Æ÷¼ö)-±èÁÖ¿ø(À¯°Ý¼ö)-¹Ú½Â±Ô(ÁÂÀÍ¼ö)-ÃÖÁöÈÆ(Áß°ß¼ö)ÀÌ ¼±¹ß ÃâÀåÇß´Ù.

3Â÷Àü ´ë¸¸Àü¿¡¼­´Â ÀÏº»Àü È¨·±À» Ä£ ±èÈÖÁýÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ´ë¸¸ ¼±¹ßÅõ¼ö°¡ ÁÂ¿ÏÅõ¼öÀÎ °É °í·ÁÇØ ¿ìÅ¸ÀÚ¸¦ 7¸í ¹èÄ¡Çß´Ù. ±èÇý¼º(2·ç¼ö)-±èµµ¿µ(3·ç¼ö)-À±µ¿Èñ(¿ìÀÍ¼ö)-³ë½ÃÈ¯(1·ç¼ö)-±èÈÖÁý(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-±èÇüÁØ(Æ÷¼ö)-±èÁÖ¿ø(À¯°Ý¼ö)-¹Ú½Â±Ô(ÁÂÀÍ¼ö)-ÃÖÁöÈÆ(Áß°ß¼ö)ÀÌ ÃâÀåÇß´Ù.

°á½ÂÀüÀº °æ±â¸¦ Ä¡¸£¸é¼­ º¸¿©Áø ÄÁµð¼Ç°ú »ó´ë Åõ¼ö ÀÌ¸¶ÀÌ¸¦ °ø·«ÇÏ±â À§ÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î ±¸¼ºÇß´Ù. ÀÌ¸¶ÀÌ´Â 159§°ÀÇ ºü¸¥ °ø°ú ´õºÒ¾î º¯È­±¸ ±¸»ç ´É·ÂÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑ±¹Àº ±èÇý¼º(2·ç¼ö)-±èµµ¿µ(3·ç¼ö)-À±µ¿Èñ(¿ìÀÍ¼ö)-³ë½ÃÈ¯(1·ç¼ö)-±èÈÖÁý(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-±èÁÖ¿ø(À¯°Ý¼ö)-±èÇüÁØ(Æ÷¼ö)-¹®Çöºó(ÁÂÀÍ¼ö)-ÃÖÁöÈÆ(Áß°ß¼ö) ¼øÀ¸·Î ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷À» Â®´Ù. ·ù °¨µ¶Àº "¿À´Ã ¶óÀÎ¾÷¿¡´Â º¯È­°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ¸¶ÀÌÀÇ °øÀÌ ºü¸£°í º¯È­±¸°¡ ÀÖÀ¸´Ï (¹®)ÇöºóÀÌ ³ªÀº °Å °°¾Æ¼­ ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷¿¡ ³Ö¾ú´Ù"¶ó¸ç "¹®ÇöºóÀÌ ÇÑÈ­¿¡¼­ ¿Ü¾ß¸¦ Çß´Ù°¡ ³»¾ß·Î ¿Ô´Âµ¥ ¼öºñ´Â ¹®Á¦´Â ¾ø´Â °Å °°´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÏº»Àº °á½Â ÁøÃâÀ» È®Á¤ ÁöÀº »óÈ²¿¡¼­ Ä¡¸¥ È£ÁÖÀü¿¡¼­ ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ ¸ð¸®½ÃÅ¸ ¸¶Å° µîÀÌ ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷¿¡ º¹±ÍÇß´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 2È¸¸» 2»ç ¸¸·ç À§±â¸¦ ³Ñ±ä °ûºóÀ» ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. °ûºóÀÌ ÀÌ´×À» ¸¶Ä£ µÚ ¼ûÀ» °í¸£°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã "±¹Á¦¿ë Åõ¼ö ÀÎÁ¤¹Þ°Ú´Ù."

°ûºóÀº ¹è¸í°í ÀçÇÐ ½ÃÀý '¹è¸í°í ¿ÀÅ¸´Ï'·Î ºÒ¸± Á¤µµ·Î Åõ¡¤Å¸ ¸ðµÎ Àç´ÉÀÌ ¶Ù¾î³µ´Ù. µÎ»ê º£¾î½º´Â Åõ¼ö·Î¼­ Àç´ÉÀ» ³ô°Ô »ò°í, 2018³â ½ÅÀÎµå·¡ÇÁÆ® 1Â÷Áö¸íÀ¸·Î °ûºóÀ» Áö¸íÇß´Ù. 2018³â 32°æ±â¿¡¼­ 3½Â1ÆÐ1¼¼ÀÌºê 4È¦µå Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 7.55¸¦ ±â·ÏÇÑ µÚ ÆÈ²ÞÄ¡ ¼ö¼úÀ» ¹ÞÀº µÚ 2021³â¿¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù. 2021³â 4½Â, 2022³â 8½ÂÀ¸·Î Á¶±Ý¾¿ ¼ºÀåÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ´ø °ûºóÀº ¿ÃÇØ 23°æ±â¿¡¼­ 12½Â7ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 2.90À» ±â·ÏÇß´Ù. Á÷±¸ ±¸À§¸¸ ³õ°í º¸¸é ¾È¿ìÁø°ú ÇÔ²² ¸®±× 1,2¸¦ ´ÙÅ÷´Ù´Â ÀÌ¾ß±âµµ ³ª¿Ã Á¤µµ¿´´Ù.

·ù °¨µ¶Àº "°ûºóÀº ¿ì¸®³ª¶ó ¿ì¿Ï ¿¡ÀÌ½º¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù"°í ¼Ò°³Çß´Ù.

°ûºó ¿ª½Ã ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ ÀÇ¿åÀÌ °¡µæÇß´Ù. Áö³­ 9¿ù ¿­¸° Ç×Àú¿ì¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÆÀÀ¸·Î ¼±¹ß µÆÁö¸¸, µî ´ã Áõ¼¼·Î ÇÑ °æ±âµµ ¸ø³ª¿Ô´Ù. ÇÑ±¹ÀÌ ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇßÁö¸¸, °ûºóÀ» ÇâÇØ¼­´Â '¹«ÀÓ½ÂÂ÷'¶ó´Â ´Þ°©Áö ¾ÊÀº ¸»ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.

°ûºóÀº "³ª´Â ±¹°¡´ëÇ¥·Î ÀßÇß´ø ¼±¼ö°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ¾î¶² °á°ú°¡ ³ª¿À´õ¶óµµ ´ç¿¬È÷ ÀÎÁ¤ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ÁÁÀº °á°ú°¡ ³ª¿À¸é ÁÁÀº °ÍÀÌ°í, ¾Æ´Ï¸é ¹ßÀüÇÑ °è±â°¡ µÇµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ³ªµµ ±¹Á¦ ¹«´ë¿¡¼­µµ ÅëÇÏ´Â ¼±¼ö·Î ´Ù¸¥ ³ª¶ó¿¡¼­µµ ÀÎÁ¤¹Þ°í ½Í´Ù"¸ç "¼¼°èÀÇ º®ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ´À²¸º¸µµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ Á¤¸» º­¶û ³¡ÀÌ¶ó´Â »ý°¢À¸·Î ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í °¢¿À¸¦ ¹àÇû´Ù.

°ûºóÀº 1È¸¸» ¼±µÎÅ¸ÀÚ ÈÄÁö¿Í¶ó¸¦ Áß°ß¼ö ¶á°øÀ¸·Î ÀâÀº µÚ °íÁ¶³ë¸¦ ¿ìÀÍ¼ö ¶á°øÀ¸·Î Àâ¾Æ³Â´Ù. ¸ð¸®½ÃÅ¸¿¡°Ô 152§° Á÷±¸°¡ ¾ÈÅ¸°¡ µÆÁö¸¸, 4¹øÅ¸ÀÚ ¸¶Å°¸¦ ·çÅ· »ïÁøÀ¸·Î Àâ¾Æ³»¸é¼­ ÀÌ´×À» ³¡³Â´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 2È¸¸» 1»ç ÀÏº» ¸¸³ª¹ÌÀÇ Å¸±¸¸¦ ¿ìÀÍ¼ö À±µ¿Èñ°¡ Æ÷±¸¿¡ ½ÇÆÐÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 2È¸¸» 1»ç ÀÏº» ¸¸³ª¹ÌÀÇ Å¸±¸¸¦ ¿ìÀÍ¼ö À±µ¿Èñ°¡ Æ÷±¸¿¡ ½ÇÆÐÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/
2È¸¸»¿¡´Â À§±â°¡ ÀÖ¾ú´Ù. Á¦±¸°¡ °©ÀÛ½º·´°Ô Èçµé·È´Ù. ¼±µÎÅ¸ÀÚ »çÄ«Äí¶ó¸¦ ½½¶óÀÌ´õ·Î »ïÁø Ã³¸®ÇßÁö¸¸, ¿¹¼±Àü¿¡¼­ ÀÌÀÇ¸®¸¦ »ó´ë·Î È¨·±À» Ä£ ¸¸³ª¹Ì¿¡°Ô ¿ìÀÍ¼ö Å°¸¦ ³Ñ¾î°¡´Â 2·çÅ¸¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. È¨·±¼º Å¸±¸¿´Áö¸¸, ¿À¸¥ÂÊ ´ãÀå »ó´Ü ¸Â°í ¶³¾îÁ³´Ù. °¡µµ¿ÍÅ°¸¦ ÇÃ¶óÀÌ·Î Àâ¾Æ³ÂÁö¸¸, »çÅä¿Í ¿ÀÄ«¹Ù¾ß½Ã¸¦ º¼³ÝÀ¸·Î ³»Áá´Ù. ±×·¯³ª ÈÄÁö¿Í¶ó¸¦ ³»¾ß ¶á°øÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ¸é¼­ ÃÖ´ë °íºñ¸¦ ³Ñ°å´Ù.

3È¸¸»¿¡´Â ¼±µÎÅ¸ÀÚ °íÁ¶³ë¿¡°Ô ¾ÈÅ¸¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. ¸ð¸®½ÃÅ¸ÀÇ ¶¥º¼·Î ¼±Çà ÁÖÀÚ¸¦ Àâ¾Æ³»¸ç 1»ç 1·ç°¡ µÆ°í, ¸¶Å°¸¦ À¯°Ý¼ö ¶á°øÀ¸·Î Àâ¾Æ³Â´Ù. »çÄ«¹«¶ó¿¡°Ô º¼³ÝÀ» ³»ÁÖ¸é¼­ 2»ç 1,2·ç°¡ µÈ »óÈ². ¸¸³ª¹Ì¸¦ ¸¸³µÁö¸¸, À¯°Ý¼ö ¶¥º¼ Ã³¸®ÇÏ¸ç ½ÇÁ¡ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

4È¸¸» Åõ±¸°¨°¢ÀÌ ÇÑ²¯ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. ¼±µÎÅ¸ÀÚ Ä«µµ¿ÍÅ°¸¦ Ä¿ºê·Î »ïÁøÀ» Àâ¾Ò°í, »çÅä¸¦ »ó´ë·Î´Â 151§° ºü¸¥ °øÀ¸·Î »ïÁø Ã³¸®Çß´Ù. ¿ÀÄ«¹Ù¾ß½Ã¿¡°Ô ¾ÈÅ¸¸¦ ¸Â¾ÒÁö¸¸, ÈÄÁö¿Í¶ó¸¦ »ó´ë·Î´Â ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø º¯È­±¸·Î »ïÁøÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù.

5È¸¸» Ã¹ ½ÇÁ¡ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. °íÁ¶³ë¿Í ¸ð¸®½ÃÅ¸¸¦ °¢°¢ ¹üÅ¸¿Í »ïÁøÀ¸·Î Ã³¸®Çß´Ù. ¸ð¸®½ÃÅ¸´Â ³·°Ô ¶³¾îÁø Ä¿ºê¿¡ ´ëÀÀÇÏÁö ¸øÇÑ Ã¤ ¹èÆ®°¡ Çêµ¹¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ¸¶Å°°¡ Ä¿ºê¸¦ °ø·«Çß´Ù. 1S¿¡¼­ 2±¸ Â° Ä¿ºê°¡ °¡¿îµ¥ ¸ô·È°í, °á±¹ È¨·±À¸·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù. Ã¹ ½ÇÁ¡. °ûºóÀº »çÄ«Äí¶ó¸¦ ¶á°øÀ¸·Î Àâ¾Æ³»¸é¼­ ÀÌ´×À» ¸¶ÃÆ´Ù.

ÃÑ Åõ±¸¼ö 88°³. °ûºóÀº 2-1·Î ¾Õ¼± 6È¸¸» ¸¶¿îµå¸¦ ÃÖ½Â¿ë¿¡°Ô ³Ñ°ÜÁá´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ÀÏº» ÀÌ¸¶ÀÌ°¡ ¼ûÀ» °í¸£°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ÀÏº» ÀÌ¸¶ÀÌ°¡ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã 7³â ¸¸¿¡ µÎ ÀÚ¸´¼ö ½Â¸®, 7³â ¸¸¿¡ '°á½Â µîÆÇ'

ÀÏº» ¼±¹ßÅõ¼ö´Â ÀÌ¸¶ÀÌ Å¸Ã÷¾ß(25¡¤¼¼ÀÌºÎ ¶óÀÌ¿Â½º)°¡ ³ª¿Ô´Ù. 150§° ÈÄ¹Ý¿¡ ´ÞÇÏ´Â Á÷±¸¸¦ ´øÁö´Â °­¼Ó±¸ Åõ¼ö´Ù. ¿©±â¿¡ º¯È­±¸µµ ¼öÁØ±ÞÀÌ¶ó´Â Æò°¡´Ù.

2016³â 1¼øÀ§·Î ¼¼ÀÌºÎ¿¡ ÀÔ´ÜÇÑ ÀÌ¸¶ÀÌ´Â 2018³â Ã³À½ 1±º¿¡ µ¥ºßÇØ Åë»ê 110°æ±â 38½Â32ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.69ÀÇ ¼ºÀûÀ» ³²°å´Ù,

¿Ã ½ÃÁðÀº ÀÌ¸¶ÀÌ¿¡°Ôµµ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â 1³âÀÌ¾ú´Ù. ¿Ã ½ÃÁð¿¡´Â 10½Â5ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 2.30À» ±â·ÏÇÏ¸ç ÇÁ·Î µ¥ºß 7³â ¸¸¿¡ µÎ ÀÚ¸´¼ö ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.

ÀÏº» '½ºÆ÷´ÏÄ¡ '´Â "ÀÌ¸¶ÀÌ°¡ ÀÏº» ´ëÇ¥ÆÀÀ¸·Î °á½ÂÀü¿¡ ³ª¼­´Â °Ç ÀÌ¹øÀÌ µÎ ¹øÂ°´Ù. 2016³â U-18 ´ëÈ¸ ´ë¸¸°úÀÇ °á½ÂÀü¿¡¼­ 5ÀÌ´× 1¾ÈÅ¸ ¹«½ÇÁ¡À» ±â·ÏÇß°í, ÀÏº»Àº 1´ë0À¸·Î ½Â¸®Çß´Ù"°í Á¶¸íÇß´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ÀÏº» ÀÌ¸¶ÀÌ°¡ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/
·ù °¨µ¶Àº ÀÌ¸¶ÀÌ¿¡ ´ëÇØ "¹Ì¾ßÀÚÅ°¿¡¼­ ÈÆ·ÃÇÏ´Â ¿µ»óÀ» ºÃ´Âµ¥, ´ç½Ã¿¡´Â ½¬´Ù ³ª¿Í¼­ ±×·±Áö Á¦±¸°¡ Àß ¾È µÇ´Â ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù. º¯È­±¸¸¦ ¸¹ÀÌ ½ÂºÎÇÏ´õ¶ó"¶ó¸ç "½º¹Ì´Ùµµ °øÀÌ ºü¸£°í Ä«¿îÆ®¸¦ Àâ´Â °øÀÌ º¯È­±¸¿´´Ù. ±×·± À¯ÇüÀÎ °Å °°´Ù. (¹Ì¾ÆÀÚÅ° ÇÇÄª ¿µ»óÀº) ½¬¾ú´Ù°¡ ³ª¿Í¼­ ºü¸¥ °ø Á¦±¸°¡ ¾È µÅ¼­ º¯È­±¸¸¦ ´øÁö´õ¶ó"°í Æò°¡Çß´Ù.

½Ã¼Ó 150§° Áß¹Ý±îÁö ³ª¿À´Â ºü¸¥ °ø°ú ½½¶óÀÌ´õ¿Í Ã¼ÀÎÁö¾÷À» ¼¯¾î ÇÑ±¹ Å¸¼±À» »ó´ëÇß´Ù. 1È¸ÃÊ ±èÇý¼ºÀ» ¶¥º¼·Î ÀâÀº µÚ ±èµµ¿µ¿¡°Ô ½½¶óÀÌ´õ·Î »ïÁøÀ» »¯¾î³Â´Ù. ÀÌ¾î À±µ¿Èñ°Ô ´øÁø 155km Á÷±¸°¡ °ø·« ´çÇÏ¸é¼­ ¾ÈÅ¸°¡ µÆÁö¸¸, ³ë½ÃÈ¯À» ¶á°øÀ¸·Î Àâ¾Ò´Ù.

2È¸ÃÊ ¼±µÎÅ¸ÀÚ ±èÈÖÁýÀ» »ïÁøÀ¸·Î Àâ¾Æ³½ ÀÓÀÌ´Â ±èÁÖ¿øµµ ¶á°øÀ¸·Î Ã³¸®Çß´Ù. ±×·¯³ª ±èÇüÁØ¿¡°Ô º¼³ÝÀ» ³»Áá°í, ¹®ºó¿¡°Ô ´øÁø Á÷±¸°¡ ¾ÈÅ¸°¡ µÆ´Ù. 1,2·ç À§±â¿¡¼­ ÃÖÁöÈÆÀ» ÁÂÀÍ¼ö ¶á°øÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ¸ç ÀÌ´×À» ³¡³Â´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 3È¸ÃÊ 1»ç 1,2·ç ³ë½ÃÈ¯ÀÌ Àû½ÃÅ¸¸¦ ³¯¸° µÚ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/
3È¸ÃÊ ½ÇÁ¡ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ¼±µÎÅ¸ÀÚ ±èÇý¼ºÀÌ º¼³ÝÀ» ¾ò¾î³Â°í, ±èµµ¿µ Å¸¼®¿¡¼­ ³ª¿Â 1·ç¼ö ¶¥º¼ ¶§ »ó´ë ¼öºñ ½ÇÃ¥ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. À±µ¿Èñ°¡ »ïÁøÀ¸·Î µ¹¾Æ¼¹Áö¸¸, ³ë½ÃÈ¯ÀÌ ½½¶óÀÌ´õ¸¦ °ø·«ÇØ ÁÂÁß°£À» ¿Ïº®ÇÏ°Ô °¡¸¥ 2·çÅ¸¸¦ Ä¡¸é¼­ ÁÖÀÚ µÎ ¸íÀÌ µé¾î¿Ô´Ù. ÀÌÈÄ ±èÈÖÁý°ú ±èÁÖ¿øÀÌ ¸ðµÎ ¶¥º¼·Î ¹°·¯³µ´Ù.

4È¸ÃÊ ±èÇüÁØ°ú ¹®ÇöºóÀÌ °¢°¢ ¶¥º¼°ú »ïÁøÀ¸·Î ¹°·¯³µ´Ù. ÃÖÁöÈÆ°ú ±èÇý¼º¿¡°Ô ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸¸¦ ¸Â¾Æ 1,3·ç°¡ µÆ°í, ±èµµ¿µÀÇ ¶á°øÀ¸·Î Ãß°¡µæÁ¡Àº ¾ø¾ú´Ù.

°è¼ÓÇØ¼­ ÇÑ±¹ Å¸¼±¿¡ °ø·« ´çÇÏ¸é¼­ ´õÀÌ»ó ¹öÆ¼Áö ¸øÇß´Ù. °á±¹ 77°³ÀÇ °øÀ» ´øÁø ÀÌ¸¶ÀÌ´Â 5È¸ ¸¶¿îµå¸¦ ³»·Á¿Ô´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 5È¸¸» 2»ç ÀÏº» ¸¶Å°°¡ ¼Ö·ÎÆ÷¸¦ ³¯¸° µÚ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã 4¹øÅ¸ÀÚ ÀÚÁ¸½É ½Î¿ò 'Àå³­ ¾Æ´Ï³×'

ÀÌ³¯ ¼±ÃëÁ¡Àº ÇÑ±¹ÀÇ 4¹øÅ¸ÀÚ·ÎºÎÅÍ ³ª¿Ô´Ù. ³ë½ÃÈ¯Àº ¿Ã ½ÃÁð 131°æ±â¿¡ ³ª¿Í Å¸À² 2ÇÒ9Ç¬8¸® 31È¨·±À» ±â·ÏÇß´Ù. KBO¸®±×¿¡ 2000³â»ý È¨·±¿ÕÀÌ Åº»ýÇÏ´Â ¼ø°£ÀÌ¾ú´Ù

³ë½ÃÈ¯Àº ÀÌ¸¶ÀÌÀÇ ½½¶óÀÌ´õ ½ÇÅõ¸¦ ³õÄ¡Áö ¾Ê°í 2·çÅ¸¸¦ ¶§·Á³Â´Ù.

ÀÏº»ÀÇ 4¹øÅ¸ÀÚ·Î ÀÚÁ¸½ÉÀ» ¼¼¿ü´Ù. ¸¶Å°´Â 2021³â ÇÁ·Î Ã¹ ÇØ 21È¨·±À» ±â·ÏÇÑ µÚ Áö³­ÇØ 24È¨·±, ¿ÃÇØ 29È¨·±À» ±â·ÏÇÏ¸ç ²ÙÁØÇÑ ¼ºÀå¼¼¸¦ º¸¿©Áá´Ù.

¾Õ¼± Å¸¼® °ûºó¿¡°Ô »ïÁø°ú ¶á°øÀ¸·Î ¹°·¯³­ ¸¶Å°´Â 5È¸¸» 2»ç ÁÖÀÚ ¾ø´Â »óÈ²¿¡¼­ °ûºóÀÇ Ä¿ºê°¡ °¡¿îµ¥ ½ÇÅõ·Î µé¾î¿ÀÀÚ ´ãÀå ¹ÛÀ¸·Î º¸³Â´Ù. ÀÏº»Àº 1-2·Î Ãß°Ý¿¡ ³ª¼¹´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ÃÖ½Â¿ëÀÌ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã Ã¶ÀúÇÑ ÀÛÀü. µ¿Á¡À» ¸¸µç ÀÏº»ÀÇ Ä§ÂøÇÔ

6È¸¸» µÎ»êÀº ÃÑ 88°³ÀÇ °øÀ» ´øÁø °ûºóÀ» ³»¸®°í ÃÖ½Â¿ëÀ» ¿Ã·È´Ù. ÃÖ½Â¿ëÀº È£ÁÖÀü¿¡¼­ 1¨øÀÌ´× µ¿¾È 33°³ÀÇ °øÀ» ´øÁö¸ç ¹«½ÇÁ¡ ÇÇÄªÀ» Çß´Ù. 4»ç±¸°¡ 2°³ ÀÖ¾úÁö¸¸, »ïÁøÀ» 4°³³ª Àâ¾Æ³Â´Ù. ´ë¸¸Àü¿¡¼­µµ 1ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡ ÇÇÄªÀ» ÇÏ¸ç ´ëÇ¥ÆÀ ÁÂ¿Ï ÇÊ½ÂÁ¶·Î ºÎ»óÇß´Ù.

ÀÌ³¯ Ãâ¹ßÀÌ ºÒ¾ÈÇß´Ù. ¼±µÎÅ¸ÀÚ ¸¸³ª¹Ì¿¡°Ô 2·çÅ¸¸¦ ³»ÁÖ¸ç ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌ¾î °¡µµ¿ÍÅ°°¡ Èñ»ý¹øÆ®·Î 1»ç 3·ç¸¦ ¸¸µé¾ú°í, »çÅä°¡ Áß°ß¼ö ¹æ¸é ¿Ü¾ß Èñ»ý ÇÃ¶óÀÌ·Î µ¿Á¡À» ¸¸µé¾ú´Ù.

ÃÖ½Â¿ëÀº ÈÄ¼Ó ¿ÀÄ«¹Ù¾ß½Ã¸¦ ¶¥º¼·Î Àâ¾Æ³»¸é¼­ ÀÌ´×À» ³¡³Â´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ÃÖÁØ¿ëÀÌ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã Åõ¼ö·Î ÀÌ·¸°Ô ¿Ïº®ÇÑµ¥¡¦

ÇÑ±¹Àº 7È¸ ÃÖÁØ¿ëÀ» ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã·È´Ù. ¿Ã ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä¡¸é¼­ Åõ¡¤Å¸ °â¾÷ ÀÌ¾ß±â°¡ ³ª¿Ô´Ù. Åõ¼ö¸¦ ÇÏ¸é¼­ ºÎ»óÀÌ ÀÌ¾îÁö¸é¼­ "¾ÆÇÁÁö ¾Ê°í ¾ß±¸¸¦ ÇÏ°í ½Í´Ù"°í °í½ÉÀ» ¹àÇû´Ù.

APBC´Â ¿Ö °è¼Ó Åõ¼ö¸¦ ÇØ¾ßÇÏ´ÂÁö¸¦ º¸¿©ÁØ ¹«´ë¿´´Ù. Áö³­ ÀÏº»Àü¿¡¼­´Â 1ÀÌ´× ¹«½ÇÁ¡ ¿Ïº®Åõ¸¦ ÆîÃÆ´Ù. °æ±â ÈÄ ÃÖÁØ¿ëÀº "³» ÁÖ¹«±âÀÎ Á÷±¸·Î »ïÁøÀ» ÀâÀ» ¼ö ÀÖ¾î¼­ ¸¸Á·½º·¯¿ü´Ù"°í Æò°¡Çß´Ù.

7È¸¸» ÃÖÁØ¿ëÀº ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ±ò²ûÇÑ ÇÇÄªÀ» Çß´Ù. ÈÄÁö¿Í¶ó¸¦ ÁÂÀÍ¼ö ¶á°øÀ¸·Î µ¹·Á¼¼¿ü°í, °íÁ¶³ë¿Í ¸ð¸®½ÃÅ¸¸¦ ¸ðµÎ ¶¥º¼·Î Ã³¸®Çß´Ù.

¹®Á¦´Â 8È¸¸». ¸¶Å°¸¦ 2·ç¼ö ¶¥º¼·Î Àâ¾Æ³»¸é¼­ 1¾Æ¿ôÀ» ¸ÕÀú ¿Ã·È´Ù. ±×·¯³ª »çÄ«Äí¶ó¿Í ¸¸³ª¹Ì¿¡°Ô ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸¸¦ ¸Â¾Æ 1»ç 1,2·ç À§±â¿¡ ¸ô·È´Ù.

°á±¹ ÃÖÁö¹ÎÀÌ ±ÞÇÑ ºÒÀ» ²ô±â À§ÇØ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 8È¸¸» 1»ç 1,2·ç ¿ªÀü À§±âÀÇ ¼ø°£ ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã¶ó ½ÇÁ¡ ¾øÀÌ ÀÌ´×À» ¸¶Ä£ ÃÖÁö¹ÎÀÌ Æ÷È¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã 147§° ÇÏÀÌÆÐ½ºÆ®º¼¡¦ìí ½Ã¿øÇÑ ¹Ù¶÷ ºÒ¾ú´Ù

ÃÖÁö¹ÎÀº °¡µµ¿ÍÅ°¿Í 8±¸±îÁö °¡´Â ½ÂºÎ¸¦ ÆîÃÆ´Ù. °¡µµ¿ÍÅ°´Â ÃÖÁö¹ÎÀÇ °øÀ» 4Â÷·Ê³ª ÆÄ¿ï·Î ¸¸µå´Â µî ÁýÁß·ÂÀ» º¸¿©Áá´Ù. 2B 2S 8±¸ Â°. ÃÖÁö¹Î-±èÇüÁØ ¹èÅÍ¸®´Â ÇÏÀÌÆÐ½ºÆ®º¼À» ÅÃÇß´Ù. 147§°ÀÇ ºü¸¥ °øÀÌ ³¯¾Æ°¬°í, °¡µµ¿ÍÅ°ÀÇ ¹æ¸ÁÀÌ´Â Çã°øÀ» °¥¶ú´Ù. ÇÑ±¹ÀÌ ÇÑ¼û ´ú¾î³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¼ø°£. ÃÖÁö¹ÎÀº Ä§ÂøÇÏ°Ô »çÅä¸¦ 2·ç¼ö ¶¥º¼·Î Àâ¾Æ³»¸é¼­ ÀÌ´×À» ¸¶ÃÆ´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ÀÏº» ´ÙÄíÄ¡°¡ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. 9È¸ÃÊ ¹Ú½Â±Ô ¾ÈÅ¸¼º Å¸±¸¸¦ ÀÏº» ¿ìÀÍ¼ö ¸¸³ª¹Ì°¡ Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/
¡ã ÀÏº» ¼öºñ ¿ª½Ã ÅºÅºÇß´Ù

9È¸ÃÊ Á¤±ÔÀÌ´× ¸¶Áö¸· °ø°Ý. ÀÏº»Àº ¿¹¼±Àü¿¡¼­ ±èÈÖÁý¿¡°Ô È¨·±À» ¸ÂÀº ´Ù±¸Ä¡¸¦ ´Ù½Ã ¿Ã·È´Ù. ¹Ú½Â±Ô°¡ 10±¸ÀÇ ½ÂºÎ¸¦ ÆîÃÆÁö¸¸, ¶á°øÀ¸·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù. ÀÌ¾î ÃÖÁöÈÆÀÌ ¿ìÀÍ¼ö ¹æ¸éÀ¸·Î Å¸±¸¸¦ º¸³Â°í, ÀåÅ¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â µí Çß´Ù. ±×·¯³ª ¿ìÀÍ¼ö ¸¸³ª¹Ì°¡ ºü¸£°Ô µû¶ó°¬°í, ¸¶Áö¸· ¼ø°£ ±Û·¯ºê¿¡ °øÀ» ³Ö¾ú´Ù. ±èÇý¼ºÀÇ Å¸±¸µµ Àß ¸Â¾ÒÁö¸¸, 2·ç¼ö Á¤¸éÀ¸·Î ÇâÇß´Ù.

ÇÑ±¹Àº 9È¸¸» ÃÖÁö¹Î ´Ù½Ã ÀÏº» Å¸¼±À» ¹«½ÇÁ¡À¸·Î ¸·¾Æ³Â°í, °á±¹ ½ÂºÎ´Â ¿¬Àå ½ÂºÎÄ¡±â·Î µ¹ÀÔÇß´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. Á¤ÇØ¿µÀÌ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/


¡ã Àß ¸·¾Ò´Âµ¥¡¦ÅëÇÑÀÇ ³¡³»±â

¿¬Àå 10È¸ÃÊ ¼±µÎÅ¸ÀÚ ±èµµ¿µÀÌ º´»ìÅ¸·Î ¹°·¯³µÁö¸¸, À±µ¿Èñ°¡ ¾ÈÅ¸¸¦ Ä¡¸é¼­ 3·ç ÁÖÀÚ°¡ È¨À» ¹â¾Ò´Ù. ³ë½ÃÈ¯ÀÌ ¾ÈÅ¸¸¦ Ä¡¸é¼­ 1,3·ç Âù½º¸¦ ¸¸µé¾úÁö¸¸, ±èÈÖÁýÀÌ »ïÁøÀ¸·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù.

¿¬Àå 10È¸¸» Åõ¼ö´Â Á¤ÇØ¿µÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. ÀÏº»Àº ¼±µÎÅ¸ÀÚ Èñ»ý¹øÆ®·Î 1»ç 2,3·ç¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù. 1»ç ¸¸·ç¿¡¼­ »çÄ«Äí¶óÀÇ Èñ»ý ÇÃ¶óÀÌ·Î 3-3 µ¿Á¡.

2»ç 1,3·ç¿¡¼­ ÀåÅ¸ ÇàÁøÀ» ÆîÃÆ´ø ¸¸³ª¹Ì¸¦ °íÀÇ4±¸·Î °Å¸£°í Ä«µµ¿ÍÅ°¿Í ½ÂºÎ¸¦ ÇßÁö¸¸, °á±¹ ÁÂÀÍ¼ö ¾Õ ³¡³»±â ¾ÈÅ¸¸¦ ³»ÁÖ°í ¸»¾Ò´Ù.


19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. °æ±â¿¡¼­ ÆÐÇÑ ÇÑ±¹ ¼±¼öµéÀÌ ¾Æ½¬¿öÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ ·ùÁßÀÏ °¨µ¶ÀÌ ¾Æ½¬¿öÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/

19ÀÏ ÀÏº» µµÄìµ¼¿¡¼­ ¿­¸° 2023 ¾Æ½Ã¾Æ ÇÁ·Î¾ß±¸ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ÇÑ±¹°ú ÀÏº»ÀÇ °á½ÂÀü. °æ±â¿¡¼­ ½Â¸®ÇÑ ÀÏº» ¼±¼öµéÀÌ ÀÌ¹ÙÅ¸ °¨µ¶À» Çó°¡·¡Ä¡°í ÀÖ´Ù. µµÄì(ÀÏº»)=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.11.19/
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°æ±â¸¦ ¸¶Ä£ µÚ ·ù °¨µ¶Àº "¿ªÀüÆÐ°¡ ¾Æ½±´Ù. ¾Æ½¬¿òÀ» µÚ·Î ÇÏ°í °æ±â ³»¿ëÀº ³Ê¹« ÁÁ¾Ò´Ù. ÁøÂ¥ ¾ç ÆÀ ¼±¼ö¿¡°Ô ¹Ú¼ö¸¦ º¸³»°í ½ÍÀº °æ±â"¶ó°í Æò°¡Çß´Ù.

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µµÄì(ÀÏº»)=ÀÌÁ¾¼­ ±âÀÚ bellstop@sportschosun.com

¡Þ¿ª´ë ÇÁ·Î¼±¼ö Âü°¡ ±¹Á¦´ëÈ¸ ÀÏº» »ó´ë ÀüÀû(ÃÑ 52°æ±â 23½Â 29ÆÐ)

1998³â ¹æÄÛ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ¿¹¼± 13-8 ½Â

1998³â ¹æÄÛ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ¿¹¼± 9-2 ½Â

1998³â ¹æÄÛ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ °á½Â 13-1 ½Â(7È¸ ÄÝµå°ÔÀÓ)

1999³â ¼­¿ï ¾Æ½Ã¾Æ ¾ß±¸¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ 5-3 ½Â

2000³â ½Ãµå´Ï ¿Ã¸²ÇÈ ¿¹¼± 7-6 ½Â(¿¬Àå 10È¸)

2000³â ½Ãµå´Ï ¿Ã¸²ÇÈ 3.4À§Àü 3-1 ½Â

2001³â ´ë¸¸ ¾ß±¸¿ùµåÄÅ 8°­Àü 1-3 ÆÐ

2002³â ºÎ»ê ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ¿¹¼± 9-0 ½Â

2003³â »ñÆ÷·Î ¾Æ½Ã¾Æ ¾ß±¸¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ 0-2 ÆÐ

2003³â Äí¹Ù ¾ß±¸¿ùµåÄÅ ¿¹¼± 0-2 ÆÐ

2005³â ³×´ú¶õµå ¾ß±¸¿ùµåÄÅ 8°­Àü 5-1 ½Â

2005³â ÄÚ³ª¹ÌÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî ¿¹¼± 2-6 ÆÐ

2005³â ÄÚ³ª¹ÌÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî °á½Â 3-5 ÆÐ

2006³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä ¿¹¼± 3-2 ½Â

2006³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä 2¶ó¿îµå 2-1 ½Â

2006³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä ÁØ°á½Â 0-6 ÆÐ

2006³â ´ë¸¸ ´ë·ú°£ÄÅ ¿¹¼± 1-2 ÆÐ

2006³â µµÇÏ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ¿¹¼± 7-10 ÆÐ

2006³â ÄÚ³ª¹ÌÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî ¿¹¼± 1-7 ÆÐ

2007³â ÄÚ³ª¹ÌÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî ¿¹¼± 6-3 ½Â

2007³â ÄÚ³ª¹ÌÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî °á½Â 5-6 ÆÐ

2007³â Å¸ÀÌÁß ¾Æ½Ã¾Æ ¾ß±¸¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ 3-4 ÆÐ

2008³â º£ÀÌÂ¡ ¿Ã¸²ÇÈ ¿¹¼± 5-3 ½Â

2008³â º£ÀÌÂ¡ ¿Ã¸²ÇÈ ÁØ°á½Â 6-2 ½Â

2008³â ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî(ÀÏº») ¿¹¼± 4-3 ½Â

2009³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä 1¶ó¿îµå 2-14 ÆÐ(7È¸ ÄÝµå°ÔÀÓ)

2009³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä 1¶ó¿îµå °á½Â 1-0 ½Â

2009³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä 2¶ó¿îµå 4-1 ½Â

2009³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä 2¶ó¿îµå °á½Â 2-6 ÆÐ

2009³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä °á½Â 3-5 ÆÐ(¿¬Àå 10È¸)

2009³â ÇÑ¡¤ÀÏ Å¬·´ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê 4-9 ÆÐ

2010³â ´ë¸¸ ´ë·ú°£ÄÅ °á¼± 3Â÷Àü 8-1 ½Â

2010³â ´ë¸¸ ´ë·ú°£ÄÅ 5,6À§ °áÁ¤Àü 1-2 ÆÐ

2010³â ÇÑ¡¤ÀÏ Å¬·´ Ã¨ÇÇ¾ð½Ê 0-3 ÆÐ

2011³â ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî(´ë¸¸) ¿¹¼± 0-9 ÆÐ

2011³â ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî(´ë¸¸) °á½Â 5-3 ½Â

2012³â ¾Æ½Ã¾Æ½Ã¸®Áî(ºÎ»ê) ¿¹¼± 0-5 ÆÐ

2012³â Å¸ÀÌÁß ¾Æ½Ã¾Æ ¾ß±¸¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ ¿¹¼± 0-4 ÆÐ

2015³â Å¸ÀÌÁß ¾Æ½Ã¾Æ ¾ß±¸¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸ 2-1 ½Â

2015³â WBSC ÇÁ¸®¹Ì¾î 12 ¿¹¼± 0-5 ÆÐ

2015³â WBSC ÇÁ¸®¹Ì¾î 12 ÁØ°á½Â 4-3 ½Â

2017³â ¾Æ½Ã¾ÆÇÁ·Î¾ß±¸Ã¨ÇÇ¾ð½Ê ¿¹¼± 1Â÷Àü 7-8 ÆÐ

2017³â ¾Æ½Ã¾ÆÇÁ·Î¾ß±¸Ã¨ÇÇ¾ð½Ê °á½ÂÀü 0-7 ÆÐ

2018³â ÀÚÄ«¸£Å¸ ÆÈ·½¹æ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ½´ÆÛ¶ó¿îµå 1Â÷Àü 5-1 ½Â

2018³â ÀÚÄ«¸£Å¸ ÆÈ·½¹æ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ °á½ÂÀü 3-0 ½Â

2019³â ÇÁ¸®¹Ì¾î12 ½´ÆÛ¶ó¿îµå 8-10 ÆÐ

2019³â ÇÁ¸®¹Ì¾î12 °á½ÂÀü 3-5 ÆÐ

2021³â µµÄì ¿Ã¸²ÇÈ Á¦2ÁØ°á½ÂÀü 2-5 ÆÐ

2023³â ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä 1¶ó¿îµå 4-13 ÆÐ

2023³â Ç×Àú¿ì ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ½´ÆÛ¶ó¿îµå 2-0 ½Â

2023³â ¾Æ½Ã¾ÆÇÁ·Î¾ß±¸Ã¨ÇÇ¾ð½Ê ¿¹¼± 2Â÷Àü 1-2 ÆÐ

¡Þ 2023 ¾Æ½Ã¾ÆÇÁ·Î¾ß±¸Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ´ëÈ¸ °á°ú

16ÀÏ ¿ÀÈÄ 12½Ã : ¿¹¼± È£ÁÖ 2-3 ÇÑ±¹

16ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã : ¿¹¼± ´ë¸¸ 0-4 ÀÏº»

17ÀÏ ¿ÀÈÄ 12½Ã : ¿¹¼± ´ë¸¸ 6-0 È£ÁÖ

17ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã: ¿¹¼± ÇÑ±¹ 0-2 ÀÏº»

18ÀÏ ¿ÀÈÄ 12½Ã : ¿¹¼± ÀÏº»10-0 È£ÁÖ

18ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã : ¿¹¼± ´ë¸¸ 1-6 ÇÑ±¹

19ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã : 3À§ °áÁ¤Àü È£ÁÖ 3-4 ´ë¸¸

18ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã : °á½ÂÀü ÇÑ±¹ 3-4 ÀÏº»

¡Þ 2023 ¾Æ½Ã¾ÆÇÁ·Î¾ß±¸Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(APBC) ´ëÈ¸ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§

¿ì½Â : ÀÏº» (¿¹¼± 3½Â)

ÁØ¿ì½Â : ÇÑ±¹ (¿¹¼± 2½Â1ÆÐ)

3À§ : ´ë¸¸(¿¹¼± 1½Â 2ÆÐ)

4À§ : È£ÁÖ(¿¹¼± 3ÆÐ)

 
 