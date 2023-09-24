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±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2023-09-24 12:06:07
2023 KBO¸®±× KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî¿Í LG Æ®À©½ºÀÇ °æ±â°¡ 9ÀÏ ±¤ÁÖ±â¾ÆÃ¨ÇÇ¾ð½ºÇÊµå¿¡¼ ¿·È´Ù. 8È¸¸» 2»ç 1,2·ç KIA °íÁ¾¿íÀÌ Àû½ÃÅ¸¸¦ ³¯¸®°í ÀÖ´Ù. ±¤ÁÖ=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.09.09/
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ÀÌ¹ø¿£ 3¹ø Å¸ÀÚ·Î ³ª¼ 4¹ø ÃÖÇü¿ì, 5¹ø ¼ÒÅ©¶óÅ×½º ºê¸®Åä¿Í ¿Þ¼Õ Å¬¸°¾÷ Æ®¸®¿À·Î »çÀÌµå¾Ï ¼±¹ß °í¿µÇ¥¸¦ °ø·«ÇÏ´Â ÇÙ½É Ä«µå·Î ÃâÀüÇÑ´Ù.
°íÁ¾¿íÀº ¿Ã½ÃÁð Å¸À² 3ÇÒ1Ç¬2¸®(199Å¸¼ö 62¾ÈÅ¸) 2È¨·± 27Å¸Á¡À¸·Î ÁÁÀº Å¸°ÝÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. À¯Çüº°·Î´Â ¿ìÅõ¼ö¿¡ 3ÇÒ2Ç¬9¸®·Î ÁÁ°í ¾ð´õÇÚµå Åõ¼ö¿¡µµ 3ÇÒ2Ç¬À¸·Î ¿ì¼öÇÏ´Ù. ÁÂÅõ¼ö¿¡°Ô¸¸ 7Ç¬7¸®·Î ¸Å¿ì Ãë¾àÇÑ Æí.
°í¿µÇ¥¿Íµµ Åë»ê Å¸À² 3ÇÒ8¸®(26Å¸¼ö 8¾ÈÅ¸)·Î ÁÁÀº ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ¿Ã½ÃÁðÀº 1Å¸¼ö ¹«¾ÈÅ¸.
Àü³¯ »ó´ë ¼±¹ß Àª¸®¾ö Äí¿¡¹Ù½º¿¡°Ô 9È¸¸» 1»ç±îÁö ³ëÈ÷Æ® ³ë·±ÀÇ ¼ö¸ð¸¦ ´çÇÏ¸ç °á±¹ 1´ë4·Î ÆÐÇß´ø KIA·Î¼´Â ÀÌ³¯ KT °í¿µÇ¥¸¦ »ó´ë·Î´Â È°¹ßÇÑ Å¸°ÝÀ» º¸¿©¾ß ÇÑ´Ù.
KIA´Â ÀÌ³¯ ÀÌÃ¢Áø(¿ìÀÍ¼ö)-±èµµ¿µ(3·ç¼ö)-°íÁ¾¿í(ÁÂÀÍ¼ö)-ÃÖÇü¿ì(Áö¸íÅ¸ÀÚ)-¼ÒÅ©¶óÅ×½º(Áß°ß¼ö)-±è¼±ºó(2·ç¼ö)-±èÅÂ±º(Æ÷¼ö)-È²´ëÀÎ(1·ç¼ö)-±è±Ô¼º(À¯°Ý¼ö)·Î ¼±¹ß ¶óÀÎ¾÷À» ±¸¼ºÇß´Ù.
2023 KBO¸®±× KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî¿Í NC ´ÙÀÌ³ë½ºÀÇ °æ±â°¡ 26ÀÏ Ã¢¿øNCÆÄÅ©¿¡¼ ¿·È´Ù. 7È¸ÃÊ 1»ç 1,3·ç KIA °íÁ¾¿íÀÌ ¿ìÁß¿ù 3Á¡È¨·±À» Ä¡°í ÀÖ´Ù. Ã¢¿ø=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.07.26/
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2023 KBO¸®±× KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî¿Í NC ´ÙÀÌ³ë½ºÀÇ °æ±â°¡ 27ÀÏ Ã¢¿øNCÆÄÅ©¿¡¼ ¿·È´Ù. 5È¸ÃÊ KIA °íÁ¾¿íÀÌ ¾ÈÅ¸¸¦ Ä¡°í ÀÖ´Ù. Ã¢¿ø=Çã»ó¿í ±âÀÚwook@sportschosun.com/2023.07.27/
KIA´Â ¿Ã½ÃÁð °í¿µÇ¥¿Í ¼¼Â÷·Ê ¸¸³µ´Âµ¥ ¸ðµÎ ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. °í¿µÇ¥´Â KIAÀü¼ 2ÆÐ¿¡ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.38À» ±â·Ï Áßšœ
5¿ù 30ÀÏ Ã¹ ¸¸³²¿¡¼ 6´ë1·Î ½Â¸®. ´ç½Ã °í¿µÇ¥´Â 2ÀÌ´× µ¿¾È 4¾ÈÅ¸ 2º¼³Ý 3½ÇÁ¡(2ÀÚÃ¥)À¸·Î ¹°·¯³ª¸ç ÆÐÀüÅõ¼ö°¡ µÆ´Ù.
7¿ù 8ÀÏ ¼ö¿ø¿¡¼ µÎ¹øÂ° ¸¸³µÀ» ¶§µµ 7´ë0À¸·Î ½Â¸®Çß´Ù. 7È¸±îÁö °í¿µÇ¥¿¡°Ô 6¾ÈÅ¸ 3Á¡À» »ÌÀ¸¸ç ÆÐÀüÀ» ¾È°å´Ù. ³ª¼º¹üÀÌ ¼Ö·ÎÆ÷¸¦ Ä¡±âµµ Çß´Ù.
ÇÑ´Þ ÀüÀÎ 8¿ù 24ÀÏ ¼ö¿ø¿¡¼ ¼¼¹øÂ° ¸¸³²µµ 7´ë3 ½Â¸®. °í¿µÇ¥´Â ´ç½Ã 7ÀÌ´× µ¿¾È 6¾ÈÅ¸ 2½ÇÁ¡(1ÀÚÃ¥)À¸·Î ÁÁÀº ÇÇÄªÀ» ÇßÀ¸³ª KIA´Â ¼±¹ß ÆÄ³ë´Ï°¡ 5¨øÀÌ´× µ¿¾È 3½ÇÁ¡À¸·Î Àß ¸·Àº µÚ °æ±â ÈÄ¹Ý Å¸¼±ÀÌ ÅÍÁö¸ç ¿ªÀü½ÂÀ» °Åµ×´Ù.
4¹øÂ° ¸¸³²¿¡¼µµ KIA°¡ ½Â¸®¸¦ °ÅµÎ¸é¼ ÁÖ¸» 3¿¬ÀüÀÇ À§´×½Ã¸®Áî¸¦ °¡Á®°¥ ¼ö ÀÖÀ»Áö ±Ã±ÝÇØÁø´Ù.
±¤ÁÖ=±ÇÀÎÇÏ ±âÀÚ indyk@sportschosun.com
±è¼ö¹Ì, ¸ç´À¸® ¼È¿¸²¿¡ Á¶¾ð ¡°¾Æµé ¹Ù¶÷³¯±î °ÆÁ¤..´Ù¸¥Ò³ º¸°í È® °¥ ¼ö ÀÖ¾î¡±
ÀÌÁ¤½Å ¡°¾Æ.. ´©µå »çÁø ÀÌ¹Ì À¯ÃâµÆ³×¡± Çã¸Á
¼±¿ì¿ë¿© ¡°¹Ì±¹¼ »ýÈ°°í ½Ã´Þ¸®´Ù ±Í±¹¡±
¼ÛÀ±¾Æ, Á¦ÁÖµµ 'ÁýÄÛ' »ýÈ°=°øÈ²Àå¾Ö Å¿ ¡°°©ÀÚ±â ¿îÀü ¸øÇØ, ¼û ¾È ½¬¾îÁ®¡±
¿ÀÀ±¾Æ ¡°Ä«¸Þ¶ó °¨µ¶ÀÌ °¡½¿ ÁÜÀÎ..¿ï¸é¼ ÇÏÂ÷ÇÏ·Á Çß´Ù¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
"»êºÎÀÎ°ú °°ÀÌ °¡´Â Ý«" Àåµ¿Á÷, ½Ì±Û´ëµð °í¹é¡æ¹Ì¸ðÀÇ µÎ µþ °ø°³ ('Æ¯Á¾¼¼»ó')[SC¸®ºä]
2.
11±â ¿µÃ¶, 13±â Çö¼÷ Á¤¸®Çß´Ù´õ´Ï 'µ¹Áø'..µ¥ÇÁÄÜ "¿ì¸± °®°í ³î¾Æ" ('³ª¼Ö»ç°è')[Á¾ÇÕ]
3.
Â÷ÅÂÇö, ¾Æ³» ¢¾ÃÖ¼®Àº »ý°¢¿¡ ´«¹° ÆãÆã "³ª ÀÌ°Å ¸øÇÏ°Ú¾î" ('¸ù°ñ¸ù°ñ')
4.
Á¶Çö¿µ, Àü ³²Ä£ ¾Ë·º½º ¾ð±Þ¡¦"¹è¿ª ÀÌ¸§ µÎ ´« ÀÇ½É, Ãâ¿¬ °í¹ÎÇß´Ù"(±×³É Á¶Çö¿µ)
5.
À¯³ëÀ±È£ "¹ßÇ° ¾Æ´Ï¸é ¹ÝÇ°"¡¦¿Á¤À¸·Î µû³½ 'º¹ÆÀ ½Â¸®'(±¸ÇØÁàÈ¨Áî)[Á¾ÇÕ]
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[Ç×Àú¿ìON]'³¡³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù' ÇÑ±¹ ¼ö¿µ ÆøÇ³ ¹ßÀü, 'Á¾·á D-1' ÀÌ¹Ì AG ¿ª´ë ÃÖ°í ¼ºÀû °æ½Å
2.
"ÅõÈ¥ÀÇ ³²³à ½ºÄõ½Ã" ÇÑÀÏÀü µ¿¹Ý½Â Äè°Å! åüµ¿¸Þ´Þ È®º¸...³»ÀÏ °È£ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ¿Í °á½ÂÇà °Ýµ¹[Ç×Àú¿ìON]
3.
'·çÅ°±îÁö »§ ÅÍÁ³´Ù' ½ÃÁð ÃÖ´Ù 18µæÁ¡, KIA ¸¶¿îµå ÃÊÅäÈ...ÇÑ°¡À§ º¸¸§´Þ ¾Æ·¡ ÆîÃÄÁø Å¸°Ý¼î '´õµµ ¸»°í ´úµµ ¸»°í ¿À´Ã¸¸ °°¾Æ¶ó'
4.
Ñû»çºê¸£ '¾îÆæÀú½º' ñé²ª°í AG´ÜÃ¼Àü 3¿¬ÆÐ Äè°Å,±¸º»±æ ùÛÃÖ´Ù ÐÝÅ¸ÀÌ '°ã°æ»ç'[Ç×Àú¿ìÇöÀå]
5.
[Ç×Àú¿ìON]ÇÑ±¹ ³²ÀÚ Á¢¿µ Ã¹ ÐÝ, ¹éÀÎÃ¶ "½Ã»ó´ë¿¡¼ ¾Ö±¹°¡ µè°í ½Í¾ú´Ù"