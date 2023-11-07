'¿ìÅ¸ÀÚ ¸¹Àº KTÀÎµ¥...' '150km »çÀÌµå¾Ï Åõ¼ö°¡ ºüÁö°í ¿Þ¼Õ ºÒÆæÀÌ¶ó´Ï' '±âÀûÀÇ ´ëÅ¸' Àú°Ý¼öÀÏ±î[KS ÃÊÁ¡]

±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ

±â»çÀÔ·Â 2023-11-07 05:40:24


29ÀÏ ¼­¿ï Àá½Ç±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° LG Æ®À©½º ÀÚÃ¼Ã»¹éÀü. ¹Ú¸í±ÙÀÌ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àá½Ç=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2023.10.29/

5ÀÏ ºÎ»ê »çÁ÷±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° LG¿Í ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â, LG ÀÌ¿ìÂùÀÌ ¿ªÅõ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºÎ»ê=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.10.05/

[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ]LG Æ®À©½ºÀÇ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ¿£Æ®¸® 30¸íÀÇ ¸í´Ü¿¡ ¿¹»óÄ¡ ¸øÇÑ ÀÏÀÌ »ý°å´Ù.

°íÁ¹½ÅÀÎ ÀÓ¿¡µµ 1±º¿¡¼­ ¶Ù¸é¼­ ÆÀÀÇ Áß°£ °èÅõ·Î È°¾àÇÑ ¹Ú¸í±ÙÀÌ ºüÁø °Í. ÀÌ³¯ 30¸íÀÇ ¿£Æ®¸® Áß Åõ¼ö´Â 14¸íÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ Áß ¾Æ½¬¿î Å»¶ôÀÚµéµµ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ¹Ú¸í±Ù°ú ÇÔ²² ´ëÃ¼ ¼±¹ß·Î È°¾àÇß´ø ÀÌÁö°­µµ ±× Áß ÇÏ³ª¿´´Ù.

¹Ú¸í±Ù ´ë½Å ¿Þ¼Õ ºÒÆæ ¿ä¿ø ÀÌ¿ìÂùÀÌ ÇÕ·ùÇß°í, ÀÌÁö°­ ´ë½Å ¼ÕÁÖ¿µÀÌ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ¹«´ë¸¦ ¹â°Ô µÆ´Ù.

¹Ú¸í±ÙÀÇ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ºÒ¹ßÀº Á¶±ÝÀº Ãæ°ÝÀûÀÌ´Ù. LG ¿°°æ¿± °¨µ¶ÀÌ Áö³­ÇØ KBO ±â¼úÀ§¿øÀå ¶§ºÎÅÍ ºÁ¿Ô´ø À¯¸ÁÁÖ¿´´ø ¹Ú¸í±ÙÀº ¸¶Ä§ LG°¡ ±×¸¦ 3¶ó¿îµå¿¡ Áö¸íÀ» Çß°í, ¿° °¨µ¶ÀÌ LG °¨µ¶À¸·Î ¿À¸é¼­ ¸¸³ª°Ô µÆ´Ù. ¿° °¨µ¶Àº °ð¹Ù·Î ±×¸¦ ¾Ö¸®Á¶³ª 1±º Ä·ÇÁ¿¡ ÇÕ·ù½ÃÅ°¸é¼­ ±×ÀÇ °¡´É¼ºÀ» ½ÇÁ¦·Î ÁöÄÑºÃ°í ÇÕ°ÝÁ¡À» ³»·È´Ù. 145§° ÀÌ»óÀ» »Ñ¸®´Â ºü¸¥ °ø°ú 1ÃÊ³»¿ÜÀÇ ºü¸¥ Äü¸ð¼Ç, ÀÌÁ¦ ½ÅÀÎÀÓ¿¡µµ À§±â »óÈ²¿¡¼­µµ °ø°ÝÀûÀÎ ÇÇÄªÀ» ÇÏ´Â °­ÇÑ ¸àÅ»Àº ¿° °¨µ¶À» ÈíÁ·ÄÉ Çß´Ù.

¹Ú¸í±ÙÀº °³¸·ÀüºÎÅÍ 1±º¿¡¼­ ¶Ù¸é¼­ ÇÊ½ÂÁ¶·Î È°¾àÇß´Ù. µ¥ºß 6¹øÂ° °æ±â¿´´ø 4¿ù 16ÀÏ Àá½Ç µÎ»êÀü¼­ Ã¹ È¦µå¸¦ ±â·ÏÇß°í, 5¿ù 2ÀÏ Ã¢¿ø NCÀü¼­ Ã¹ ±¸¿ø½ÂÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ±×¸®°í ¹Ù·Î ´ÙÀ½³¯ÀÎ 5¿ù 3ÀÏ NCÀü¿¡¼­ Ã¹ ¼¼ÀÌºê±îÁö ±â·ÏÇß´Ù.

7¿ù 8ÀÏ °íµîÇÐ±³ ¶§ºÎÅÍ ÁÁÁö ¾Ê¾Ò´ø ÆÈ²ÞÄ¡ ¶§¹®¿¡ 1±º¿¡¼­ ¸»¼ÒµÅ Ä¡·á¿Í ÀçÈ°À» Çß°í, ±æ°Ô ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ µÚ 8¿ù 15ÀÏ¿¡ º¹±ÍÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ µ¹¾Æ¿Â ÀÌÈÄ ±¸¼Óµµ ¶³¾îÁ³°í ÃÊ¹ÝÀÇ ±¸À§¸¦ µÇÃ£Áö ¸øÇß´Ù. Àü¹Ý±â¿¡ 36°æ±â¼­ 4½Â 5¼¼ÀÌºê 5È¦µå, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.25¸¦ ±â·ÏÇß´ø ¹Ú¸í±ÙÀº ÈÄ¹Ý±â 21°æ±â¿¡¼± ½Â¸®¾øÀÌ 3ÆÐ 4È¦µå, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 9.39·Î ÁÁÁö ¾Ê¾Ò´Ù.


7ÀÏ ¼­¿ï °íÃ´½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼­ ¿­¸° LG-Å°¿òÀü. ¼±¹ßÅõ¼ö ÀÌÁö°­ÀÌ Åõ±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °íÃ´=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2023.10.7/

10ÀÏ ¼­¿ïÀá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸° LG°ú ·Ôµ¥ÀÇ °æ±â, LG ¼±¹ßÅõ¼ö ¼ÕÁÖ¿µÀÌ ¿ªÅõÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àá½Ç=ÃÖ¹®¿µ ±âÀÚdeer@sportschosun.com /2023.10.10/
ÇÑ±¹½Ã¸®Áî¸¦ ÁØºñÇÏ¸é¼­ 3ÁÖÀÇ ±ä ½Ã°£ÀÌ ÀÖ¾úÁö¸¸ È¸º¹ÇÏ±â¿£ ºÎÁ·Çß´Ù. Áö³­ 4ÀÏ Àá½Ç¿¡¼­ ¿­¸° ¸¶Áö¸· Ã»¹éÀü¿¡¼­ 146§°¸¦ »Ñ¸®´Â µî ±¸¼ÓÀÌ È¸º¹µÈ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±ä ÇßÁö¸¸ ¹ÚÇØ¹Î¿¡°Ô È¨·±À» ¸Â±âµµ ÇÏ¸é¼­ ¿©ÀüÈ÷ ºÒ¾ÈÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. KT À§Áî¿¡ ´ëºÎºÐ ¿ìÅ¸ÀÚµéÀÌ ¸¹¾Æ ¹Ú¸í±ÙÀÌ ÇÊ¿äÇØ º¸¿´Áö¸¸ LG ÄÚÄª½ºÅÂÇÁ°¡ ¹Ú¸í±ÙÀÇ ±¸À§°¡ È®½ÇÇÏ°Ô ¿Ã¶ó¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ÆÇ´ÜÀ» ³»¸° °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

ÀÌ¿ìÂùÀº 4ÀÏ Ã»¹éÀü¼­ 6È¸ 1»ç 3·çÀÇ À§±â¿¡ µîÆÇÇØ ±èÁÖ¼ºÀ» »ïÁøÀ¸·Î ÀâÀ¸¸ç À§±â¿¡¼­ ¹þ¾î³µ°í, 7È¸¿¡µµ µîÆÇÇØ ¾ÈÀÍÈÆ¿¡°Ô ÁÂÀü¾ÈÅ¸¸¦ Çã¿ëÇßÁö¸¸ ÃÖÇöÁØÀ» 1·ç¼ö¾Õ ¶¥º¼À» Àâ°í 1»ç 2·ç¼­ 9¹ø ±¸º»ÇõÀ» 1·ç¼ö ¶óÀÎµå¶óÀÌºê·Î Àâ°í ±Í·çÇÏÁö ¸øÇÑ 2·çÁÖÀÚ±îÁö Àâ´Â º´»ì·Î À§±â¸¦ ¶ÇÇÑ¹ø ¹þ¾î³µ´Ù.

KT°¡ ¿ìÅ¸ÀÚ°¡ ¸¹±ä ÇÏÁö¸¸ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ 5Â÷Àü¼­ ±ØÀûÀÎ µ¿Á¡Å¸¸¦ Ä£ ´ëÅ¸ ±è¹ÎÇõÀÌ ÀÖ¾î ÁÂ¿Ï ºÒÆæÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °Íµµ »ç½Ç.

¿Ã½ÃÁð »ó´ëÀüÀû¿¡¼­µµ ¹Ú¸í±ÙÀÌ KTÀü¼­ 8°æ±â¿¡ 4È¦µå¸¦ ±â·ÏÇßÁö¸¸ 5ÀÌ´× µ¿¾È 10¾ÈÅ¸ 8½ÇÁ¡(6ÀÚÃ¥)À» ±â·ÏÇØ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡Àº 10.80À» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ¿ìÂùÀº 3°æ±â¼­ 3È¦µå¸¦ ¿Ã·È°í, 2¨÷ÀÌ´× µ¿¾È 3¾ÈÅ¸ ¹«½ÇÁ¡À¸·Î Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ Á¦·Î¸¦ ±â·ÏÇÑ ºÎºÐµµ ÂüÁ¶ÇÒ ºÎºÐ.

ÀÌÁö°­ÀÇ °æ¿ì ´ëÃ¼ ¼±¹ß·Î ³ª¼­¸é¼­ ÀÎ»óÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´À¸³ª ½ÃÁð ¸·ÆÇ¿¡ ¾Æ½¬¿î ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÆÈ²ÞÄ¡ ºÎ»ó¿¡¼­ µ¹¾Æ¿Â ¼ÕÁÖ¿µÀÌ ½ÃÁð ¸·ÆÇ ·Ôµ¥¿ÍÀÇ ¼±¹ß µîÆÇ¿¡¼­ 5ÀÌ´× 2¾ÈÅ¸ ¹«½ÇÁ¡ÀÇ ¾ÈÁ¤µÈ ÇÇÄªÀ» ÇÏ¸é¼­ ¿Þ¼Õ Åõ¼ö°¡ ¾ø´Â LG ¸¶¿îµå¿¡ ¾îÇÊÀ» Çß´Ù.

Á¤±Ô½ÃÁð¿¡¼­ šœÀº ÀÏÀ» Çß´ø ¹Ú¸í±ÙÀÌ³ª ÀÌÁö°­À¸·Î¼± ¾Æ½¬¿ï ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÆÀÀº ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ¿ì½ÂÀ» À§ÇØ °¡Àå ÁÁÀº Ä«µå¸¸À» »Ì¾Æ¾ß Çß´Ù.
±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ indyk@sportschosun.com



 
 